97 мест, достопримечательностей и уникальных городов Казахстана, которые стоит посетить

Зеренда









Природный парк в 50 километрах от Кокшетау. Здесь есть горы, лес, озера и речки. Хорошо развиты туристические маршруты, велосипедные и конные туры.



Коргалжын — пресное озеро с интересным рельефом: тростник поделил его на отдельные заливы-озера, которым тоже дали свои имена. Фотографии тут получаются в духе National Geographic: насыщенные, самобытные, будто светящиеся красотой нетронутой природы.







Национальный парк Баянаул









Баянаул — одно из красивейших мест в Казахстане, где можно погулять по горам. Многие любят озеро Жасыбай — чистое и прозрачное, с его берегов открывается живописный вид. Основные достопримечательности парка — «священная пещера», «каменная голова». Там же есть туристические базы и дома отдыха.







Музей под открытым небом





Музей находится в стороне Ерейментау в 160 километрах от Астаны. В нем расположены каменные изваяния IV-V веков нашей эры, которые стояли на могильниках воинов или вождей племени. Также они были местом жертвоприношений. Там же расположен курган с усами, выложенный из камня, и каменные изваяния, которые называются «Балбал тас».



Сандыктау





Сандыктау находится за Зерендой. Местная природа напоминает Боровое: огромные сосновые леса, сопки, скалы, можно увидеть лосей, косуль, кабанов, лис. Можно подняться в горы Сандыктау, высота которых 784 метра над уровнем моря.





Вячеславское водохранилище









Одно из самых красивых мест близ Нур-Султана. Здесь можно порыбачить, сделать красивые фотографии и прогуляться на свежем воздухе.







Селетинское водохранилище и каньон Бестобе





Селета — одна из самых чистых рек в Казахстане, которая пополняется подземными источниками. Возле поселка Селета располагается Селетинское водохранилище с плотиной. Можно устроить рыбалку и отдых на природе.



Водопад у поселка Зеренда





Место, в котором можно увидеть захоронения племен Тенгри и замерзший водопад. Можно погулять на свежем воздухе, фотографироваться и заселиться в один из домиков отдыха.





Коян ды и Сабынды

















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Это малая река, на которой есть небольшое водохранилище. В Коянды есть и дамба, где можно рыбачить. Сабынды — село называют самым популярным местом для астанинских рыболовов. Расположено на самом въезде в Коргалжынский район. Всего в часе езды от Нур-Султана.Подробнее здесь

Озеро Каинды









Удивительное место, столь же необычное, сколько и история его возникновения. Озеро Каинды одно из самых молодых нерукотворных озер Казахстана. Образовалось оно сто лет назад, когда огромный оползень, сошедший в 1910 году, заблокировал ущелье.

Постепенно кристально чистая родниковая вода заполняла этот резервуар, затапливая растущий тут хвойный лес. Что удивительно, ветви сохранились, но только под водой! А стволы, возвышающиеся над поверхностью, совершенно оголились и одиноко торчат по сей день, словно пики. В народе их называют Стражи. Вода тут насыщенного голубого цвета, нередко меняет оттенок от изумрудного до лазурно-голубого.





Боровое









Боровое прекрасно тем, что на все его красоты можно полюбоваться с высоты птичьего полета без помощи пернатых или личного вертолета. Для этого достаточно подняться на гору Болектау, и в вашем распоряжении окажется чудесная смотровая площадка высотой в 147 метров. С нее открывается потрясающий вид на все природные достопримечательности края: озера Боровое и Большое Чебачье, скала Жумбактас, гора Окжетпес и Голубой залив. Картинка получается настолько захватывающей, что на минуту даже забываешь, где находишься.





Бозжыра: участок Луны на Земле









Когда-то давно плато Устюрт было полностью покрыто водой. Здесь бушевали воды Тэтиса — древнего океана, существовавшего свыше десяти миллионов лет назад. Именно он прародитель всех современных морей и океанов. Но под действием климатических и рельефных изменений океан отступал, размывая огромными волнами мягкий известняк. Ветер и солнце закончили его дело, навсегда запечатав податливую породу в причудливых формах: здесь можно рассмотреть башни, замки, острые пики, длинные каньоны, даже юрты. Изюминку этому месту придают два мощных известняковых пика, напоминающих по форме клыки хищного животного.





