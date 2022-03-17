Абу-Даби, Великобритания и Мальдивы упростили въезд для туристов

В ряде стран продолжают отменять ковидные ограничения, в том числе и для туристов.

Абу-Даби





Теперь полностью вакцинированным путешественникам больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс. По прибытии в эмират они должны предъявить только официальное свидетельство о вакцинации с действующим QR-кодом.

Непривитые путешественники по-прежнему должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 48 часов до их запланированного отъезда, или справку о выздоровлении от COVID-19, полученную в течение 30 дней до отъезда, с действующим QR-кодом. Путешественники в возрасте до 12 лет освобождены от предъявления всех перечисленных справок.

Тестирование по прилете в международный аэропорт Абу-Даби больше не является обязательным для всех путешественников, вне зависимости от статуса вакцинации. Туристам рекомендуется пройти эту процедуру, чтобы активировать Green Pass в приложении AlHosn. Это обеспечит доступ ко многим крытым достопримечательностям Абу-Даби.

Мальдивы





По новому протоколу въезда на Мальдивские острова все прибывающие путешественники независимо от статуса вакцинации не обязаны предъявлять отрицательные ПЦР-тесты. Какого-либо карантина для прибывающих на острова иностранцев также больше не требуется. Сохраняется лишь рекомендация сдать ПЦР-тест в период между третьим и пятым днями нахождения на Мальдивах.

Великобритания





С 18 марта отменят ПЦР-тесты по прилете для всех путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. С того же времени больше нет необходимости заполнять форму поиска пассажиров — PLF. Не привитым от коронавируса туристам больше не придется сдавать повторный тест на второй день после прибытия в Великобританию. С конца марта в отелях снимут все карантинные ограничения, действовавшие ранее.

Монголия





Для въезда в Монголию больше не будут требовать результаты ПЦР- и экспресс-тестирования. Иностранным туристам не нужно проходить дополнительный тест на коронавирус,

отменяется обязательный карантин.

По прибытии в Монголию нет никаких дополнительных требований для поездок в сельские районы и обратно, а также каждый желающий может бесплатно пройти вакцинацию и лечение от коронавируса. Обязательным требованием остается заполнение анкеты о состоянии здоровья по прибытии.

Источник: tengritravel.kz