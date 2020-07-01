Агенты по недвижимости из Казахстана, России и Украины о профессии и какой она станет в будущем

Россия
Ольга Кузьмина, город — Уфа, риэлтор, руководитель агентства недвижимости, тренер, спикер форумов
Было
Я в профессии с 2008 года, занимаюсь продажами. Начинала как рядовой риэлтор, с 2013 года руководитель агентства.
В эту сферу пришла, когда еще были стационарные телефоны и газеты. Это было замечательное время без фэйковых объявлений, с низкой конкуренцией.
В те времена не было техники продаж, никаких скриптов, агентских договоров. В 2008 году про них никто не знал, мы работали на одном доверии.
В то время никто никому не хотел платить, и приходилось зарабатывать по-другому. В Уфе это называлось «шапочка» — разница между продавцом и покупателем, мы забирали ее себе. Это главное отличие от сегодняшнего дня, которое теперь недопустимо. Есть четко обговоренные условия взаимодействия с клиентом. Мы заключаем договор, где написано, что клиент должен заплатить определенную сумму.
Профессиональная сфера риэлторов всегда развивалась и развивается. Так как мы предоставляем услуги, мы посредники между продавцом, покупателем, банком. Риэлтору необходимо меняться, развиваться, шагать в ногу с человечеством. С появлением «Авито» и прочих сервисов нам тоже нужно было изменяться, не отставать.
Риэлтор раньше был техническим помощником. Мог отнести, принести, оформить, собрать документы. Мы собирали техническую, кадастровую документацию, выписки, справки. Как профессионалы, должны были все уметь. Сейчас мы больше психологи, помощники.
Сложность, которая остается с того времени — стереотипы, преследующие профессию.
Стало
Профессия риэлтора — это призвание, образ жизни. Она всегда была востребована.
Но один из минусов профессии — крупные агентства, особенно франшизы и сетевики, которые размножают непрофессионалов. Люди приходят в профессию из-за мифов о больших суммах денег и свободном времени. Но это заблуждение. В профессию приходит много людей, но остаются единицы.
Агентом по недвижимости можно стать, получив образование. В России много академий, институтов, вузов, которые учат на профессию риэлтора, и это популярно. Но можно и просто прийти стажером в агентство недвижимости, где вас всему научат.
Риэлтор должен знать огромное количество информации. Это специфичная профессия.
Сейчас важна экономия времени. На первый план выходят такие качества, как скорость, гибкость мышления, мы должны знать обо всех новинках в законодательстве, технических и других моментах.
Сейчас важна экономия времени
Люди меняются, они стали грамотнее, умнее, и это большой плюс. С ними стало интересно работать, клиенты теперь многое понимают.
Тенденции в работе риэлтора: социальные сети, личный бренд, Telegram-каналы, лендинги. Риэлтор персонализирует услуги, выходя в разные социальные сети. Люди хотят работать не с агентством недвижимости, а с человеком.
Будет
С нашей профессией в будущем все будет хорошо. Мы добьемся, чтобы от нас отбились негативные стереотипы. Вместе с теми знаниями, которые появляются, растет профессия и мы как профессионалы.
Риэлтор — это человек. Продажа недвижимости — волнительный момент. И когда люди приходят в агентство недвижимости и их встречает уверенный в себе, спокойный, красивый человек с открытым взглядом, расправленной спиной, то они сразу думают, что все получится и будет хорошо.
Именно этот человеческий фактор не заменит ни один сервис или робот, никакие технологии. К риэлтору приходят за теплом души, добром, спокойствием. И только потом идут профессионализм и компетенции.
Украина
Яна Лисовская, 28 лет, город — Одесса, агент по недвижимости в компании Stage Development, @dayana__l
Было
В профессии я пять лет, люблю работу с людьми. Сегодня для меня удовольствие в этой сфере — благодарные клиенты. Как правило, человек становится не просто клиентом, а товарищем, другом.
Я выбрала эту профессию и работу в Stage Development по причинам:
— возможность распоряжаться своим временем
— общение с крутым коллективом
— возможность всегда быть в курсе событий
— заработок от 1000 $
— мотивация, тренинги, постоянный заряд положительных эмоций.
Самое важное в работе — уметь маневрировать, быть психологом, владеть необходимой юридической информацией.
Стало
Одна из больших сложностей — неопытные коллеги. Агентом по недвижимости может стать каждый, и поэтому многие от незнания ухудшают репутацию профессионалов. К сожалению, никто не обучает агентов по недвижимости. Но есть много интересных тренингов в этой сфере.
CRM-система — самое главное и основное, что появилось из новых технологий. Она помогает не потерять и не забыть ни одного клиента, полностью структурирует твое время. Эта система незаменима, особенно когда идет большой поток запросов, который невозможно удержать в голове.
Будет
Эта профессия всегда была и будет актуальна. Например, Одесса — особенный город, который славится архитектурой. Многие покупают недвижимость как летнюю резиденцию, дачу, кто-то под аренду для бизнеса.
Технологии не смогут заменить агента по недвижимости
Технологии не смогут заменить агента по недвижимости.
Казахстан
Максутбек Бейсембаев, 40 лет, город — Алматы, агент по недвижимости в агентстве «Алатау Недвижимость», almatyrealtor.kz
Было
Я выбрал эту профессию, потому что заметил, как быстро развивается наша страна. Удивительным образом столица начала преобразовываться, появилось много небоскребов. Также меня вдохновил мой руководитель, Каирбеков Рустам, своим примером лидерства и построения мощной команды.
Особенность работы раньше в основном была построена на клиентоориентированности. В первую очередь, были необходимы навыки продаж и коммуникации. В обязанности агента по недвижимости входили подача объявлений и обзвон клиентов.
Сложности агента были на вторичном рынке недвижимости, которые и сейчас актуальны. Бывали моменты, когда агент встречался с клиентом для просмотра объекта, а клиент приводил другого агента. И здесь нужно соблюдать этические нормы.
Стало
Эту профессию выбирают люди, которым нравится общение и которые хотят быть полезными другим. Профессия как никогда востребована, мы стремимся к западным стандартам. Агенты недвижимости обеспечивают безопасность как покупателя, так и продавца.
Агентом можно стать, пройдя стажировку в существующем агентстве недвижимости. Сейчас в Ассоциации риэлторов Казахстана на повестке дня стоит вопрос об образовании в этой сфере. Думаю, скоро в университетах появятся такие специальности и будут выдаваться дипломы.
Профессия как никогда востребована, мы стремимся к западным стандартам
Сегодня самый главный навык — узнаваемость агентства, реальные кейсы, довольные клиенты. Это бесконечный процесс обучения, внедрение цифровых технологий, аналитика психологического поведения и настроя клиентов.
Клиенты понимают, что лучше найти «своего» агента и вместе с ним покупать или продавать недвижимость.
В каждом агентстве есть свои технологии. Часто перед внедрением они проходят тестовый период. Каждое агентство что-то берет на вооружение либо решает обойтись без этого. Я вижу перспективу в развитии Telegram-чат-ботов, создании своих приложений и их продвижении.
Будет
Для американцев считается нормой иметь своего агента по недвижимости и оплачивать комиссию в размере 3 %. Думаю, скоро это будет и у нас.
Цифровизация и создание автоответчиков может стать альтернативой. Если искусственный интеллект будет грамотно развит, тогда агентов может стать меньше. Но все же у профессии есть будущее, так как человеческое общение никто не заменит. Робот не может чувствовать и знать о желаниях человека.