9 вакансий для руководителей в крупных компаниях Центральной Азии: Coca-Cola, Air Astana, Goodwill

Собрали для вас 9 вакансий в крупных компаниях для тех, кто претендует на руководящие должности.
Казахстан
Главный менеджер отдела маркетинга и рекламы в Qazaq Oil
Обязанности:
— разработка, запуск, контроль и анализ исполнения маркетинговых активностей
— разработка и реализация медиапланов
— стандартизация и контроль текущего состояния всей визуальной рекламной продукции сети.
Требования:
— опыт запуска и проведения маркетинговых активностей
— опыт управления рекламными бюджетами
— аналитический склад ума, нацеленность на результат.
Заместитель директора по развитию международных проектов в BI Group
Обязанности:
— осуществлять разработку международных благотворительных проектов организации, в том числе согласование концепции, составлении бюджетов проектов, проектных предложений, презентаций, анализа
— обеспечивать разработку плана реализации международных проектов
— управлять качеством, рисками, стоимостью, сроками, содержанием, коммуникациями международных проектов.
Требования:
— высшее профессиональное образование по специальностям: международные отношения, гуманитарные экономические и/или социальные науки
— опыт работы не менее пяти лет, на руководящей позиции не менее двух лет
— знание международного и национального законодательства в области защиты прав женщин и детей.
Руководитель службы внутреннего контроля в Air Astana
Обязанности:
— разработкагодового плана/графика работы и обеспечение его выполнения
— обзор адекватности существующих средств внутреннего контроля в процессах Компании с учетом всех рисков
— регулирование и координирование разработки требований/шаблонов/стандартов для разработки внутренних нормативных документов.
Требования:
— степень бакалавра или эквивалент в области финансов, или бухгалтерского учета
— опыт работы не менее восьми лет в области контроля, управления рисками
— отличное знание русского и английского языков в устной и письменной форме.
Главный кредитный менеджер в Forte Bank
Обязанности:
— обеспечение максимальной прибыльности при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса
— обеспечение максимального роста продаж всего комплекса продуктов малому и среднему бизнесу
— обеспечение максимального снижения рисков при предоставлении Клиентам продуктов малого и среднего бизнеса.
Требования:
— высшее экономическое или финансовое образование
— знание финансового анализа.
Узбекистан
Начальник отдела по внешним коммуникациям в Uzbekistan Airways
Обязанности:
— участие в разработке коммуникационной стратегии
— медиа планирование, мониторинг и аналитика
— инициирование партнерских коллабораций и спецпроектов.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы более трех лет в PR
— опыт управления командой внешних коммуникаций от пяти человек.
Руководитель Управления разработки продуктов и методологии в NBU
Обязанности:
— анализ Банковского рынка
— сбор и обработка обратной связи клиентов и сотрудников
— формирование предложений по продуктам и сервисам для клиентов.
Требования:
— высшее экономическое/финансовое образование
— свободное владение русским и узбекскими языками
— опыт управления структурным подразделением.
Кыргызстан
Директор по развитию в Goodwill Company
Обязанности:
— расчет рентабельности магазинов
— способность видеть картину развития бизнеса в целом и предлагать выгодные и эффективные стратегии
— хорошие знания в своей предметной области и постоянное саморазвитие.
Требования:
— экономическое, финансовое образование, маркетинг, менеджмент
— обязательный опыт развития розницы не менее трех лет, опыт открытия розничных торговых точек
— знание основных методов и принципов анализа и прогнозирования.
Главный/ведущий специалист операционного отдела в KSB
Обязанности:
— открытие и закрытие банковских счетов физическим и юридическим лицам в национальной и/или иностранной валюте, в том числе карточных счетов, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и внутренними нормативными документами Банка
— осуществление межбанковских и внутри банковских переводных операций в национальной и иностранной валюте согласно распоряжению клиентов
— предоставлять потенциальным клиентам общую банковскую информацию, проводить консультации по банковским продуктам.
Требования:
— высшее экономическое образование
— стаж работы по специальности не менее двух лет, в том числе в банковской сфере не менее трех лет
— знание законодательства в области банковской деятельности.
Старший Инженер системного администрирования Windows в «Альфа Телеком»
Обязанности:
— организация и выполнение работ по обеспечению бесперебойной работы сервисов под управлением операционных систем семейства Windows
— организация и проведение профилактических работ
— оперативное устранение аварий.
Требования:
— высшее образование в сфере информационных технологий
— опыт работы не менее двух лет
— знание PowerShell и навыки автоматизации/написания скриптов.