9 уникальных мест рядом с Бишкеком, и почему популярны путешествия внутри страны

Кегети





Кол-Тор





Ущелье Аламедин





Барскоонские водопады





Ущелье Шамси





Чункурчак





Тар-Суу





Сары-Челек





Путешествия по Кыргызстану становятся трендом. Бишкекчане стали ездить не только в популярные и очевидные места, но и путешествуют до уникальных природных достопримечательностей, которые обязательно нужно увидеть хотя бы раз в жизни.Широкое ущелье, по дну которого протекает река. На склонах встречаются кусты барбариса и жимолости. Здесь часто практикуют конный туризм. Расположено ущелье в Чуйской области.Вдоль всей территории проходит Кыргызский Ала-Тоо — самый длинный и второй по величине в Кыргызстане горный хребет. Он образует множество речных долин, ущелий, а также здесь больше 500 ледников.Интересно, что на территории области сохранились различные исторические памятники, такие как Георгиевский холм или жилища бронзовой эпохи.90 км от Бишкека, на северной стороне Кыргызского хребтаВысота озера — 2733 метра над уровнем моря. Оно окружено еловым лесом, зарослями рябины и боярышника. Чтобы найти Кол-Тор, нужно сперва доехать до ущелья Кегети. Озеро завального происхождения, не имеет прямого стока и уходит под землю.Интересно, что летом вода здесь не поднимается выше, чем на 5°C. Кол-Тор славится удивительным бирюзовым цветом. Сама дорога до озера составляет восемь километров и проходит через горные, лесные склоны, а также высокогорные альпийские луга. Есть множество мест для стоянок или пикников.В трех километрах выше озера начинается зона морен и ледников. Для подготовленных туристов также там располагается несколько перевалов, по которым можно перейти в Шамсийский Туюк или ущелье Кегеты.Кыргызский хребет, 86 км от БишкекаУщелье находится в 30 километрах к югу от Бишкека — также это самое близкое к городу высокогорное ущелье. В этой местности красивая природа, и до него легко добраться. Но все знают ущелье из-за горячих радоновых источников и курортного комплекса. Одно из интересных мест для посещения — водопад Аламедин.Второе название водопадов — Слезы барса. Находятся они в ущелье Барскаун. Помимо Барскоонских здесь расположены и другие водопады: Чаша Манаса, Борода аксакала, Брызги шампанского. Слезы барса составляет самый верхний в каскаде из трех водопадов.В свое время в этих местах бывали художник Василий Верещагин и космонавт Юрий Гагарин.южная сторона озера Иссык-Куль, 340 км от БишкекаУщелье Шамси — одно из наиболее живописных ущелий в стране. Ущелье получило название из-за царевны Шамси, чью золотую маску нашли в этой местности. Также здесь протекает одноименная река. Интересно, что в ущелье пролегает один из самых древних перевалов кочевников, связующий Чуй с Кочкорской долиной в Нарыне.Кыргызский хребет, 100 км к востоку от Бишкека.На территории расположен Национальный биозаповедник. Склоны довольно крутые, поэтому идти лучше людям с хорошей физической подготовкой.Наши предки называли его Чунчурчак, потому что это место со множеством ям и котловин. Чункурчак похож на царство холмов и ям, за каждым из которых скрываются сочные зеленые луга. Среди туристов место известно благодаря королевским тюльпанам.За одним из холмов можно оказаться перед удивительным водопадом, который падает вдоль узкой трубы с высоты 35 метров. Его называют «Көгүчкөн Сугат» или Голубиный водопад. Раньше здесь жили стаи диких голубей.45 км от Бишкека, верховья реки Аламедин.Относится к природному парку Чон-Кемин. В местности работают несколько гостевых домов и отелей. Поблизости есть сосновый бор. В Кыргызстане большинство горных озер образовались впоследствии землетрясений и обвалов. На рубеже Горного озера заканчивается лесная зона, и долина переходит в альпийские луга.Отсюда вдалеке красиво возвышается пик Советских топографов. Из альпийской зоны и с пе­ревала Ак-Суу открывается удивительный вид на ледяные вершины горных пиков и гладь Иссык-Куля.Чуйская область, 3 км от пос. Тар-Суу

Водопад Шар





Одно из крупнейших озер Кыргызстана. Образовалось десять тысяч лет назад в результате обвала. В переводе название означает «желтая чаша». Оно расположено на территории государственного биосферного заповедника. Заповедник известен уникальной живописной природой, обилием диких животных.По дороге до озера можно остановиться в долине Суусамырской ради пейзажей холмов, а также в ущелье Чыкчан ради отвесных скал. Знаменитый ученый и профессор Даниил Кашкаров после экспедиции к Сары-Челек сравнивал это озеро по виду со швейцарскими.Сары-Челекский государственный заповедник, 500 км от БишкекаКыргызстан — страна водопадов в Центральной Азии. Их можно увидеть практически в каждом ущелье. Но царем на Центральном Тянь-Шане считается водопад Шар. Рядом с водопадом можно посетить уникальное место — Таш-Рабат. Оно известно со времен Великого Шелкового пути, где проходили обмен и продажа товаров. Здесь можно прикоснуться к истории.Киргизский хребет, Ала-Арча