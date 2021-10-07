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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Адель анонсировала новый трек Easy on Me — первый за шесть лет
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Сегодня в 11:00

Адель анонсировала новый трек Easy on Me — первый за шесть лет

Адель выпустила тизер нового сингла Easy on Me.

Черно-белый ролик длится всего 20 секунд, в нем играет короткий отрывок из новой песни. Полноценный трек появится на цифровых площадках 15 октября.

Источник: daily.afisha.ru

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#музыка #трек #тизер #adele
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