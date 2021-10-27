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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 вакансий для тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни
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Сегодня в 11:45

9 вакансий для тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни

Спортивный журналист в СИА Sports.kz

Город: Караганда

Обязанности:

— оперативное написание интервью и информационных заметок на тему казахстанского спорта.

Требования:

— отличное знание русского и английского языков, казахстанского спорта

— опыт работа в сфере журналистики

— внимательность, аккуратность, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность

— домашний интернет.


тренер


Ведущий продавец-эксперт спортивных товаров в «Спортмастер Казахстан»

Город: Алматы

Обязанности:

— помогать клиентам в выборе товаров экспертной группы для наиболее комфортного спортивного опыта

— посвящать молодых специалистов в спортивную индустрию, рассказывать и показывать как работать с клиентом, быть наставником

— поддерживать на высоком уровне стандарты размещения товара в торговом зале

— развивать свой личный спортивный бренд внутри и вне компании.

Требования:

— реальные инструменты развития своего личного спортивного бренда внутри и вне компании

— стать своим в спорткомьюнити

— наработать постоянную клиентскую базу.


Тренер тренажерного зала, групповых программ, детского клуба в World Class Lite

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— проводить тренировки

— нестандартно подходить к решению сложных задач

— развивать себя и получать удовольствие от результатов.

Требования:

— опыт занятий спортом, танцами

— умение находить общий язык с каждым;

— харизматичность, оптимистичность, доброжелательность и коммуникабельность.


Фитнес-тренер в Invictus Astana

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— проведение ознакомительного инструктажа

— фитнес-теста

— индивидуальных тренировок.

Требования:

— знание анатомии, физиологии, биомеханики

— помочь клиентам достичь фитнес целей

— огромное желание реализоваться в качестве тренера.


спорт


Тренер по стретчингу в фитнес- студию в Prostreching

Город: Алматы

Обязанности:

— проведение тренировок

— развитие у клиентов интереса к растяжке

— присутствие на фотосессиях и видеосъемках студии.

Требования:

— обязательное наличие поперечного и продольных шпагатов

— личный опыт в профессиональном спорте будет преимуществом

— знание техники безопасности при занятии физическими упражнениями.


Тренер по дзюдо и вольной борьбе в Olympic Сlub

Город: Алматы

Обязанности:

— тренировать детей от 6 до 12 лет.

Требования:

— физкультурное образование или мастер спорта по профильному направлению

— серьезный подход к работе.


Тренер по шахматам в «Мир шахмат»

Город: Алматы

Требования:

— шахматисты с первым разрядом и выше

— опыт работы с детьми

— высшее образование будет дополнительным плюсом.


тренер


Тренер детских групповых программ в «Логос»

Город: Алматы

Обязанности:

— вести тренировки по боксу, греко-римской борьбе, вольной борьбе, карате

— детские группы численностью 12-20 человек.

Требования:

— наличие высшего, технического, среднего специального образования по специальности «Физическая культура и спорт»

— наличие званий

— наличие сертификатов об успешном прохождении курсов повышения квалификации.


Тренер по Taekwondo-WTF в Olympic Сlub

Город: Алматы

Обязанности:

— тренировать детей

— возраст 6-12 лет.

Требования:

— физкультурное образование или мастер спорта по профильному направлению

— серьезный подход к работе, ответственность.

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#работа #вакансии #спорт #тренер #карьера
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