9 открытых вакансий в топовых компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Собрали подборку открытых вакансий в крупных компаниях в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
Казахстан
Product Manager в Kolesa Group
Обязанности:
— формировать стратегию развития продукта, подкрепляя каждую гипотезу данными
— координировать работу команд разработки и их результатов, на которых будет строится продукт
— составлять четкие технические задания, превращая бизнес-требования в понятные для разработчиков задачи.
Требования:
— умение отвечать за свою работу и доводить ее до конца
— способность брать на себя важные решения и ответственность за них
— умение работать с ограниченными ресурсами, четко соблюдая сроки
— коммуникабельность и умение отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее данными
— постоянно учитесь новому.
Ассистент HR-менеджер в Chocofamily
Обязанности:
— помощь HR-менеджеру в закрытии позиций склада
— ведение отчетности: заносить всех кандидатов в базу и вести их по статусам
— организация процесса трудоустройства сотрудников склада.
Требования:
— высшее образование.
Python Developer в Aviata.kz
Обязанности:
— разработка web части сайтов
— разработка REST сервисов
— разработка микросервисов
— разработка клиентов для работы со сторонними API
— написание unit тестов
— работа с фронтенд разработчиками
— доработка существующего функционала.
Требования:
— хорошее знание Python и одного из фреймворков: Django, Sanic, Flaskэ, FastApi
— понимание принципов микросервисной архитектуры
— умение писать асинхронный код с использование Asyncio.
Кыргызстан
Программист-стажер в IPROFI.KG
Требования:
— базовые знания языков программирования: SQL, PHP, HTML
— терпеливость, желание учиться и развиваться в данной сфере
— умение работать в команде
— личный ноутбук.
Младший разработчик в Кыргызский Инвестиционно-кредитный банк
Обязанности:
— техническая поддержка автоматизированной банковской системы, Microsoft SharePoint, Microsoft Reporting Services, CRM, MW, AML, Internet Banking, Payment Terminals
— разработка, поддержка, внедрение и оптимизация Банковских отчетов в соответствии с процедурой разработки отчетов
— частичная или полная разработка программного кода для повышения качества программного кода продукта на основе технического задания.
Требования:
— знание английского языка для чтения и понимания технической литературы
— коммуникабельность, умение работать в команде
— знание принципов Объектно-Ориентированного Программирования
— знание одного из языка запросов T-SQL или PL/SQL
— знание одного из языков программирования C#, Java, JS, C++, C
— опыт работы с базами данных Oracle, MS SQL, PostgreSQL.
Ассистент руководителя в Brand House
Обязанности:
— встреча посетителей офиса
— организация совещаний
— распределение документации по отделам.
Требования:
— навыки административно-хозяйственной деятельности
— знание деловой этики
— знание ПК и офисной техники
— грамотная речь.
Узбекистан
Начальник отдела корпоративного кредитования в Anor Bank
Обязанности:
— работа с Корпоративными клиентами банка
— поиск потенциальных клиентов по Корпоративному кредитованию
— консультация клиентов по продуктам Банка
— сбор и оформление документов по Корпоративному кредитованию
— выполнение установленных задач и функций со стороны руководства Банка.
Требования:
— высшее финансовое образование
— иметь навыки работы с корпоративными клиентами
— опыт работы в банковской сфере пять лет
— отличные знания узбекского, русского, английский языков
— активность, энергичность.
Графический дизайнер в Megawatt Motors
Обязанности:
— создание графических ресурсов для рекламы и продвижения продукта
— обработка фото.
Требования:
— умение работать в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
— Adobe Illustrator и Corel Draw
— обязательно наличие портфолио.
Главный бухгалтер в Фермерское хозяйство UzumFermer
Обязанности:
— вести бухучет
— вести всю документацию
— вести учет отгрузки продукции
— вести учет оказания услуг.
Требования:
— знание 1С 3.0, 1С 8.3
— 1С торговля и склад
— 1С ресторан
— 1С УНФ.