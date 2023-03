Адмет Акхтер о том, в чем особенности работы на аутсорс и о трендах IT-индустрии в Казахстане

Адмет Акхтер поделился интересными мыслями по поводу развития казахстанского IT-рынка, рассказал об особенностях работы на аутсорс и мировых трендах в технологической сфере.





Адмет Акхтер, 28 лет, город — Сингапур, Founder & CEO at Akhter Studios, linkedin





О себе

Мой путь в IT начался со школьных времен. Уже в старших классах я понимал, что свяжу свою жизнь с этой сферой, и пытался устроиться на подходящую работу.

После школы занимался разными проектами. Работал в сфере SMM, digital-маркетинга, управления проектами. Все это дало мне хороший опыт, но я понимал, что чего-то не хватает. Поэтому начал искать работу в IT-стартапах.

Я не был разработчиком, но при этом хорошо разбирался в менеджменте. Со временем присоединился к стартапу Pillowz, который тогда был еще на этапе идеи. Занимался продуктовым менеджментом, исследовал рынок, чтобы понять, как продукт может закрыть действующую проблему.

Параллельно поступил в американский онлайн-вуз Univesity of the People, где постигал специфику IT на программе Computer Science. Полученные знания применял в работе.

После Pillowz устроился во Froot.kz, где занялся развитием продуктового направления с нуля. Мы запустили маркетплейс с рассрочкой и доставку продуктов в период пандемии.



Потом устроился удаленно техническим продукт-менеджером в североамериканскую корпорацию, которая удаленно работала которая работала на рынке США и Канады. Там понял, как устроен бизнес в сфере аутсорсинга. Побывал на стороне заказчика и исполнителя. Видел команды из Вьетнама и Индии, которые работали с европейцами.

О проекте

Со временем созрела идея создания собственной компании, которая будет не хуже игроков на мировом рынке. Привлек друзей в команду сооснователей, нашел знакомых разработчиков. Сначала мы разработали свой продукт, но позже пришли к созданию компании, которая будет аутсорсить услуги. Успешно справились с тестовым заказом, нашли несколько новых через мой Telegram-канал. Так началось развитие Akhter Studios.

Сегодня мы одна из самых быстроразвивающихся IT-компаний в Центральной Азии. Занимаемся аутсорсингом услуг по продукт-менеджменту и разработке цифровых продуктов.

О предпринимательстве в IT

На протяжении десятилетий рынок СНГ культивировал IT-индустрию и взращивал хорошие кадры. На этом фоне рынок Казахстана только начал свое развитие. Мы упустили время, а поэтому не сформировали хорошую репутацию на глобальном IT-рынке.

В то же время в Казахстане много талантливых ребят, которые не могут полноценно раскрыть свои навыки на внутреннем рынке. Им давно пора использовать свои знания для создания чего-то большего.

Я вижу на рынке Казахстана много новых специалистов, однако их меньше, чем могло бы быть. Ежегодно в стране выпускается около 10 000-20 000 студентов IT-специальностей. Большая часть из них не идет работать по профессии. Этому несколько причин: некоторые пошли на учебу ради диплома, других уговорили родственники. Еще одна причина — недостаточная популяризация IT-сферы. Считаю, что об этом нужно говорить с раннего возраста, когда у ребенка начинает формироваться картина будущего.

Также в Казахстане мало компаний, которые способны взрастить хорошего специалиста с нуля. Чаще всего молодые ребята идут в стартапы или создают их сами. Без опыта и умений они обычно проваливаются.

Преимущества и недостатки аутсорса

Работа в аутсорсе дает возможность получить хорошую насмотренность на мировом рынке, опыт ведения коммуникаций и проектов с людьми, которые действительно имеют экономическое влияние.

Команды, которые работают на аутсорс для крупных международных компаний, получают крутой опыт. Аутсорсинг взращивает хорошие кадры.

Первый шаг для выхода на иностранный рынок — понять, что вы собираетесь продавать

При этом нужно нести ответственность перед заказчиками. На мировом рынке к этому относятся строже, чем в Казахстане.

В аутсорсе легко заработать миллион, но сложно заработать миллиард. В этой сфере существуют компании-гиганты, которые имеют сотни тысяч сотрудников. Они могут легко выкупить начинающую компанию или переманить их работников. Это конкурентный рынок. Еще здесь меньше стабильности, чем если вы создадите продукт, который будет генерировать прибыль каждый месяц.

Первый шаг для выхода на иностранный рынок — понять, что вы собираетесь продавать. Чем более узкие и экспертные у вас услуги, тем охотнее к вам будут обращаться. Поэтому советую сосредоточиться на одном.



О трендах

В мире все меньше свободных денег. Часто компании сокращают inhouse-разработку. Для аутсорса это может означать две вещи:

1. Разработка становится ненужной, потребность в ней снижается.

2. Компаниям невыгодно иметь свой штат разработчиков, поэтому они будут чаще обращаться к аутсорсу.

Несмотря на то что традиционный IT-аутсорс сокращает спрос, в направлениях искусственного интеллекта и блокчейна сохраняется высокая необходимость в хороших специалистах.

В Казахстане тренды сохраняются на протяжении последних лет. Цифровизация продолжается, но на рынке не хватает специалистов, которые могут возглавить этот процесс. Мало просто хотеть быть цифровыми. Нужно понимать, как и зачем это делается.



Советы начинающим

Важно понять, как устроен рынок, какие здесь есть специальности и сколько на них можно заработать. Нужно определиться, что нравится именно вам.

Хорошо, если найдете наставника — человека, который уже преуспел в какой-то сфере. Он должен быть авторитетным, чтобы влиять на вас в плане развития. Если делать что-то самостоятельно и по YouTube, вы можете прийти к неправильному результату.