ABBA выпустили новый альбом Voyage

Новая пластинка легендарной шведской группы ABBA Voyage уже доступна на всех популярных стриминговых сервисах. Она стала первой для коллектива с ноября 1981 года, когда свет увидел The Visitors.

На Voyage 10 треков, включая I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down, вышедшие в сентябре.

Слушайте Voyage — ABBA на Яндекс.Музыке





В поддержку нового альбома шведы устроят тур с использованием голограмм. Он запланирован на весну 2022 года, а выступления пройдут на специально построенной арене в Олимпийском парке Лондона.

Образованная в 1972 году ABBA повлияла на историю мировой музыки, стала одной из самых популярных поп-групп, продав более 350 млн экземпляров записей, и вошла в Зал славы рок-н-ролла.

Источник: daily.afisha.ru