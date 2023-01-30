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Абиба Абужакынова завоевала золотую медаль Гран-при Португалии
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Вчера в 11:28

Абиба Абужакынова завоевала золотую медаль Гран-при Португалии

Казахстанка Абиба Абужакынова завоевала золотую медаль на турнире по дзюдо серии Гран-при в Португалии, Алмаде.

Она стала первой в категории до 48 килограммов.

Источник: olympic.kz

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