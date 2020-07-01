Агенты по недвижимости из Казахстана, России и Украины о профессии и какой она станет в будущем

Россия

Было

Стало

Сейчас важна экономия времени





Будет

Украина

Было

Стало

Будет













Технологии не смогут заменить агента по недвижимости

Казахстан





Было

Стало

Профессия как никогда востребована, мы стремимся к западным стандартам

Будет

Начинала как рядовой риэлтор, с 2013 года руководитель агентства.Это было замечательное время без фэйковых объявлений, с низкой конкуренцией.В 2008 году про них никто не знал, мы работали на одном доверии.В Уфе это называлось «шапочка» — разница между продавцом и покупателем, мы забирали ее себе. Это главное отличие от сегодняшнего дня, которое теперь недопустимо. Есть четко обговоренные условия взаимодействия с клиентом. Мы заключаем договор, где написано, что клиент должен заплатить определенную сумму.Так как мы предоставляем услуги, мы посредники между продавцом, покупателем, банком. Риэлтору необходимо меняться, развиваться, шагать в ногу с человечеством. С появлением «Авито» и прочих сервисов нам тоже нужно было изменяться, не отставать.Мог отнести, принести, оформить, собрать документы. Мы собирали техническую, кадастровую документацию, выписки, справки. Как профессионалы, должны были все уметь. Сейчас мы больше психологи, помощники.Она всегда была востребована.Люди приходят в профессию из-за мифов о больших суммах денег и свободном времени. Но это заблуждение. В профессию приходит много людей, но остаются единицы.В России много академий, институтов, вузов, которые учат на профессию риэлтора, и это популярно. Но можно и просто прийти стажером в агентство недвижимости, где вас всему научат.. Это специфичная профессия.На первый план выходят такие качества, как скорость, гибкость мышления, мы должны знать обо всех новинках в законодательстве, технических и других моментах.С ними стало интересно работать, клиенты теперь многое понимают.Риэлтор персонализирует услуги, выходя в разные социальные сети. Люди хотят работать не с агентством недвижимости, а с человеком.Мы добьемся, чтобы от нас отбились негативные стереотипы. Вместе с теми знаниями, которые появляются, растет профессия и мы как профессионалы.Продажа недвижимости — волнительный момент. И когда люди приходят в агентство недвижимости и их встречает уверенный в себе, спокойный, красивый человек с открытым взглядом, расправленной спиной, то они сразу думают, что все получится и будет хорошо.К риэлтору приходят за теплом души, добром, спокойствием. И только потом идут профессионализм и компетенции.Сегодня для меня удовольствие в этой сфере — благодарные клиенты. Как правило, человек становится не просто клиентом, а товарищем, другом.— возможность распоряжаться своим временем— общение с крутым коллективом— возможность всегда быть в курсе событий— заработок от 1000 $— мотивация, тренинги, постоянный заряд положительных эмоций.Агентом по недвижимости может стать каждый, и поэтому многие от незнания ухудшают репутацию профессионалов. К сожалению, никто не обучает агентов по недвижимости. Но есть много интересных тренингов в этой сфере.Она помогает не потерять и не забыть ни одного клиента, полностью структурирует твое время. Эта система незаменима, особенно когда идет большой поток запросов, который невозможно удержать в голове.Например, Одесса — особенный город, который славится архитектурой. Многие покупают недвижимость как летнюю резиденцию, дачу, кто-то под аренду для бизнеса.Удивительным образом столица начала преобразовываться, появилось много небоскребов. Также меня вдохновил мой руководитель, Каирбеков Рустам, своим примером лидерства и построения мощной команды.В первую очередь, были необходимы навыки продаж и коммуникации. В обязанности агента по недвижимости входили подача объявлений и обзвон клиентов.Бывали моменты, когда агент встречался с клиентом для просмотра объекта, а клиент приводил другого агента. И здесь нужно соблюдать этические нормы.Профессия как никогда востребована, мы стремимся к западным стандартам. Агенты недвижимости обеспечивают безопасность как покупателя, так и продавца.Сейчас в Ассоциации риэлторов Казахстана на повестке дня стоит вопрос об образовании в этой сфере. Думаю, скоро в университетах появятся такие специальности и будут выдаваться дипломы.Это бесконечный процесс обучения, внедрение цифровых технологий, аналитика психологического поведения и настроя клиентов.Часто перед внедрением они проходят тестовый период. Каждое агентство что-то берет на вооружение либо решает обойтись без этого. Я вижу перспективу в развитии Telegram-чат-ботов, создании своих приложений и их продвижении.Думаю, скоро это будет и у нас.Если искусственный интеллект будет грамотно развит, тогда агентов может стать меньше. Но все же у профессии есть будущее, так как человеческое общение никто не заменит. Робот не может чувствовать и знать о желаниях человека.