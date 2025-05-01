AdRiver представил инструмент для оценки эффективности видеорекламы

— видимость
— слышимость
— досмотры
— клики
— вовлеченность аудитории.
Новый инструмент анализирует, насколько ролики удерживают внимание пользователей, фиксирует клики, а также отслеживает слышимость рекламных сообщений на протяжении видео. Эти данные помогают рекламодателям принимать решения о продолжении или корректировке кампаний.
Аналитика доступна в едином окне и включает показатели: показы, клики, CTR и другие параметры. Результаты можно сопоставлять с конкретными видеороликами, местами размещения и целевыми событиями.
Для начала работы необходимо установить на сайт специальный код AdRiver.
Источник: cnews.ru