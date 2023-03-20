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9 вакансий для руководителей в крупных компаниях Центральной Азии: Coca-Cola, Air Astana, Goodwill
4
/
Профессии

20.03.2022

9 вакансий для руководителей в крупных компаниях Центральной Азии: Coca-Cola, Air Astana, Goodwill

Собрали для вас 9 вакансий в крупных компаниях для тех, кто претендует на руководящие должности.

Казахстан

Главный менеджер отдела маркетинга и рекламы в Qazaq Oil


Обязанности:

— разработка, запуск, контроль и анализ исполнения маркетинговых активностей

— разработка и реализация медиапланов

— стандартизация и контроль текущего состояния всей визуальной рекламной продукции сети.

Требования:

— опыт запуска и проведения маркетинговых активностей

— опыт управления рекламными бюджетами

— аналитический склад ума, нацеленность на результат.

Заместитель директора по развитию международных проектов в BI Group

Обязанности:

— осуществлять разработку международных благотворительных проектов организации, в том числе согласование концепции, составлении бюджетов проектов, проектных предложений, презентаций, анализа

— обеспечивать разработку плана реализации международных проектов

— управлять качеством, рисками, стоимостью, сроками, содержанием, коммуникациями международных проектов.

Требования:

— высшее профессиональное образование по специальностям: международные отношения, гуманитарные экономические и/или социальные науки

— опыт работы не менее пяти лет, на руководящей позиции не менее двух лет

— знание международного и национального законодательства в области защиты прав женщин и детей.

Руководитель службы внутреннего контроля в Air Astana

Обязанности:

— разработкагодового плана/графика работы и обеспечение его выполнения

— обзор адекватности существующих средств внутреннего контроля в процессах Компании с учетом всех рисков

— регулирование и координирование разработки требований/шаблонов/стандартов для разработки внутренних нормативных документов.

Требования:

— степень бакалавра или эквивалент в области финансов, или бухгалтерского учета

— опыт работы не менее восьми лет в области контроля, управления рисками

— отличное знание русского и английского языков в устной и письменной форме.

Главный кредитный менеджер в Forte Bank

Обязанности:

— обеспечение максимальной прибыльности при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса

— обеспечение максимального роста продаж всего комплекса продуктов малому и среднему бизнесу

— обеспечение максимального снижения рисков при предоставлении Клиентам продуктов малого и среднего бизнеса.

Требования:

— высшее экономическое или финансовое образование

— знание финансового анализа.

Узбекистан

Начальник отдела по внешним коммуникациям в Uzbekistan Airways

Обязанности:

— участие в разработке коммуникационной стратегии

— медиа планирование, мониторинг и аналитика

— инициирование партнерских коллабораций и спецпроектов.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы более трех лет в PR

— опыт управления командой внешних коммуникаций от пяти человек.

Руководитель Управления разработки продуктов и методологии в NBU

Обязанности:

— анализ Банковского рынка

— сбор и обработка обратной связи клиентов и сотрудников

— формирование предложений по продуктам и сервисам для клиентов.

Требования:

— высшее экономическое/финансовое образование

— свободное владение русским и узбекскими языками

— опыт управления структурным подразделением.

Кыргызстан

Директор по развитию в Goodwill Company

Обязанности:

— расчет рентабельности магазинов

— способность видеть картину развития бизнеса в целом и предлагать выгодные и эффективные стратегии

— хорошие знания в своей предметной области и постоянное саморазвитие.

Требования:

— экономическое, финансовое образование, маркетинг, менеджмент

— обязательный опыт развития розницы не менее трех лет, опыт открытия розничных торговых точек

— знание основных методов и принципов анализа и прогнозирования.

Главный/ведущий специалист операционного отдела в KSB

Обязанности:

— открытие и закрытие банковских счетов физическим и юридическим лицам в национальной и/или иностранной валюте, в том числе карточных счетов, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и внутренними нормативными документами Банка

— осуществление межбанковских и внутри банковских переводных операций в национальной и иностранной валюте согласно распоряжению клиентов

— предоставлять потенциальным клиентам общую банковскую информацию, проводить консультации по банковским продуктам.

Требования:

— высшее экономическое образование

— стаж работы по специальности не менее двух лет, в том числе в банковской сфере не менее трех лет

— знание законодательства в области банковской деятельности.

Старший Инженер системного администрирования Windows в «Альфа Телеком»

Обязанности:

— организация и выполнение работ по обеспечению бесперебойной работы сервисов под управлением операционных систем семейства Windows

— организация и проведение профилактических работ

— оперативное устранение аварий.

Требования:

— высшее образование в сфере информационных технологий

— опыт работы не менее двух лет

— знание PowerShell и навыки автоматизации/написания скриптов.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.