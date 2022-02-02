9 открытых вакансий для тех, кто хочет быть руководителем

Руководитель отдела продаж в Kazakhstan Invest Construction





Город: Алматы

Заработная плата: 400 000 — 1 000 000 тг

Обязанности:

— подготовка индивидуальных планов для каждого сотрудника и контроль их выполнения

— ведение контролирующей отчетности и CRM

— координация работы с существующими и проблемными клиентами

— контроль работы отдела продаж по регламенту

— разработка скриптов продаж

— обучение новых и существующих сотрудников ОП.

Требования:

— умение влиять на подчиненных

— навыки планирования и декомпозиции планов

— проведения деловых переговоров на любом

— навык работы с документами и отчетностью

— навык внедрения и работы в системах автоматизации продаж.

Директор нового филиала в «Этажи»





Город: Нур-Султан

Заработная плата: от 600 000 тг

Обязанности:

— формирование команды

— организация система контроля качественных и количественных показателей

— оптимизация текущих бизнес-процессов в филиале

— принятие мер, направленных на рост эффективности и производительности сотрудников и компании в целом.

Требования:

— наличие успешного опыта в управлении от трех лет

— опыт управления персоналом общей численностью от 30 человек

— навыки ведения переговоров и урегулирования конфликтных ситуаций

— умение принимать решение в нестандартных ситуациях.





Директор торгового комплекса в MAGNUM





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— организация и контроль работы магазина

— контроль состояния торгового зала и складов

— управление товародвижением

— создание эффективной команды магазина

— соблюдение и контроль исполнения подчиненными бизнес-процессов, положений, инструкций, приказов принятых в компании.

Требования:

— высшее образование, приветствуется специализация в области экономики, коммерции, товароведения, менеджмента

— опыт успешного руководства коллективом

— знания технологии торговли, требования законодательства в сфере торговли, основы товародвижения и предотвращения потерь

— опыт управления затратами и знание метода распределения затрат

— знание основ бюджетирования и финансового менеджмента

— уверенный пользователь ПК.





Технический директор в Hyundai Com Trans Kazakhstan





Город: Алматы

Обязанности:

— организация процессов по техническому обслуживанию, ремонту автомобилей и реализации запасных частей и аксессуаров

— выполнение плановых показателей по сервису и запасным частям

— осуществление ежегодного, ежемесячного планирования основных показателей деятельности команды в соответствии со стратегическими целями Компании

— переговоры с южнокорейским заводом производителем

— соблюдение стандартов и гарантийной политики компании

— контроль над выполнением плановых показателей.

Требования:

— образование высшее техническое

— опыт работы на руководящих должностях в дилерских центрах не менее трех лет

— знание технической документации и дилерских стандартов

— умение организовать контроль и выполнение основных процессов в Сервисе автоцентра

— умение эффективно управлять коллективом

— опытный пользователь ПК, MSOffice

— знание языков: русский, английский.





Управляющий директор в ТЦ Autocity





Город: Алматы

Обязанности:

— планирование, разработка и внедрение стратегических планов для компании

— организация экономически обоснованной операционной деятельности

— ответственность за каждодневную операционную деятельность, организацию совещаний

Требования:

— опыт работы не менее пяти лет.





Технический директор в Eurasia Motor Almaty





Город: Алматы

Заработная плата: от 500 000 KZT на руки

Обязанности:

— руководитель высшего звена, организовывает деятельность технических служб предприятия

— оперативно управляет процессами ремонта через автоматизированные системы

— внедряет и контролирует выполнения стандартов дистрибьютора

— контролирует выполнение финансовых и производственных показателей подразделений

— осуществляет систематический контроль качества оказываемых услуг.

Требования:

— высшее образование

— опыт управления автомобильного и технического направления не менее трех лет

— навык прогнозирования, финансового анализа, оптимизации расходов

— опыт разработки мотивационных программ для роста показателей

— развитые коммуникативные навыки.





Технический директор в ТОО Orbis Construction





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— управление проектами строительства на всех этапах СМР

— составление сетевых графиков и отслеживание сроков выполнения работ, координация всех участников проекта

— участие в технических совещаниях заказчика-застройщика, генерального подрядчика

— анализ проектной документации, проверка сметной документации и коммерческих предложений на предмет соответствия проектной документации, анализ ценообразования

— руководство технической службой

— контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда.

Требования:

— опыт работы от пят лет на аналогичной должности

— знание инновационных технологий в строительстве и умение их применять.

— опыт успешно завершенных крупных проектов строительства.

— опыт ведения переговоров с заказчиками.

— знание MS Office, AutoCAD, нормативной документации и технических регламентов в строительстве.





Управляющий отделением в «Остин Казахстан»





Город: Нур-Султан

Заработная плата: от 400 000 до 500 000 тг

Обязанности:

— оперативное управление магазинами вверенного отделения

— обеспечение выполнения плана продаж и работа с KPI показателями

— оперативное и стратегическое планирование по увеличению объема продаж

— управление персоналом

— обеспечение стандартов компании, контроль за исполнением планов продаж сохранностью ТМЦ.

Требования:

— образование высшее

— обязателен опыт работы в розничной сети на руководящей позиции от двух лет

— знание технологий розничной торговли, опыт руководства коллективом от 50 человек

— опытный пользователь ПК

— готовность к командировкам в пределах отделения

— навыки обучения персонала.





Коммерческий директор в Ticketon Events





Город: Алматы

Заработная плата: до 600 000 тг

Обязанности:

— формирование управленческих отчетов

— участие в составлении бюджетов и прогнозов компании

— выполнение расчетов, необходимых для выявления эффективности работы компании, а также определенных проектов

— план-факторный анализ, подготовка отчетов и презентаций по результатам анализа

— контроль затрат и исполнения бюджета

— анализ и выявление резервов для оптимизации расходов, аналитическое сопровождение.

Требования:

— высшее финансовое образование

— хорошие аналитические способности

— навыки построения новых направлении с нуля

— знание правил построения управленческой и финансовой отчетности

— умение сопоставлять данные и рассматривать проблему под разными углами

— опыт работы на позиции менеджера по развитию, либо финансового менеджера не менее трех лет.