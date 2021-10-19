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Адильхан Ержанов признан лучшим режиссером на кинофестивале в Швеции
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Сегодня в 10:49

Адильхан Ержанов признан лучшим режиссером на кинофестивале в Швеции

Адильхан Ержанов победил в номинации «Лучший режиссер» на кинофестивале Hope International Film Festival в Швеции.

Его признали лучшим режиссером за фильм «Желтая кошка». Кроме того, параллельно на двух других кинофестивалях в Вероне и Брюгге картина была удостоена награды в номинации «Лучший фильм».

Лента рассказывает историю казахстанских Бонни и Клайда. Юноша Кермек возвращается в родной город после тюремного заключения и видит, что там правит криминальная группировка, установившая свои безжалостные законы. Его любимая девушка Ева под давлением этих людей оказывается на дурном пути, а сам Кермек погрязает в криминале. Однако у него есть мечта — вместе со своей возлюбленной вырваться на свободу и построить кинотеатр. И он решает добиться этой цели любой ценой.

«Желтая кошка» снят компанией ZERDE FILMS при участии компании Short Brothers, киностудии «Казахфильм» и Arizona Productions.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстанскоекино #швеция #кинофестиваль #адильханержанов #желтаякошка
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