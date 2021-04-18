adidas выпустит кроссовки Stan Smith из материала на основе грибов

Материал помогала разрабатывать биотехнологическая компания Bolt Threads. Основной компонент Mylo — мицелий, добываемый из корней грибов. Для высокоэффективного выращивания грибов специалисты используют технологию вертикального земледелия, которая увеличивает урожайность. Весь процесс занимает как минимум две недели.
Первой моделью, сделанной из нового материала, станут классические кроссовки Stan Smith. Из Mylo будут выполнены внешний верх, три перфорированных полоски, накладка на пятке и логотип. Подошва обуви делается из натурального каучука. В продажу такая пара поступит в течение 2021 года.
Источник: daily.afisha.ru