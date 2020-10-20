Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/989/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/989678da95abf07b922be2ba90590d7e.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
9-samyh-populyarnyh-uzbekistancev-v-tiktok
9 самых популярных узбекистанцев в TikTok
141
/
/

Сегодня в 13:53

9 самых популярных узбекистанцев в TikTok

Рахим Абрамов, @rahimabramov


IMG_20201020_125112_677.jpg


Рахим считается одним из самых высокооплачиваемых тиктокеров. Сейчас количество его подписчиков достигает 9,5 миллиона человек. Начав с юмористических роликов и вайнов, молодой человек начал записывать собственную музыку. В топы российских чартов вошел трек Fendi.


Аброрбек Ахмедбеков, @abrik.eleven


IMG_20201020_125151_340.jpg


Резидент @ice_house_uz и бренд-амбассадор барбершопа @mensspace.chekhov. В послужном списке Аброрбека сотрудничество с Pepsi, Lays, Makro и ТРЦ Samarqand Darvoza. Самым большим преимуществом площадки блогер признает знакомство с новыми людьми.


Amalbek, @amal.auf


IMG_20201020_125224_863.jpg


Аудиторию тиктокер покоряет не визуальными эффектами, а хорошим ситуативным юмором. Сейчас количество подписчиков у Амаля достигло 148 тысяч.


Komol Qohhorov, @komolqohhorov1


IMG_20201020_125257_503.jpg


Любимый узбекоязычный тиктокер для 113 тысяч пользователей. Снимает жизненные видео и пародии на бытовые ситуации. В сентябре молодому человеку исполнилось 17 лет. Комол не стесняется прогуливаться по ташкентским базарам, чему он посвятил несколько роликов.


Хусниддин Салиев, @xusnidd1n


IMG_20201020_125327_354.jpg


Жизнерадостный тиктокер, собравший 508 тысяч человек на своей страничке в соцсети. Контент Хусниддина — участие в челленджах, смешные ролики и зажигательные танцевальные видео.


Умида Одилова, @odilovaumida_


IMG_20201020_125403_794.jpg


Еще одна участница Ice House. В профиле девушки можно найти многочисленные мейкап-видео, вайны и нанесение грима.


Тимур Алихонов, @alixonov__timur


IMG_20201020_125435_287.jpg


Тимур собирает аудиторию как на платформе Instagram, так и в TikTok. Пользователям запоминается яркий креативный стиль и простота роликов.


Энди Ли, @mr.andlee


IMG_20201020_125519_389.jpg


В отличие от других блогеров, Энди через TikTok рассказывает о модных трендах. Стилист показывает, как собрать гармоничную осеннюю капсулу для мужчин, способы ношения джемпера и луки с синими джинсами.


Музаффар Олимжонов, @muzavines


photo_2020-10-20 16.08.34.jpeg


Интересная подача, актуальные для молодежи темы и легкий юмор — вот секреты успеха аккаунта Музаффара. Сейчас на страницу подписаны 108 тысяч человек.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #ташкент #узбеки #tiktok #tiktokhouse
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Не просто блогеры. 10 лидеров мнений из столицы, у которых есть собственное дело
2663
10 блогеров из Казахстана, успех которых все хотят повторить
2790
Не просто блогеры. 10 лидеров мнений из Бишкека, у которых есть собственное дело
13716