Адам и Ева в Алматы: новый формат иммерсивного спектакля от проекта «Куда дальше»

Анна Шелепова, продюсер проекта

Маргарита Боярова, продюсер проекта «Куда дальше», @kuda_dalshekz





Как все началось

Анна. Идея иммерсивного спектакля зародилась несколько лет назад. Во время поездок в Москву мы видели различные спектакли в формате полного погружения. Аналогичные проекты популярны в Европе. Там их участником был режиссер проекта Виктор Немченко. Нам понравилась идея и мы задумались, как мог бы выглядеть подобный формат в Казахстане. Так начались написание сценария и поиск специалистов.

Для того, чтобы подобрать маршрут, мы с Маргаритой и Виктором прошли весь Алматы от нижних районов до предгорья. Искали удобную дорогу, по которой смогут пройти все.

Маргарита. Иммерсивный спектакль — нарастающий тренд в странах СНГ. Это смесь шоу, театра и экскурсии. Зритель проживает эмоциональный опыт, находясь в самом центре событий.

О спектакле-променаде

Маргарита. Название-вопрос «Куда дальше» содержит в себе как географический, так и философский смысл. Мы не даем готовых ответов, но точно знаем: люди, которые пройдут по маршруту, проживут индивидуальный опыт.

Спектакль-променд — это прогулка-размышление. В течение 100 минут в наушниках участников разворачивается действие, которое соприкасается с городом в реальности.

Анна. Стартовая локация — фонтан «Восточный календарь». Зрителям выдаются наушники с объемным звуком и плащи с нашей атрибутикой.

Особенность спектакля-прогулки в том, что здесь главный герой — зритель. В диалогах актеров возникают сцены, которые близки каждому из нас: любовь и жизненные трагедии



Погружение в историю во многом происходит благодаря звуковому сопровождению. Композитор и sound-дизайнер проекта Сухроб Назимов создал уникальную музыку. В пути образы персонажей материализуются в графике, которую создали уличные художники, команда Repas.





Особенность спектакля-прогулки в том, что здесь главный герой — зритель. В диалогах актеров возникают сцены, которые близки каждому из нас: любовь и жизненные трагедии.

Важную роль в погружении играет озвучка. В нашем проекте этим занимаются профессиональные актеры. Их голоса затрагивают весь спектр эмоций. Мы хотим, чтобы люди задумались над моментами жизни. Говорим, что нельзя откладывать действия в ожидании подходящего момента, ведь он может не наступить.

Маргарита. Сюжет разворачивается вокруг экскурсии по Алматы, которую ведет искусственный интеллект. В результате программной ошибки, в нее попадают различные персонажи: прото-люди Адам и Ева, старик-армянин и маленькая девочка, которые далеки от мира искусственного интеллекта. Основной конфликт происходит между рациональным началом, представленным ИИ, и человеческими чувствами. В ходе прогулки новый смысл приобретают вещи, над которыми обычно никто не задумывается.

Анна. Алматы — идеальный город для такого формата. Спектакль проходит в исторической части города, которую мы раскрываем с необычной стороны — заходим на крыши и спускаемся под землю. Маршрут удобен для пешего туриста, он показывает Алматы таким, каким его еще никто не видел.

О планах

Маргарита. У нас в разработке следующее иммерсивное шоу для Туркестана, где мы раскроем духовную столицу тюркского мира. Прогулка-променад по этому городу будет проходить на трех языках: русском, казахском и английском.

Анна. В планах развиваться в Нур-Султане и других городах, готовы рассматривать сотрудничество с инвесторами.

Сейчас внедряем разные опции в проект, например, спектакль-тимбилдинг для компаний и ищем партнеров для благотворительного спектакля в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом.