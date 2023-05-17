ADTribune-2023 пройдет 25 мая в Алматы

В этом году ежегодная рекламно-медийная конференция ADTribune, организованная Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией, будет посвящена теме глокализации.
Глокализация — это гибкая стратегия сочетания глобальных и локальных интересов и ориентаций, которая стала ответом на глобализацию как угрозу локальным рынкам.
Доклады и дискуссионные панели ADTribune-2023 так или иначе коснутся главной темы мероприятия и будут посвящены актуальным для индустрии вопросам, раскрытым в следующих блоках:
— медиа-рекламный рынок Казахстана сегодня
— анонс подписания индустриальных стандартов
— креативная экономика — потенциал роста медиа-рекламного рынка
— ИИ — сотрудничество без границ
— E+ Awards: итоги, перспективы, кейсы-победители
— digital-глокализация
— как локальным платформам выйти на новый уровень
— интеграция глобальных платформ с пользой для локального рынка
— Big Data не за горами? Что мы имеем здесь и сейчас
— Brandformance: какая экспертиза нужна агентствам?
— DOOH — единые исследования, как инструмент роста
— как глокализироваться успешно: реко и кейсы.
Конференция традиционно соберет ведущих экспертов и профессионалов рекламно-медийного рынка. Мероприятие пройдет в гибридном формате: спикеры и участники смогут встретиться офлайн, также предусмотрена онлайн-трансляция в реальном времени на охватных площадках Казнета.