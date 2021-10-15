Acer выпустила серию устройств из переработанного пластика

Тайваньская компания Acer представила семейство новых экологичных компьютеров из переработанного пластика Vero. Поставлять устройства также будут в перерабатываемой упаковке.

Всего в линейке Vero семь продуктов: ноутбук Aspire Vero для рядовых пользователей и TravelMate Vero для коммерческого сектора, стационарный мини-ПК Veriton Vero Mini, монитор Vero BR277, компьютерная мышь Macaron Vero, а также коврик для мыши и чехол для ноутбука.

Для изготовления корпуса Aspire Vero компания использовала 30% переработанного пластика, что снижает выбросы CO2 на 21%, для клавиш — 50% переработанного пластика, а 15,6-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD на 99 % пригодна для вторичной переработки. Монитор Vero BR277 также на 50% изготовлен из переработанного пластика.

Acer Aspire Vero обойдется покупателям в $699. Базовая версия TravelMate Vero будет стоить $899. Монитор Vero BR277 — $299. Мышь Macaron Vero будет стоить $25, а коврик — $20. Чехол для ноутбука обойдется в $25.

Сейчас Acer совершает переход на возобновляемые источники энергии, который должен завершиться к 2035 году.

Источник: incrussia.ru