Рахмановские ключи









Самое сердце Алтайских гор, почти 2000 метров над уровнем моря, потрясающие виды на священную Белуху, каскадный водопад Арасан, горячие лечебные источники под открытым небом — это ли не рай на земле? Сюда нужно приехать хотя бы даже ради того, чтобы полюбоваться такой красотой! Здесь можно наслаждаться умопомрачительными видами бережно охраняемой, нетронутой природы, одновременно поправляя собственное здоровье, восстанавливая жизненные ресурсы организма. К тому же, бьющие здесь радоновые источники обладают настолько сбалансированным составом, что показаны практически для всех людей, а разница температур от 24 °С и выше позволяет подбирать наиболее подходящие для разных типов заболеваний.





Коргалжынские озера









Неожиданно, не правда ли — розовые фламинго в Казахстане. А увидеть их во всей красе и естественной среде обитания можно на территории Коргалжынского заповедника. Помимо этих чудных птиц здесь обитают сотни видов других пернатых, поскольку здесь перекрещиваются два миграционных пути: центрально-азиатский и сибиро-южно-европейский. Во время миграций акватория двух сообщающихся озер — Коргалжын и Тениз заполонена самыми разными и редкими видами птиц, которых не встретишь больше нигде на степных просторах нашей страны.





Разноцветные горы Актау и знаменитые Поющие барханы









Жемчужина национального парка Алтын-Эмель — разноцветные горы под общим названием Актау. В переводе с казахского языка Актау — белая гора, но белым этот неоднородный ландшафт кажется только издалека. Чем вы ближе, тем ярче и необычнее кажется окрас, а разнообразие причудливых форм и россыпи сверкающих кристаллов кальцита только дополняет эту потрясающую картину. Когда горы озаряют мягкие оранжево-красные лучи заката, здесь можно сделать просто невообразимые кадры, чем и занимается большинство туристов.





Священная трехглавая гора Алтая — Белуха









Белуха — обитель богини Умай, место энергии космоса, «белоснежный свидетель прошлого и поручитель будущего» — все эти эпитеты неспроста были присвоены самой высокой горе Алтая. От одного только вида белоснежных вершин бросает в дрожь, а перед глазами мелькают картины прошлого. Наилучшие виды открываются с истока реки Катунь, недалеко от которого раскинулось чудесное моренное озеро, где как в зеркале отражаются вершины Белухи.





Чарынский каньон









В отрогах Тянь-Шаня располагается одно из чудесных творений природы — Чарынский каньон, сложенный из осадочных пород, возраст которых достигает 12 миллионов лет. Он считается вторым по протяженности и величине каньоном в мире. Уступает он только Гранд-Каньону, но по красоте вполне может с ним посоревноваться.





Озера Кольсай









Кольсайские озера — как ожерелье из лазурита, еще больше украшают и без того прекрасные северные склоны величественного Тянь-Шаня. Их всего три: Нижний, Средний и Верхний Кольсай. Первое — самое холодное и располагается в глубине ущелья, поэтому оно достаточно длинное. Среднее — по праву считается самым красивым и самым большим, с его невероятно живописными берегами, россыпью альпийских цветов, обрамленными поросшими хвойным лесом вершинами. Третье — самое маленькое, но уютное. Оно будто спряталось от внешнего мира под защитой скал, охраняя свои кристально-чистые воды, в которых отражается причудливый пушистый можжевеловый лес.





Соленое озеро Индер













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Еще одно озеро, в котором нельзя утонуть, располагается в 180 км от города Атырау и называется Индер. Его питают мощные подземные ключи, несущие из недр соли высокого качества: калий, бром, бор, а также поваренная соль, йод и магний. Стоит ли упоминать о том, насколько полезно принимать здесь грязевые ванны и омываться такой водой? Все местные жители давно отмечают полезное влияние соленых вод на кожу и организм в целом — вытягиваются все токсины, дезинфицируются даже малейшие ранки, излечиваются кожные заболевания. Но не только этим славится Индер: белоснежная искрящаяся поверхность и мерцающие кристаллы соли на берегу делают его настоящей Меккой для любителей сочных фотографий.Подробнее здесь

У рочище Бургулюк









Урочище Бургулюк состоит из двух ущелий — «мокрого» и «сухого». В «мокром» ущелье протекает река Бургулюк, и именно это место более популярно среди отдыхающих. В ущелье находится «Лунная поляна» — место, где проводятся соревнования по скалолазанию. Также в ущелье вы наткнетесь на каньоны, где встретите гнездящихся в скалах птиц, речки и даже пятиметровый водопад.







