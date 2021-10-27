9 вакансий для тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни

Спортивный журналист в СИА Sports.kz
Город: Караганда
Обязанности:
— оперативное написание интервью и информационных заметок на тему казахстанского спорта.
Требования:
— отличное знание русского и английского языков, казахстанского спорта
— опыт работа в сфере журналистики
— внимательность, аккуратность, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность
— домашний интернет.
Ведущий продавец-эксперт спортивных товаров в «Спортмастер Казахстан»
Город: Алматы
Обязанности:
— помогать клиентам в выборе товаров экспертной группы для наиболее комфортного спортивного опыта
— посвящать молодых специалистов в спортивную индустрию, рассказывать и показывать как работать с клиентом, быть наставником
— поддерживать на высоком уровне стандарты размещения товара в торговом зале
— развивать свой личный спортивный бренд внутри и вне компании.
Требования:
— реальные инструменты развития своего личного спортивного бренда внутри и вне компании
— стать своим в спорткомьюнити
— наработать постоянную клиентскую базу.
Тренер тренажерного зала, групповых программ, детского клуба в World Class Lite
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— проводить тренировки
— нестандартно подходить к решению сложных задач
— развивать себя и получать удовольствие от результатов.
Требования:
— опыт занятий спортом, танцами
— умение находить общий язык с каждым;
— харизматичность, оптимистичность, доброжелательность и коммуникабельность.
Фитнес-тренер в Invictus Astana
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— проведение ознакомительного инструктажа
— фитнес-теста
— индивидуальных тренировок.
Требования:
— знание анатомии, физиологии, биомеханики
— помочь клиентам достичь фитнес целей
— огромное желание реализоваться в качестве тренера.
Тренер по стретчингу в фитнес- студию в Prostreching
Город: Алматы
Обязанности:
— проведение тренировок
— развитие у клиентов интереса к растяжке
— присутствие на фотосессиях и видеосъемках студии.
Требования:
— обязательное наличие поперечного и продольных шпагатов
— личный опыт в профессиональном спорте будет преимуществом
— знание техники безопасности при занятии физическими упражнениями.
Тренер по дзюдо и вольной борьбе в Olympic Сlub
Город: Алматы
Обязанности:
— тренировать детей от 6 до 12 лет.
Требования:
— физкультурное образование или мастер спорта по профильному направлению
— серьезный подход к работе.
Тренер по шахматам в «Мир шахмат»
Город: Алматы
Требования:
— шахматисты с первым разрядом и выше
— опыт работы с детьми
— высшее образование будет дополнительным плюсом.
Тренер детских групповых программ в «Логос»
Город: Алматы
Обязанности:
— вести тренировки по боксу, греко-римской борьбе, вольной борьбе, карате
— детские группы численностью 12-20 человек.
Требования:
— наличие высшего, технического, среднего специального образования по специальности «Физическая культура и спорт»
— наличие званий
— наличие сертификатов об успешном прохождении курсов повышения квалификации.
Тренер по Taekwondo-WTF в Olympic Сlub
Город: Алматы
Обязанности:
— тренировать детей
— возраст 6-12 лет.
Требования:
— физкультурное образование или мастер спорта по профильному направлению
— серьезный подход к работе, ответственность.