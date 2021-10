Adult Swim выпустит спецэпизод «Рика и Морти» в честь Хэллоуина

Канал Adult Swim выпустит короткометражный мультфильм про Рика и Морти в жанре ужасов, приуроченный к Хэллоуину. Премьера состоится 10 октября.

Got a new Rick and Morty horror anime short, The Great Yokai Battle of Akihabara, airing at 11:00p Sunday, October 10th.



It'll also air on Toonami the following Saturday at 4:15a, after two Batman movies.