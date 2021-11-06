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ABBA выпустили новый альбом Voyage
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Сегодня в 10:47

ABBA выпустили новый альбом Voyage

Новая пластинка легендарной шведской группы ABBA Voyage уже доступна на всех популярных стриминговых сервисах. Она стала первой для коллектива с ноября 1981 года, когда свет увидел The Visitors.

На Voyage 10 треков, включая I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down, вышедшие в сентябре.


В поддержку нового альбома шведы устроят тур с использованием голограмм. Он запланирован на весну 2022 года, а выступления пройдут на специально построенной арене в Олимпийском парке Лондона.

Образованная в 1972 году ABBA повлияла на историю мировой музыки, стала одной из самых популярных поп-групп, продав более 350 млн экземпляров записей, и вошла в Зал славы рок-н-ролла.

Источник: daily.afisha.ru

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#швеция #музыка #новыйальбом #тур #abba
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