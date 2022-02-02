9 открытых вакансий для тех, кто хочет быть руководителем

Руководитель отдела продаж в Kazakhstan Invest Construction
Город: Алматы
Заработная плата: 400 000 — 1 000 000 тг
Обязанности:
— подготовка индивидуальных планов для каждого сотрудника и контроль их выполнения
— ведение контролирующей отчетности и CRM
— координация работы с существующими и проблемными клиентами
— контроль работы отдела продаж по регламенту
— разработка скриптов продаж
— обучение новых и существующих сотрудников ОП.
Требования:
— умение влиять на подчиненных
— навыки планирования и декомпозиции планов
— проведения деловых переговоров на любом
— навык работы с документами и отчетностью
— навык внедрения и работы в системах автоматизации продаж.
Директор нового филиала в «Этажи»
Город: Нур-Султан
Заработная плата: от 600 000 тг
Обязанности:
— формирование команды
— организация система контроля качественных и количественных показателей
— оптимизация текущих бизнес-процессов в филиале
— принятие мер, направленных на рост эффективности и производительности сотрудников и компании в целом.
Требования:
— наличие успешного опыта в управлении от трех лет
— опыт управления персоналом общей численностью от 30 человек
— навыки ведения переговоров и урегулирования конфликтных ситуаций
— умение принимать решение в нестандартных ситуациях.
Директор торгового комплекса в MAGNUM
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— организация и контроль работы магазина
— контроль состояния торгового зала и складов
— управление товародвижением
— создание эффективной команды магазина
— соблюдение и контроль исполнения подчиненными бизнес-процессов, положений, инструкций, приказов принятых в компании.
Требования:
— высшее образование, приветствуется специализация в области экономики, коммерции, товароведения, менеджмента
— опыт успешного руководства коллективом
— знания технологии торговли, требования законодательства в сфере торговли, основы товародвижения и предотвращения потерь
— опыт управления затратами и знание метода распределения затрат
— знание основ бюджетирования и финансового менеджмента
— уверенный пользователь ПК.
Технический директор в Hyundai Com Trans Kazakhstan
Город: Алматы
Обязанности:
— организация процессов по техническому обслуживанию, ремонту автомобилей и реализации запасных частей и аксессуаров
— выполнение плановых показателей по сервису и запасным частям
— осуществление ежегодного, ежемесячного планирования основных показателей деятельности команды в соответствии со стратегическими целями Компании
— переговоры с южнокорейским заводом производителем
— соблюдение стандартов и гарантийной политики компании
— контроль над выполнением плановых показателей.
Требования:
— образование высшее техническое
— опыт работы на руководящих должностях в дилерских центрах не менее трех лет
— знание технической документации и дилерских стандартов
— умение организовать контроль и выполнение основных процессов в Сервисе автоцентра
— умение эффективно управлять коллективом
— опытный пользователь ПК, MSOffice
— знание языков: русский, английский.
Управляющий директор в ТЦ Autocity
Город: Алматы
Обязанности:
— планирование, разработка и внедрение стратегических планов для компании
— организация экономически обоснованной операционной деятельности
— ответственность за каждодневную операционную деятельность, организацию совещаний
Требования:
— опыт работы не менее пяти лет.
Технический директор в Eurasia Motor Almaty
Город: Алматы
Заработная плата: от 500 000 KZT на руки
Обязанности:
— руководитель высшего звена, организовывает деятельность технических служб предприятия
— оперативно управляет процессами ремонта через автоматизированные системы
— внедряет и контролирует выполнения стандартов дистрибьютора
— контролирует выполнение финансовых и производственных показателей подразделений
— осуществляет систематический контроль качества оказываемых услуг.
Требования:
— высшее образование
— опыт управления автомобильного и технического направления не менее трех лет
— навык прогнозирования, финансового анализа, оптимизации расходов
— опыт разработки мотивационных программ для роста показателей
— развитые коммуникативные навыки.
Технический директор в ТОО Orbis Construction
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— управление проектами строительства на всех этапах СМР
— составление сетевых графиков и отслеживание сроков выполнения работ, координация всех участников проекта
— участие в технических совещаниях заказчика-застройщика, генерального подрядчика
— анализ проектной документации, проверка сметной документации и коммерческих предложений на предмет соответствия проектной документации, анализ ценообразования
— руководство технической службой
— контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда.
Требования:
— опыт работы от пят лет на аналогичной должности
— знание инновационных технологий в строительстве и умение их применять.
— опыт успешно завершенных крупных проектов строительства.
— опыт ведения переговоров с заказчиками.
— знание MS Office, AutoCAD, нормативной документации и технических регламентов в строительстве.
Управляющий отделением в «Остин Казахстан»
Город: Нур-Султан
Заработная плата: от 400 000 до 500 000 тг
Обязанности:
— оперативное управление магазинами вверенного отделения
— обеспечение выполнения плана продаж и работа с KPI показателями
— оперативное и стратегическое планирование по увеличению объема продаж
— управление персоналом
— обеспечение стандартов компании, контроль за исполнением планов продаж сохранностью ТМЦ.
Требования:
— образование высшее
— обязателен опыт работы в розничной сети на руководящей позиции от двух лет
— знание технологий розничной торговли, опыт руководства коллективом от 50 человек
— опытный пользователь ПК
— готовность к командировкам в пределах отделения
— навыки обучения персонала.
Коммерческий директор в Ticketon Events
Город: Алматы
Заработная плата: до 600 000 тг
Обязанности:
— формирование управленческих отчетов
— участие в составлении бюджетов и прогнозов компании
— выполнение расчетов, необходимых для выявления эффективности работы компании, а также определенных проектов
— план-факторный анализ, подготовка отчетов и презентаций по результатам анализа
— контроль затрат и исполнения бюджета
— анализ и выявление резервов для оптимизации расходов, аналитическое сопровождение.
Требования:
— высшее финансовое образование
— хорошие аналитические способности
— навыки построения новых направлении с нуля
— знание правил построения управленческой и финансовой отчетности
— умение сопоставлять данные и рассматривать проблему под разными углами
— опыт работы на позиции менеджера по развитию, либо финансового менеджера не менее трех лет.