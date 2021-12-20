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Adidas за полчаса продала NFT на $22 млн
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Сегодня в 10:09

Adidas за полчаса продала NFT на $22 млн

Adidas за несколько часов продал 30 000 NFT своей коллекции Into the Metaverse.

Каждый токен оценивался в 0,2 эфириума ETC, что по актуальному на тот момент курсу примерно равнялось $765. Так Adidas заработал на NFT $22 млн. К NFT также прилагалось и нецифровое вознаграждение — тематический худи.

Бренд разработал коллекцию в сотрудничестве с проектами Bored Ape Yacht Club, Punks Comics и криптоэнтузиастом GMoney.

Доступ к распродаже Into the Metaverse получили только владельцы токенов Adidas Originals, GMoney, Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club и Pixel Vault.

Таким образом Adidas сделала токены новой коллекции настолько эксклюзивными, насколько это было возможно.

Источник: rb.

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#технологии #виртуальнаяреальность #продажи #adidas #nft
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