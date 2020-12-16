Ai wear. Как появился современный бренд нижнего белья в Казахстане

Карина Телегина, 24 года, родной город — Алматы, начинающий предприниматель, @ai__wear





Как все началось





Вместе с сестрой Мадиной мы создали бренд нижнего белья Ai wear и запустились 15 марта. У нас нет образования в сфере дизайна, но я всю жизнь рисую, и мы вместе со швеями подбираем для женщин модели, которые им будет удобно носить. Мы хотели создать белье для женщин на каждый день.





Мы выпустили похожие модели, но все они отличаются по фасону, чтобы каждая девушка могла найти белье, которое идеально ей подойдет. Где-то более глубокий вырез, где-то более закрытый верх, в зависимости от того, какая грудь у девушки, где-то есть регуляторы, а где-то нет.





О клиентах





У нас классные клиенты, мне безумно нравится с ними работать. Возраст девочек, которые у нас заказывают белье, разный — от 13 до 40 лет, так как у наших изделий нет возрастных ограничений.

Возраст девочек, которые у нас заказывают белье, разный — от 13 до 40 лет, так как у наших изделий нет возрастных ограничений



Если у девушки особенная фигура, которая требует немного другого лекала, то мы можем переделать, внести правки и отшить индивидуально. А если девушка живет в Алматы и не может сама снять свои мерки, то она может приехать к нам, и за нее это сделают швеи. К сожалению, в других городах такую услугу мы предоставить не можем.





Многим нравится, что мы показываем на фотографиях живых людей и не отфотошопленные тела. Считаю, что в этом есть своя эстетика и красота. Ведь прекрасное можно найти в разном, и не обязательно перекраивать себя, иногда достаточно посмотреть на себя под другим углом, и недостатки превратятся в изюминку, индивидуальность и особенность. Порой мы хотим купить не конкретную вещь, а фигуру, на которой ее видим. Даже у нашего бренда модели белья, которые мы рекламируем на более спортивных девчонках, лидируют по продажам. Возможно, это случайность, а возможно, это закономерность.





О сложностях





Казалось бы, у нас простые силуэты, но чтобы они хорошо сидели на девушках разных телосложений, нужно правильно подобрать ткань, потому что она по-разному себя ведет при пошиве. Обычно подбором ткани занимаются швеи, с которыми мы работаем, они предоставляют нам образцы. Если ткань не будет эластичной, изделие будет давить, некомфортно сидеть, а если ткань будет слишком эластичной, то она быстро растянется. Поэтому нужно поймать баланс, чтобы было и комфортно, и хорошо, и долго носилось.





Цены на наши изделия отличаются от цен в масс-маркете. Люди не понимают, что у нас другие масштабы производства, ткани, упаковка и высокая себестоимость. По этой же причине мы пока не планируем шить белье для мужчин, так как результаты нашего опроса показали, что они не готовы вкладывать в свое белье столько денег, сколько женщины.





О планах





В ближайшее время хотим выпустить еще одну коллекцию, расширить ассортимент и сделать что-то интересное в следующем году.