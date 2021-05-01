9 советских привычек, которые стали признаками современного человека

Современные люди обращают внимание на проблемы экологии и переходят на осознанное потребление. Используют холщовые сумки вместо одноразовых пакетов, сортируют мусор и покупают натуральную косметику.

AdMe.ru, как и мы, поддерживает новые тренды, вот только многие из них оказались хорошо забытыми старыми. Давайте вместе вспомним, какие экологичные привычки были еще у наших родителей, бабушек и дедушек.





1. Ходить за покупками с авоськой









Раньше кульки в магазинах не выдавали, а выбор товаров был весьма скромен и приходилось носить с собой сумку-сетку. Она компактно складывалась и мало весила. Максимальная загрузка авоськи составляла 70 кг, а благодаря крепкому плетению нести в ней можно было хоть арбуз, хоть молоко в треугольных пакетах.

Сейчас авоська стала модным аксессуаром. За плетеную сумку Prada или Stella McCartney придется выложить кругленькую сумму денег. Хотя, конечно, можно купить простую сетку в супермаркете.





2. Заготавливать соленья и квашения на зиму

Когда-то у семей было особое развлечение — всем вместе квасить капусту. Кто-то шинковал белокочанную, кто-то морковь натирал — так и целый день проходил. Зато потом всю зиму ели вкусную и полезную капусту.

Квашение — одна из разновидностей ферментирования, которое стало «новым» трендом еще десять лет назад. Теперь делать заготовки на зиму модно и экологично.





3. Беречь целлофановые пакеты

Пластиковые пакеты появились в конце 70-х и долгое время были дефицитным товаром. Особым шиком считались пакеты с изображением музыкальных групп и логотипов зарубежных брендов. Они стали чуть ли не средством самовыражения, потому что многие носили их вместо обычных сумок или рюкзаков. Стоил пакет от 5 до 15 рублей, так что его не выбрасывали, а стирали, сушили и использовали дальше.

Привычка беречь кульки не исчезла даже после того, как их начали выпускать отечественные предприятия. Сегодня же она стала признаком осознанного потребления. Производители массово выпускают многоразовые сумки-тоуты, довольно похожие на те старые пакеты.





4. Сдавать вторсырье на переработку

Сбор мусора для переработки был частью социальной культуры. Он приносил не только моральное удовлетворение, но и экономическую выгоду. Когда молоко стоило 30 копеек, а бутылка из-под него — 15 копеек, за 2 пустые бутылки можно было взять 1 полную.

Школьников агитировали заниматься общественно полезным делом при помощи мультфильмов. Например, Чебурашка и крокодил Гена в одном из выпусков сдавали металлолом.





5. Ремонтировать и перешивать старую одежду вместо того, чтобы постоянно покупать новую

Если охарактеризовать тенденции 70-90-х годов современными терминами, получится ресайкл и отказ от «быстрой моды». То есть осознанное потребление и забота об окружающей среде, на которые сегодня ориентируются именитые модельеры.

В магазинах было мало красивой одежды, и стоила она дорого. Но многие женщины хотели платье «как у Софи Лорен» или модные брюки клеш. Приходилось охотиться на хорошие ткани,брать выкройки из журналов и садиться за швейную машинку. Или перешивать старую одежду. Хлопотно, зато наряды были уникальные и носились годами.

Современные бренды начали выпускать одежду из переработанных материалов. А на сайтах по рукоделию можно встретить довольно дорогие перешитые вещи.





6. Выращивать овощи на даче или дома











Разбить огород во дворе современного ЖК — это не лучшая идея. Когда хочется зеленого лучка или помидоров без ГМО, приходится идти в магазин и переплачивать за продукты с пометкой 100 % organic.

У наших родителей не было супермаркетов, зато были уютные дачи с грядками и мини-огороды на подоконниках. И этот тренд возвращается. Сейчас в магазинах продают эконаборы для выращивания растений и даже домашние гидропонные системы.





7. Мыться мылом и натуральными концентратами

До появления гелей для душа, пенок для умывания и скрабовлюдям хватало детского и банного мыла. Если хотелось побаловать себя чем-то более изысканным, можно было купитьнатуральный хвойный или другой концентрат. Он продавался в больших таблетках, растворялся в горячей воде и источал волшебный аромат.

Сегодня органические средства для ухода переживают новый бум, вот только цены на них порой кусаются.





8. Экономить упаковочные материалы и заворачивать все в бумагу

Большинство товаров выпускали в разлагаемой бумажной упаковке. Все покупки — от хлеба и сыра до одежды и обуви — тоже заворачивали в бумагу. Возле продавцов лежали свертки, от которых они отрезали нужные куски, чтобы упаковать товар. Сыпучие продукты — гречку, рис, горох — часто сразу фасовалив бумажные пакеты.

Вездесущему пластику так и не удалось полностью вытеснить целлюлозу, а экологичная упаковка сегодня в тренде. В супермаркетах покупателям предлагают бумажные пакеты, и даже подарки многие заворачивают в крафт-бумагу.





9. Делать бытовую химию и приспособления для уборки из того, что под рукой

Долгое время моющим средством № 1 в наших краях было мыло, лишь в 1950-х начали выпускать порошковые моющие средства. Они не всем нравились, поэтому в ход шли сода, уксус, сухая горчица и зубной порошок.

Одна журналистка провела эксперимент и месяц убирала квартиру «по старинке». Чашки мыла содой, бокалы полировала уксусом, а для мытья полов использовала солево-мыльный раствор с хвоей. Даже кухонному скребку нашлась альтернатива — капроновый носок с мыльной стружкой. Кстати, если надеть такой носок на руку, получится отличная перчатка для мытья посуды. Эксперимент вышел показательным. На бытовую химию журналистка потратила почти в 4 раза меньше, чем обычно.