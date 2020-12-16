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Ai wear. Как появился современный бренд нижнего белья в Казахстане
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Сегодня в 18:31

Ai wear. Как появился современный бренд нижнего белья в Казахстане

Карина Телегина, 24 года, родной город — Алматы, начинающий предприниматель, @ai__wear


Как все началось


Вместе с сестрой Мадиной мы создали бренд нижнего белья Ai wear и запустились 15 марта. У нас нет образования в сфере дизайна, но я всю жизнь рисую, и мы вместе со швеями подбираем для женщин модели, которые им будет удобно носить. Мы хотели создать белье для женщин на каждый день.

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Мы выпустили похожие модели, но все они отличаются по фасону, чтобы каждая девушка могла найти белье, которое идеально ей подойдет. Где-то более глубокий вырез, где-то более закрытый верх, в зависимости от того, какая грудь у девушки, где-то есть регуляторы, а где-то нет.


О клиентах


У нас классные клиенты, мне безумно нравится с ними работать. Возраст девочек, которые у нас заказывают белье, разный — от 13 до 40 лет, так как у наших изделий нет возрастных ограничений.

Возраст девочек, которые у нас заказывают белье, разный — от 13 до 40 лет, так как у наших изделий нет возрастных ограничений


Если у девушки особенная фигура, которая требует немного другого лекала, то мы можем переделать, внести правки и отшить индивидуально. А если девушка живет в Алматы и не может сама снять свои мерки, то она может приехать к нам, и за нее это сделают швеи. К сожалению, в других городах такую услугу мы предоставить не можем.

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Многим нравится, что мы показываем на фотографиях живых людей и не отфотошопленные тела. Считаю, что в этом есть своя эстетика и красота. Ведь прекрасное можно найти в разном, и не обязательно перекраивать себя, иногда достаточно посмотреть на себя под другим углом, и недостатки превратятся в изюминку, индивидуальность и особенность. Порой мы хотим купить не конкретную вещь, а фигуру, на которой ее видим. Даже у нашего бренда модели белья, которые мы рекламируем на более спортивных девчонках, лидируют по продажам. Возможно, это случайность, а возможно, это закономерность.


О сложностях


Казалось бы, у нас простые силуэты, но чтобы они хорошо сидели на девушках разных телосложений, нужно правильно подобрать ткань, потому что она по-разному себя ведет при пошиве. Обычно подбором ткани занимаются швеи, с которыми мы работаем, они предоставляют нам образцы. Если ткань не будет эластичной, изделие будет давить, некомфортно сидеть, а если ткань будет слишком эластичной, то она быстро растянется. Поэтому нужно поймать баланс, чтобы было и комфортно, и хорошо, и долго носилось.

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Цены на наши изделия отличаются от цен в масс-маркете. Люди не понимают, что у нас другие масштабы производства, ткани, упаковка и высокая себестоимость. По этой же причине мы пока не планируем шить белье для мужчин, так как результаты нашего опроса показали, что они не готовы вкладывать в свое белье столько денег, сколько женщины.


О планах


В ближайшее время хотим выпустить еще одну коллекцию, расширить ассортимент и сделать что-то интересное в следующем году.

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