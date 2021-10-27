9 вакансий для тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни

Спортивный журналист в СИА Sports.kz





Город: Караганда

Обязанности:

— оперативное написание интервью и информационных заметок на тему казахстанского спорта.

Требования:

— отличное знание русского и английского языков, казахстанского спорта

— опыт работа в сфере журналистики

— внимательность, аккуратность, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность

— домашний интернет.













Ведущий продавец-эксперт спортивных товаров в «Спортмастер Казахстан»





Город: Алматы

Обязанности:

— помогать клиентам в выборе товаров экспертной группы для наиболее комфортного спортивного опыта

— посвящать молодых специалистов в спортивную индустрию, рассказывать и показывать как работать с клиентом, быть наставником

— поддерживать на высоком уровне стандарты размещения товара в торговом зале

— развивать свой личный спортивный бренд внутри и вне компании.

Требования:

— реальные инструменты развития своего личного спортивного бренда внутри и вне компании

— стать своим в спорткомьюнити

— наработать постоянную клиентскую базу.





Тренер тренажерного зала, групповых программ, детского клуба в World Class Lite





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— проводить тренировки

— нестандартно подходить к решению сложных задач

— развивать себя и получать удовольствие от результатов.

Требования:

— опыт занятий спортом, танцами

— умение находить общий язык с каждым;

— харизматичность, оптимистичность, доброжелательность и коммуникабельность.





Фитнес-тренер в Invictus Astana





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— проведение ознакомительного инструктажа

— фитнес-теста

— индивидуальных тренировок.

Требования:

— знание анатомии, физиологии, биомеханики

— помочь клиентам достичь фитнес целей

— огромное желание реализоваться в качестве тренера.













Тренер по стретчингу в фитнес- студию в Prostreching





Город: Алматы

Обязанности:

— проведение тренировок

— развитие у клиентов интереса к растяжке

— присутствие на фотосессиях и видеосъемках студии.

Требования:

— обязательное наличие поперечного и продольных шпагатов

— личный опыт в профессиональном спорте будет преимуществом

— знание техники безопасности при занятии физическими упражнениями.





Тренер по дзюдо и вольной борьбе в Olympic Сlub





Город: Алматы

Обязанности:

— тренировать детей от 6 до 12 лет.

Требования:

— физкультурное образование или мастер спорта по профильному направлению

— серьезный подход к работе.





Тренер по шахматам в «Мир шахмат»





Город: Алматы

Требования:

— шахматисты с первым разрядом и выше

— опыт работы с детьми

— высшее образование будет дополнительным плюсом.













Тренер детских групповых программ в «Логос»





Город: Алматы

Обязанности:

— вести тренировки по боксу, греко-римской борьбе, вольной борьбе, карате

— детские группы численностью 12-20 человек.

Требования:

— наличие высшего, технического, среднего специального образования по специальности «Физическая культура и спорт»

— наличие званий

— наличие сертификатов об успешном прохождении курсов повышения квалификации.





Тренер по Taekwondo-WTF в Olympic Сlub





Город: Алматы

Обязанности:

— тренировать детей

— возраст 6-12 лет.

Требования:

— физкультурное образование или мастер спорта по профильному направлению

— серьезный подход к работе, ответственность.