Городище Сауран









Городище средневекового Саурана — одно из наиболее значительных памятников культуры Казахстана. Кяризы — система подземных колодцев для орошения полей, считается одним из самых интересных объектов Сауранского городища. Ее протяженность составляет более 110 километров. Уже многие годы руины крепости Сауран — место, куда направляются многие искатели приключений и любители древности.





Рыбацкий аул





Место, где отдохнуть может любой желающий, а порыбачить можно круглый год. Во время нереста ловля разрешена только на удочку, до пяти килограмм на одного человека. Также на территории рыбацкого аула можно покататься на моторной лодке и квадроцикле, а разместиться и отдохнуть на топчанах, в вагончиках и палатках.





Мавзолей Домалак Ана





Мавзолей Домалак Ана — архитектурный памятник ХІ века, расположенный в долине реки Балабоген. Для казахского народа Домалак Ана — символ материнства и добра, в народе она прославилась благодаря своему уму и мудрости, а также чистоте души и святости. Купольный мавзолей по сей день — объект поклонения. По преданию, в мавзолее есть два священных камня, пройти между которыми может только праведный человек.







Пещера Ак Мечеть









Пещера Ак Мечеть представляет собой большой зал глубиной примерно 254 метра. Уникальность пещеры — растущая в ней небольшая роща, насчитывающая около 40 деревьев. Согласно легенде эта пещера называлась «Пещера дракона». А еще здесь в любое время года практически одна и та же температура.





Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк









Сайрам-Угамский парк — одно из красивейших природных достопримечательностей Южно-Казахстанской области. Сайрам-Угамский парк располагается в северной части Западного Тянь-Шаня. Территория парка разделяется на семь природных зон, от горно-степной у подножья до высокогорной. Здесь произрастает более 1600 видов растений, из которых 250 занесены в Красную книгу Республики Казахстан, также обитает 59 видов млекопитающих и 300 разновидностей птиц.

Подробнее здесь.

Улытау











Улытау, в переводе «великие горы» — исторический центр казахского народа. Здесь обитают сайгаки, волки, кабаны, лисицы, корсаки, суслики, сурки, зайцы, гуси, утки и редкие виды животных.



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Улытау, в переводе «великие горы» — исторический центр казахского народа. Здесь обитают сайгаки, волки, кабаны, лисицы, корсаки, суслики, сурки, зайцы, гуси, утки и редкие виды животных.Подробнее здесь

Горы Каркаралинска





Каркаралинск располагается на территории красивейших гор во всей Азии. Если вы будете в этих краях, то обязательно поднимитесь на пик Коммунизма и Кентские горы. Тут горы относительно невысокие, так как самая высокая точка этих гор составляет 1469 метров над уровнем моря.





Озеро Шайтанколь





Если вы любите путешествовать по горам, то в горах Каркаралы есть место — гора Медведь, откуда открывается великолепный вид на озеро, известное под названием Шайтанколь. Это всего в пяти километрах от Каркаралинска. Озеро Шайтанколь окутано множеством легенд. Само озеро небольшое — в длину 60 метров, а в ширину 40. Добраться до озера Шайтанколь сложно, потому как дорога идет по горам. Маршрут занимает пять часов.





Музей природы и вольер диких животных





Музей природы находится в Каркаралинском национальном природном парке, в урочище Тасбулак. Двухэтажный деревянный дом состоит из выставочных залов флоры и фауны Каркаралинского края. В одном из залов музея расположен макет территории Каркаралинского национального парка.





Мечеть Кунанбая Ускенбаева





Мечеть была построена отцом великого Абая — Кунанбаем Ускенбаевым. По имеющимся сведениям, Абай неоднократно бывал в мечети, зданию которой насчитывается около 150 лет. В сильно измененном виде оно сохранилось до наших дней, и каждый житель Каркаралинска чтит в этом символе память о посещении родного города великим Абаем.





