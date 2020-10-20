9 самых популярных узбекистанцев в TikTok

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Резидент @ice_house_uz и бренд-амбассадор барбершопа @mensspace.chekhov. В послужном списке Аброрбека сотрудничество с Pepsi, Lays, Makro и ТРЦ Samarqand Darvoza. Самым большим преимуществом площадки блогер признает знакомство с новыми людьми.









Аудиторию тиктокер покоряет не визуальными эффектами, а хорошим ситуативным юмором. Сейчас количество подписчиков у Амаля достигло 148 тысяч.









Любимый узбекоязычный тиктокер для 113 тысяч пользователей. Снимает жизненные видео и пародии на бытовые ситуации. В сентябре молодому человеку исполнилось 17 лет. Комол не стесняется прогуливаться по ташкентским базарам, чему он посвятил несколько роликов.









Жизнерадостный тиктокер, собравший 508 тысяч человек на своей страничке в соцсети. Контент Хусниддина — участие в челленджах, смешные ролики и зажигательные танцевальные видео.









Еще одна участница Ice House. В профиле девушки можно найти многочисленные мейкап-видео, вайны и нанесение грима.









Тимур собирает аудиторию как на платформе Instagram, так и в TikTok. Пользователям запоминается яркий креативный стиль и простота роликов.









В отличие от других блогеров, Энди через TikTok рассказывает о модных трендах. Стилист показывает, как собрать гармоничную осеннюю капсулу для мужчин, способы ношения джемпера и луки с синими джинсами.









Интересная подача, актуальные для молодежи темы и легкий юмор — вот секреты успеха аккаунта Музаффара. Сейчас на страницу подписаны 108 тысяч человек.