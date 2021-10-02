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9 полезных подарков для экологически осознанных людей
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Сегодня в 14:00

9 полезных подарков для экологически осознанных людей

Впереди Новый Год, а это значит, что стоит задуматься о том, что можно подарить друзьям и близким. Мы собрали идеи подарков, которые придутся по душе всем любителям экологии и осознанного образа жизни.


Многоразовая биоразлагаемая посуда


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Столовые наборы из бамбука или пшеничной соломы — отличный подарок для тех, кто заботится об окружающей среде. Такая посуда экологична, устойчива к влаге, перепадам температуры и безопасна для здоровья. А когда срок использования подходит к концу, посуда быстро разлагается в удобрение для почвы.

Биоразлагаемую посуду можно приобрести здесь.


Натуральная косметика


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Косметика тоже может быть экологичной. Существует много брендов, которые используют в производстве натуральные, органичные элементы. Такая косметика не тестируется на животных, в ней нет консервантов и других химических элементов, которые могут нанести вред человеку и окружающей среде. Это отличный подарок как для женщин, так и для мужчин.

Натуральную косметику можно приобрести здесь.

Мыло ручной работы можно приобрести здесь.


Многоразовая бутылка для воды или стаканчик для кофе


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Не только приятный, но и стильный экологический подарок. Многоразовые бутылки и стаканчики позволяют не создавать пластиковых отходов, они долговечны и удобны в использовании. Существует много вариаций: из разных материалов, форм и видов, среди которых можно выбрать идеальный вариант для подарка.

Многоразовые бутылки и стаканчики можно приобрести здесь.


Электронная книга и подписка


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Для многих людей книга — лучший подарок. Здесь тоже есть более осознанная альтернатива — использование электронных «читалок» и подписка с доступом к сотням тысяч книг. К тому же это очень удобно: устройство не занимает много места, а шрифты и размер текста можно настроить как угодно.

Электронную книгу можно приобрести здесь.

Подписку можно приобрести здесь.


Ароматические свечи


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Свечи — приятный и полезный сувенир, который пригодится в хозяйстве. Если обычные свечи могут выделять токсичные вещества при горении, то экологичные свечи, например, из соевого воска, абсолютно безвредны. К тому же они выделяют приятный аромат, подобрать который можно на любой вкус.

Ароматические свечи можно приобрести здесь.


Экокуб для выращивания растений


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Оригинальный подарок, с помощью которого каждый сможет посадить и вырастить растение собственными руками. Обычно набор состоит из деревянного «горшочка», грунта и семян. Зеленое растение — всегда хорошее украшение как для офиса, так и для дома.

Экокуб можно приобрести здесь.


Одежда из переработанного пластика


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Тренд Recycle набирает все больше популярности. Сегодня производством вещей из вторичного сырья занимаются такие бренды, как H&M, Nike, Levi’s и многие другие. Такая одежда позволяет сократить количество пластиковых отходов, оставаясь при этом, качественной и разнообразной.

Одежду из вторичного сырья можно приобрести здесь.


Натуральные сладости


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Когда как не на Новый Год можно позволить немного сладостей? Тем более, если они изготовлены из натуральных компонентов. Родным и близким можно подарить варенье, мармелад, батончики или конфеты, все то, чего хочется любителям сладкого.

Натуральные сладости можно приобрести здесь или здесь.


Шопперы и авоськи


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Использование эко-сумок и шопперов помогает сократить количество пластиковых отходов. Также тканевые сумки практичны: они вместительны и удобны в использовании, не занимают много места. К тому же они прочные. А еще на шоппер можно нанести любой принт, рисунок или надпись.

Шопперы и авоськи можно приобрести здесь или здесь.

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#новыйгод #подарки #экология #стильжизни
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