Дом отдыха «Шахтер»





Дом отдыха расположен на берегу озера Пашино в горнолесном Каркаралинске в 224 км от г. Караганды. Красивейшая природа в сочетании с чистым воздухом подарят вам прекрасное настроение и самые яркие впечатления.





Дом отдыха «Медео»





Двухэтажные новые домики с прекрасным видом из окна на озеро Пашино.





Дом отдыха «Арлан»





Дом отдыха имеет благоустроенную территорию. Помещения домиков отделаны современными материалами, имеют необходимые коммуникации. Здесь есть все, что позволит каждому отдыхающему чувствовать себя как дома.

Подробнее здесь.

Ущелье Баянкол





Ущелье Баянкол располагается на северном склоне Центрального Тянь-Шаня. Истоки реки начинаются с ледников, стекающих с Сарыджазского хребта. Это крупные ледники Мраморной стены: Баянкольский и Западный. Это самые доступные «шеститысячники»: Мраморная стена и пик Плато, и «пятитысячники»: Пограничник, Карлытау, Казахстан, Баянкол и Семёнова.





Урочище Киин Кериш





Урочище, или как его называют по-другому «красная планета» и «кусочек Марса на Земле», находится в 120 километрах от города Курчум в Восточно-Казахстанской области. Это пустыня, которая состоит из множества глиняных скал, пылающих, будто огонь, и чарующих красотой и пестрым ландшафтом. Здесь нет шумных водопадов, да и какой-либо воды или густой растительности.





Комплекс наскальных рисунков «Баян Журек»





Комплекс наскальных рисунков «Баян Журек» располагается в горах Джунгарского Алатау, в Алматинской области. Невысокие горы Баян-Журек вытянуты в широтном направлении с запада на восток и имеют протяженность около 20 км. Высшая точка хребта достигает высоты 2079 метров над уровнем моря.





Озеро Шайтанколь





Озеро Шайтанколь в переводе с казахского означает «Чертово озеро». Оно расположено в пяти километрах от города Каркаралинск в Карагандинской области. Озеро невелико по размерам — всего 60 метров в длину и 40 метров в ширину, но при этом это памятник природы республиканского значения и находится в списке особо охраняемых территорий Казахстана. Вода озера изумительного ярко-голубого цвета, прохладная в летнее время, полностью покрывается толстым льдом в суровые зимы.

Шайтанколь не имеет питающих рек или источников, но уровень воды здесь никогда не убывает и не повышается, несмотря ни на обильное таяние снегов, ни на проливные дожди или, наоборот, продолжительные периоды летнего засушья.





Шакпак-ата





Шакпак-ата — это уникальный архитектурный памятник, который находится в северо-восточной части полуострова Тюб-Караган в Мангыстауской области в урочище Шиликудук. Изюминка Шакпак-аты заключается в том, что это подземная мечеть. Она вырублена в толще скального мыса, образованного руслами двух оврагов, опускающихся по склону горы Унгазы к одному из заливов Каспийского моря.





Останки кораблей на старом Арале или же «Кладбище кораблей»





Останки кораблей — это крик природы о помощи. Оказавшись там, возникает ощущение, что вы в антиутопическом или постапокалиптическом фильме. Несмотря на пустоту этого места, здесь проводятся фестивали и снимаются клипы. Например, британская рок-группа Pink Floyd сняла клип на песню Louder Than Words.





Шекельмес





Шекельмес — природное чудо на берегу озера Зайсан. Также его называют «Замком горного духа». Разноцветная глина и песчаные горы, обветренные и омытые дождями, будто застыли на ходу — эти условия делают местность необычной. Здесь можно найти кости крокодилов, саламандр, скорлупу яиц динозавров. Геологи утверждают, что в это место ударил метеорит, который впоследствии сдвинул породу возрастом 100 миллионов лет. В этих краях можно наблюдать целое семейство пеликанов и больших бакланов, домашний скот, который наблюдает за туристами.

Подробнее здесь.

Туркестан





Туркестан — уникальное место в Казахстане, где можно посетить мавзолей Арыстанбаб и городище Отырар, Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, городище Култобе-Яссы, мавзолей Гаухар ана, подземную мечеть Хильвет, восточную баню, Жума-мечеть.

