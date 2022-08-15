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9 открытых вакансий в топовых компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
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Сегодня в 11:45

9 открытых вакансий в топовых компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Собрали подборку открытых вакансий в крупных компаниях в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.


Казахстан

work

Product Manager в Kolesa Group


Обязанности:


— формировать стратегию развития продукта, подкрепляя каждую гипотезу данными

— координировать работу команд разработки и их результатов, на которых будет строится продукт

— составлять четкие технические задания, превращая бизнес-требования в понятные для разработчиков задачи.

Требования:


— умение отвечать за свою работу и доводить ее до конца

— способность брать на себя важные решения и ответственность за них

— умение работать с ограниченными ресурсами, четко соблюдая сроки

— коммуникабельность и умение отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее данными

— постоянно учитесь новому.


Ассистент HR-менеджер в Chocofamily

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Обязанности:


— помощь HR-менеджеру в закрытии позиций склада

— ведение отчетности: заносить всех кандидатов в базу и вести их по статусам

— организация процесса трудоустройства сотрудников склада.

Требования:


— высшее образование.


Python Developer в Aviata.kz

Обязанности:


— разработка web части сайтов

— разработка REST сервисов

— разработка микросервисов

— разработка клиентов для работы со сторонними API

— написание unit тестов

— работа с фронтенд разработчиками

— доработка существующего функционала.

Требования:


— хорошее знание Python и одного из фреймворков: Django, Sanic, Flaskэ, FastApi

— понимание принципов микросервисной архитектуры

— умение писать асинхронный код с использование Asyncio.

Кыргызстан

work

Программист-стажер в IPROFI.KG

Требования:


— базовые знания языков программирования: SQL, PHP, HTML

— терпеливость, желание учиться и развиваться в данной сфере

— умение работать в команде

— личный ноутбук.


Младший разработчик в Кыргызский Инвестиционно-кредитный банк

Обязанности:


— техническая поддержка автоматизированной банковской системы, Microsoft SharePoint, Microsoft Reporting Services, CRM, MW, AML, Internet Banking, Payment Terminals

— разработка, поддержка, внедрение и оптимизация Банковских отчетов в соответствии с процедурой разработки отчетов

— частичная или полная разработка программного кода для повышения качества программного кода продукта на основе технического задания.

Требования:


— знание английского языка для чтения и понимания технической литературы

— коммуникабельность, умение работать в команде

— знание принципов Объектно-Ориентированного Программирования

— знание одного из языка запросов T-SQL или PL/SQL

— знание одного из языков программирования C#, Java, JS, C++, C

— опыт работы с базами данных Oracle, MS SQL, PostgreSQL.


Ассистент руководителя в Brand House

Обязанности:


— встреча посетителей офиса

— организация совещаний

— распределение документации по отделам.

Требования:


— навыки административно-хозяйственной деятельности

— знание деловой этики

— знание ПК и офисной техники

— грамотная речь.

Узбекистан

work

Начальник отдела корпоративного кредитования в Anor Bank

Обязанности:


— работа с Корпоративными клиентами банка

— поиск потенциальных клиентов по Корпоративному кредитованию

— консультация клиентов по продуктам Банка

— сбор и оформление документов по Корпоративному кредитованию

— выполнение установленных задач и функций со стороны руководства Банка.

Требования:


— высшее финансовое образование

— иметь навыки работы с корпоративными клиентами

— опыт работы в банковской сфере пять лет

— отличные знания узбекского, русского, английский языков

— активность, энергичность.


Графический дизайнер в Megawatt Motors

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Обязанности:


— создание графических ресурсов для рекламы и продвижения продукта

— обработка фото.

Требования:


— умение работать в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

— Adobe Illustrator и Corel Draw

— обязательно наличие портфолио.


Главный бухгалтер в Фермерское хозяйство UzumFermer

Обязанности:


— вести бухучет

— вести всю документацию

— вести учет отгрузки продукции

— вести учет оказания услуг.

Требования:


— знание 1С 3.0, 1С 8.3

— 1С торговля и склад

— 1С ресторан

— 1С УНФ.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.