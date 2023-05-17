ADTribune-2023 пройдет 25 мая в Алматы

В этом году ежегодная рекламно-медийная конференция ADTribune, организованная Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией, будет посвящена теме глокализации.

Глокализация — это гибкая стратегия сочетания глобальных и локальных интересов и ориентаций, которая стала ответом на глобализацию как угрозу локальным рынкам.

Доклады и дискуссионные панели ADTribune-2023 так или иначе коснутся главной темы мероприятия и будут посвящены актуальным для индустрии вопросам, раскрытым в следующих блоках:

— медиа-рекламный рынок Казахстана сегодня

— анонс подписания индустриальных стандартов

— креативная экономика — потенциал роста медиа-рекламного рынка

— ИИ — сотрудничество без границ

— E+ Awards: итоги, перспективы, кейсы-победители

— digital-глокализация

— как локальным платформам выйти на новый уровень

— интеграция глобальных платформ с пользой для локального рынка

— Big Data не за горами? Что мы имеем здесь и сейчас

— Brandformance: какая экспертиза нужна агентствам?

— DOOH — единые исследования, как инструмент роста

— как глокализироваться успешно: реко и кейсы.

Конференция традиционно соберет ведущих экспертов и профессионалов рекламно-медийного рынка. Мероприятие пройдет в гибридном формате: спикеры и участники смогут встретиться офлайн, также предусмотрена онлайн-трансляция в реальном времени на охватных площадках Казнета.