Паломничество в Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи не прекращается круглый год, поэтому это место называют Второй Меккой.





Пещера Акмешит





Пещера Акмешит — это большой зал глубиной примерно 150 метров, шириной около 65 метров и высотой под 30 метров. Уникальность пещеры в том, что в ней растет небольшая роща. В любое время года здесь практически одна и та же температура.

К тому же открывающаяся во внешний мир панорама напоминает шанырак юрты.





Катон-Карагайский национальный парк, предгорье Белухи, озера Маркаколь и Язевое





В Восточно-Казахстанской области обязательно посетите Катон-Карагайский национальный парк, предгорье Белухи, озера Маркаколь и Язевое, Коккольский водопад. В этом районе прекрасный вид на Белуху. Заодно можно посетить Западный Алтай, посмотреть на природу реки Черная Уба, необычные для Казахстана лесные массивы, реки, богатый животный мир. В этом регионе поздно тает и рано выпадает снег, поэтому сюда лучше приезжать в конце августа.





Джунгарский Алатау





Также рекомендую посетить Джунгарский Алатау, хребет Тастау. Здесь можно увидеть диких животных в их естественной среде обитания: маралов, козерогов, медведей.

Подробнее здесь.

Тараз





Мавзолей Карахана





Состоит из центрального зала и трех небольших угловых помещений, четвертый угол мавзолея занят лестницей, ведущей на крышу сооружения. В 1906 году мавзолей Карахана был перестроен и при сохранении конструкционного принципа утратил первоначальное архитектурно-декоративное убранство. Внутри мавзолея сохранилось ступенчатое надгробие.





Аллея любви





Аллея, где можно подышать свежим воздухом, прогуляться со своей второй половинкой и попеть песни под гитару с друзьями. Также рядом есть фонтан и красивый памятник.





Акыртас





Немногие туристы приезжают посмотреть на это городище, хотя его сравнивают с древними заброшенными городами Египта и Рима. Это дворцовый комплекс VIII—IX веков, строение из красных каменных блоков. В центре постройки находится главный вход с внутренним двориком, двумя водоемами. В состав комплекса кроме дворцового сооружения входят загородные усадьбы, замок, парк, карьер по добыче камня, глиняный карьер. Другая часть состоит из жилых и хозяйственных помещений.

Кызылорда





Мемориал Коркыт-ата





Памятник необычного архитектурного решения расположен на берегу реки Сырдарья. Мемориал Коркыт-ата изображен в виде кобыза, внутри которого можно увидеть Коркыт-ата, сидящего на верблюде. Неподалеку находится небольшая аллея, также это популярное место, куда приезжают ради красивой фотосессии все новобрачные.





Парк имени Ильи Ильина





Несколько лет назад спортсмен на личные средства построил спортивную площадку, но за эти годы она обветшала. После тотальной реконструкции площадку заново открыли для всех кызылординцев.

Туркестан





Отрарский оазис





Одно из уникальных мест Южно-Казахстанской области — Отрарский оазис. Возникновение Отрара относится к первым векам нашей эры. В нем когда-то обосновались ученые, мудрецы, искусные музыканты, предсказатели и ювелиры. В городе было большое медресе, базар, мастерская-кузница, гурт-хана (место для распития вин), баня, мечети, лавки и магазины. Оазис расположен в 60 километрах от Туркестана и является историко-культурным памятником страны.





Историко-культурный этнографический центр





Сохранить и приумножить культурное наследие Туркестана — задача историко-этнографического центра. Экспозиция состоит из восьми крупных отделов. Туркестан в ранние века, в средневековье, периоды правления Чингисхана, Эмира Тимура, история создания казахских ханств и Белой Орды, учение и наследие Ходжа Ахмеда Ясави. Уникальные экспонаты, сохранившиеся в музеях, помогают посетителям шире и глубже понять историю Казахстана.

Шымкент





Парк «Жайлаукөл»





Парк «Жайлаукөл» — один из самых красивых парков города. Он находится на территории искусственного озера Тулпар, где можно покататься на лодках и катамаранах.





Дендропарк





Большой и красивый парк. Здесь насажены разные виды деревьев — каштановые, ореховые, березовые рощи. Это отличное место для прогулки, катания на велосипеде — спокойная загородная атмосфера.





