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ACCA, CIMA и еще 4 профессиональные сертификации, которые стоит пройти специалистам в сфере аудита
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Сегодня в 14:45

ACCA, CIMA и еще 4 профессиональные сертификации, которые стоит пройти специалистам в сфере аудита

Рассказываем, почему профессиональная квалификация — это важно и какие экзамены могут сдать аудиторы, которые хотят улучшить свои навыки.


Зачем нужны сертификаты

Профессиональная квалификация — способ выделиться среди других кандидатов. Это показатель навыков, знаний и умений, которые ценят работодатели по всему миру.

Международные организации, которые выдают сертификаты, существуют уже давно, и за это время доказали, что сдача их экзаменов — сложный и долгий процесс. Поэтому обладатели квалификации будут востребованы всегда.


Сертфикация CIMA


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Chartered Institute of Management Accountants — один из самых уважаемых институтов в области управленческого учета. Он начал свою деятельность в 1919 году и с тех пор подготовил большое количество специалистов по менеджменту, финансам и не только.

Программа экзамена на получение сертификации CIMA делает упор на управленческие навыки, стратегическое мышление и развитие бизнеса. А большинство заданий здесь — это кейсы, для решения которых кандидату нужны практические знания.

Полученный сертификат высоко ценится работодателями при приеме на работу.


Сертификация ACCA

Association of Chartered Certified Accountants — ассоциация специалистов в области учета, финансов и аудита, которая действует в более чем 52 странах мира.

Чтобы стать членом Ассоциации, нужно иметь 3 года опыта работы и сдать около 13 профессиональных экзаменов. По оценкам организаторов, весь процесс получения сертификации может занять три-четыре года.

Профессиональные экзамены ACCA проводятся по всему миру четыре раза в год в марте, июне, сентябре и декабре в виде компьютерных экзаменов.


Сертификация CFA

Организация CFA выдает сертификаты международного образца финансовым аналитикам, которые прошли специальные экзамены. Chartered Financial Analyst считается одним из самых престижных сертификатов в сфере финансов.

CFA проводит экзамены на английском языке одновременно по всему миру. Они делятся на три уровня. Экзамен первого уровня проводится два раза в год, а второго и третьего уровня — один раз. Среднее время на подготовку к каждому из них — около 300 часов.


Сертификация CIA

Квалификация Certified Internal Auditor признанный во всем мире показатель для специалистов в области внутреннего аудита, управления рисками и корпоративного менеджмента.

Для получения сертификата кандидатам необходимо иметь диплом о высшем образовании, двухлетний опыт работы и рекомендацию от человека, уже получившего квалификацию.


Сертификация CIPA

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Certified International Professional Accountant Program — международная русскоязычная двухуровневая программа профессиональной сертификации бухгалтеров, аудиторов и финансистов.

Программа СIРА состоит из трех компонентов: обучения, проведения экзаменов и сертификации. Полученная отметка о квалификации подтверждает знания и навыки специалиста.


Сертификация CISA

Certified Information Systems Auditor — сертификация для аудиторов, которые занимаются аудитом и контролем IT-систем и компаний, занятых в сфере информационных технологий. Сертификация признается ведущими работодателями в области аудита, вроде PWC, EY, Gartner и других.

Соискатели должны иметь не менее пяти лет опыта работы в сфере IT или информационной безопасности. После успешно пройденного экзамена нужно заполнить специальную форму, рассказать о своей деятельности и принять обязательство следовать стандартам аудита.

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