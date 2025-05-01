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AdRiver представил инструмент для оценки эффективности видеорекламы
Новости Центральной Азии и мира

25.04.2025

AdRiver представил инструмент для оценки эффективности видеорекламы

Сервис управления интернет-рекламой AdRiver запустил новый инструмент для владельцев сайтов и мобильных приложений. Он позволяет оценивать эффективность видеорекламы по ключевым метрикам:
— видимость
— слышимость
— досмотры
— клики
— вовлеченность аудитории.

Новый инструмент анализирует, насколько ролики удерживают внимание пользователей, фиксирует клики, а также отслеживает слышимость рекламных сообщений на протяжении видео. Эти данные помогают рекламодателям принимать решения о продолжении или корректировке кампаний.

Аналитика доступна в едином окне и включает показатели: показы, клики, CTR и другие параметры. Результаты можно сопоставлять с конкретными видеороликами, местами размещения и целевыми событиями.

Для начала работы необходимо установить на сайт специальный код AdRiver.

Источник: cnews.ru

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