Рыбная улица





В районе Тельмана, практически по всей улице Аль-Фараби — Рыскулова с двух сторон подряд расположены рыбные кафе, где вам пожарят рыбу, как пожелает ваша душа.





Ущелье Каскасу





Ущелье Каскасу — одно из самых красивых мест Южного Казахстана, расположено в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, 1900 метров над уровнем моря. Издавна привлекает внимание посетителей своими скалистыми горами, живописными пейзажами и неповторимыми ландшафтами. Ущелье знают не только тысячи казахстанцев, но и туристы со всего света.





Городище Сауран





Городище средневекового Саурана — одно из наиболее значительных памятников культуры Казахстана. Кяризы — система подземных колодцев для орошения полей, считается одним из самых интересных объектов Сауранского городища. Ее протяженность составляет более 110 километров. Уже многие годы руины крепости Сауран — место, куда направляются многие искатели приключений и любители древности.





Ресторанный комплекс Panorama city





Терраса ресторана Panorama city располагается на втором этаже и находится на небольшой возвышенности. С балкона открывается прекрасный вид на город и парк.





Ущелье Сайрамсу





Эта зона отдыха расположена в экологически чистом районе на живописном берегу реки. В горах вы будете любоваться дивной природой Западного Тянь-Шаня. Можно дойти и до ущелья Сазанат. А чистый и свежий горный воздух поможет снять стресс, избавиться от лишних килограммов, укрепить сердечно-сосудистую систему и дать возможность легким подзабыть о городском смоге и постоянных машинных выхлопах.

Алматы





«Арбат»





Пешеходная улица по Жибек Жолы — центр культурной жизни Алматы. В 2017 году была масштабная реконструкция улицы, после которой она стала еще удобнее и зеленее. Летом здесь можно встреть фокусников, музыкантов, художников и танцоров.





Музей народных музыкальных инструментов





Музей построен в 1980 году, а само здание в 1908 году архитектором Зенковым. Строение возводили из дерева, а в оформлении использовали национальные казахские узоры.





Бартогайское водохранилище





Доехать до места можно на личном автомобиле по Кульджинскому тракту в сторону поселка Кокпек. Водохранилище расположено между двумя горами — Торайгыр и Сюгаты. Здесь можно рыбачить, в водохранилище водятся форель и сазан. Рыбалка бесплатная.





Озеро Иссык





Местность окружена скалистыми горами, лесами и лугами, где можно найти растения, занесенные в Красную книгу. Озеро меняет цвет в зависимости от погоды.





Смотровая площадка на Медео





Чуть выше катка Медео есть ступеньки, которые называют «лестница здоровья». Поднявшись на верх, можно увидеть пейзажи алматинских гор, а также сделать фото.





Зеленый базар





Большое количество хорошего товара, который можно купить, находится на прилавках знакового алматинского места — Зеленого базара. Всех гостей, которые приезжают сюда, водят на базар, чтоб показать как одну из достопримечательностей.

Подробнее здесь.

Голубая лагуна





Озеро находится в трех километрах от города. Место представляет собой карьер, окруженный отвалами известняковой породы. Необычный цвет воде придает глинистый минерал. Искусственный водоем подмывается грунтовыми водами, из-за этого вода в нем постоянно бирюзового цвета. Здесь можно сделать красивые фото, но купаться не стоит.





Розовое озеро





В мире меньше 10 подобных розовых озер, и одно из них расположено примерно в 190 километрах от столицы. Кобейтуз — небольшое озеро, которое приобретает цвет рассвета из-за морских микроводорослей дуналиелла. Вода в озере обладает целебными свойствами из-за содержащейся в ней соли.





Санаторий «Ак-кайын»





Большой спектр оздоровительных услуг, начиная от минеральных ванн и заканчивая лечением пиявками.





Этноаул «Гунны»





Здесь можно пожить в отапливаемой юрте с горячим душем, отведать национальные блюда и увидеть обычаи древних кочевников. Есть качели алтыбакан, показательные программы по мотивам казахских традиций, школа верховой езды и пешие походы.





