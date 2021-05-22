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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 страниц в Instagram, на которые стоит подписаться, чтобы быть в курсе того что происходит в IT-сфере Узбекистана
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Сегодня в 16:50

9 страниц в Instagram, на которые стоит подписаться, чтобы быть в курсе того что происходит в IT-сфере Узбекистана

IT Labs

3 408 подписчиков

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Профиль академии программирования IT Labs ежедневно пополняется информативными публикациями, подборками полезных сайтов, фактов, платформ и вебинаров. Тематика страницы информационные технологии, медиа, дизайн, кодирование и другие темы, связанные с новыми профессиями.

Жахонгир Пулатов

124 000 подписчиков

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Представитель «Молодых Предпринимателей Узбекистана», бизнесмен, блогер. Жахонгир основал несколько компаний в сфере образования, технологий и бизнеса. У себя на странице пишет о своей предпринимательской деятельности, информационных форумах, новшествах в мире IT и своей жизни.


ITjobs Uzbekistan

2 075 подписчиков

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Instagram платформа ITjobs особенна полезна для тех кто хочет построить карьеру в IT-сфере. Там вы можете найти новые, интересные вакансии, которые пополняются каждый день. Помимо этого вы также можете узнать о навыках и установленных стандартах на рынке труда в Узбекистане.


ProWeb

18 200 подписчиков

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Базирующийся в Ташкенте образовательный IT-центр специализируется на проведении курсов по направлениям: программирование, web-design, SMM, 3d graphic и другие. На странице можно найти полезные публикации из IT-сферы, дизайна и маркетинга.


Кадиров Дев

8 741 подписчиков

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Дев — специалист компьютерного программирования и его страница насыщенна интересными и познавательными постами об этом. Он ведет курсы по компьютерным наукам, программированию, истории IT и другим предметам.


Хикмат Абдурахманов

13 100 подписчиков

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Предприниматель, обозреватель и соучредитель множества проектов, в их числе: Team University Uz, HMpartners.uz, TechnoPlaza Uz, Uz-ChinaTrade. Со своими подписчиками делится успехами своих проектов, информацией о конференциях, лекциях и другими мероприятиями, связанными с образованием и IT.


Бобир Акилханов

176 000 подписчиков

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Страница Бобира Акилханова будет полезна для энтузиастов из сферы информационных технологий. Блог популярного IT-предпринимателя и инвестора представляет собой поток личных инстайтов и мнений. Он ведет страницы на узбекском и английских языках, есть канал на YouTube, где он мотивирует аудиторию на образование и развитие.


IT Park Uz

18 800 подписчиков

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Позиционирует себя как площадка для объединения возможностей в сфере высоких технологий. IT Park поставляет актуальные новости и обновления в сфере технологий. На странице вы найдете новости, объявления, анонсы новых проектов, возможности для фриланса и многое другое.


Саидбек Арислонов

5 846 подписчиков

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Профессиональный разработчик и инструктор по кодированию, Саидбек Арислонов ведет информативный Instagram, где активно обменивается новостями и знаниями со своими подписчиками. Саидбек пишет о своем опыте в сфере IT, публикует обучающие эфиры, интервью и делится интересными фактами о профессии.

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#бизнес #технологии #it #коммуникации
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