Лечебно-реабилитационный комплекс «Сарыагаш»





Здесь находятся лечебные источники минеральной воды, которые помогут вылечить воспалительные процессы желудка, улучшат состояние нервной системы, восстановят иммунитет.





Санаторий «Мерке»





Основной лечебный фактор санатория — радоновая минеральная вода, которая относится к маломинерализованным прохладным, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатным, кальциево-калиево-натриевым.

Подробнее здесь.

Село Балкашино





В это место едут за живописными водоемами и родниками — Зиновеевка, Новоникольское, Милицейский родник, озеро Кумдыколь. По дороге из села до Сандыктау — большой горно-лесной массив. Здесь чередуются каменистые сопки, поля и смешанные леса. В Балкашино продают соленые грибы и варенье из лесных ягод.





Вячеславское водохранилище





Излюбленное место рыболовов и семей из столицы для отдыха. Рядом есть несколько домов для отдыха и беседок, которые можно арендовать. Возле водохранилища есть песчаный пляж.





42-й разъезд





Здесь есть песчаный пляж, вокруг кустарники. Об этом месте знает мало людей, можно взять палатки.





Река Селета





Селета — одна из самых чистых рек в Казахстане, которая пополняется подземными источниками. Возле поселка Селета располагается Селетинское водохранилище с плотиной. Сюда приезжают рыбаки. Место зеленое и красивое, можно устроить пикник на свежем воздухе.





Побережье реки Ишим





Можно выбрать два направления — по Астраханской трассе или по Карагандинской трассе. Об этих местах знают семьи, которые любят порыбачить. Рядом расположены поселки, где можно остановиться на ночь или поставить палатки на берегу реки.





Озеро Жалтырколь





Здесь есть небольшой песчаный пляж, оборудованный мангалами. Рядом открыта зона отдыха Golden Fish, где можно арендовать деревянный домик. В поездку возьмите с собой гитару и все для активного отдыха.





Парк отдыха «Слобода»





Парк для спокойного и активного отдыха расположен на территории сада площадью 18 гектаров. Здесь есть все необходимое для организации выезда на природу: песчаный пляж, костер, место для рыбалки, танцпол, развлечения для детей. В парке организован пейнтбольно-спортивный клуб «Атака».





Зона отдыха «Столичный двор»





В зоне отдыха можно поплавать на свежем воздухе, устроить пикник, арендовать беседку, топчаны и катамараны. На территории есть место для рыбалки и пляж. Также сюда можно приезжать со своими продуктами и напитками.





Зона отдыха «Арасан»





Здесь есть водные развлечения — катамараны, катера, гидроциклы, «таблетки», «банан». На базе зоны отдыха открыт развлекательный центр для детей. Здесь можно поплавать под открытом небом и позагорать на пляже.





База отдыха River Club





На территории зоны отдыха есть бассейн, кафе-бар, летняя терраса, топчаны, пляж, бильярдная. Здесь работает кухня, гости могут арендовать кафе на воде, караоке-зал или баню. База отдыха подходит для отдыха с друзьями и семьей — для детей есть специальная детская площадка.

Подробнее здесь.

Бутаковские водопады





Расположенные близ урочища Медеу водопады — популярный поход выходного дня: добраться до них можно всего за 3 часа, а потрясающий вид потока кристально чистой воды, срывающейся с высоты 30 метров, завораживает и стоит всех приложенных усилий. Маршрут также пригоден для посещения с детьми, а благодаря широкой тропе на нем сложно потеряться





Пик Фурманова





Один из самых легких и туристически популярных городских пиков. Его высота составляет 3200 метров, а подъем плавный и удобный. Именно у этого пика находятся знаменитые качели, ради фотографий с которых многие и совершают путь до вершины. С горы открываются потрясающие пейзажи города и гор Заилийского Алатау, а самые выносливые туристы могут забраться на следующую вершину — Панораму.

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Озеро Иссык











Местность окружена скалистыми горами, лесами и лугами, где можно найти растения, занесенные в Красную книгу. Озеро меняет цвет в зависимости от погоды.





БАО









БАО можно посещать в любое время года. Летом можно остановиться на пикник, сесть в беседку, подойти к озеру. Зимой — прогуляться по снежным горам. Также это прекрасное место для фотосессий.







Поющий бархан







Находится в национальном парке «Алтын-Эмель». Считается одним из «7 чудес Казахстана» и национальной достопримечательностью. При спуске с гребня бархана можно услышать звуки, которые доносятся из недр песчаной горы.







Тургеньское ущелье











Одно из самых популярных направлений для туристов и жителей Алматы. Здесь находится множество других ущелий меньших по площади, реки, урочища и достопримечательности.







Плато Ассы





Одно из самых живописных мест в предгорьях Тянь-Шаня. Здесь находится астрономическая обсерватория, а по пути можно встретить Красные скалы и белые снежные ландшафты.





Горячие источники Чунджа









Это минеральные источники вблизи Алматы, вода которых известна уникальными горячими радоновыми источниками. Здесь можно полечиться, подышать чистым воздухом, понаблюдать за пейзажами и отдохнуть от суеты города.







Бартогайское водохранилище





Водохранилище расположено между двумя горами — Торайгыр и Сюгаты. Самое интересное и захватывающее зрелище происходит, когда открывают два туннеля и образуются два больших водяных потока. Сюда приезжают для того, чтобы насладиться пейзажем в тишине. Также здесь можно рыбачить, в водохранилище водятся форель и сазан.

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Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы











Петроглифы Тамгалы выявлены в 1957 году А. Г. Максимовой. Петроглифы Тамгалы — наиболее важный источник с огромной художественной ценностью. Рисунки эпохи бронзы отличаются величиной, в среднем 25-30 см, иногда до 60-70 см и 1 м. Наряду с изображениями животных — диких быков, лошадей, куланов, оленей, кабанов и волков — в репертуаре присутствуют фантастические антропоморфные персонажи, ряженые в звериные шкуры чудовища с загнутыми крючковатыми руками и т.д.



Многие петроглифы Тамгалы эпохи бронзы уникальны в наскальном искусстве Центральной Азии.







Сарыарка — степи и озера Северного Казахстана

Объект состоит из двух заповедников, которые расположены в степной зоне Казахстана, — Коргалжынского и Наурзумского, общей площадью 450 344 га. Включает в себя две группы озер с пресной и соленой водой, расположенных на водоразделе, отделяющем реки, текущие на север к Арктике и на юг — к Арало-Иртышскому бассейну.





Объекты Великого Шелкового пути в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре





Восемь казахстанских объектов входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть Великого Шелкового пути. В проект также вошли объекты Китая и Кыргызстана, общее число — 33 объекта. Из казахстанских: городища Каялык, Карамерген и Талгар в Алматинской области, городища Актобе, Степнинское, Акыртас, Кулан, Костобе и Орнек в Жамбылской области.



Западный Тянь-Шань













Актау и Мангистауская область











Актау — крупный город на побережье Каспийского моря и областной центр Мангистауской области. Многие путешественники из стран ближнего зарубежья оценили красоты этого края. Туристы советуют выбрать этот регион тем, кто ищет уникальные природные места и любит экзотику.







Атырау

Караганда

Павлодар





Усть-Каменогорск

Западный Тянь-Шань — часть горной системы Тянь-Шань — одной из крупнейших горных цепей мира. Располагается на территории Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Из казахстанских входят: Каратауский заповедник, Аксу-Жабаглинский заповедник, Сайрам-Угамский национальный парк.Подробнее здесь Путешествуя по Западному Казахстану, туристы обязательно приезжают в Атырау. Город славится мостами, рекой Урал и вкусным фишбармаком. Гостей города особо привлекает знаменитый пешеходный мост, по которому можно совершить путешествие из Азии в Европу.Чаще всего Караганду посещают туристы, интересующиеся историей, либо люди из СНГ, желающие найти информацию или больше узнать о своих предках. В советские годы в Карагандинской области располагался один из самых крупных концентрационных лагерей ГУЛАГа НКВД. В поселке Долинка в Карагандинской области работает Музей памяти жертв политических репрессий.Планируя маршрут, путешественники советуют выделить время и посетить Павлодар. Городская набережная не оставит равнодушным.В Усть-Каменогорске впечатляет Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический, природно-ландшафтный музей-заповедник и красивая набережная, где сливаются две реки — Ульба и Иртыш. За счет того, что цвет воды разный, четко видны границы рек.





Шымкент



