9 открытых вакансий для карьеры в банках Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Собрали подборку вакансий для тех, кто хотел бы построить карьеру в одном из банков Алматы, Астаны, Бишкека и Ташкента.





Казахстан

Junior SQL/PLSQL developer в Kaspi Bank







Обязанности:



— разработка и поддержка CRM системы

— разбор клиентских инцидентов

— участие в комплексных тестах

— написание технической документации.

Требования:



— аналитический склад ума

— хорошее знание SQL/PLSQL

— знание Javascript

— английский язык на уровне Intermediate

— коммуникабельность

— желание работать, развиваться в рамках нашей компании

— знание основ Java.





Аналитик в Jusan Bank

Обязанности:



— аналитическая поддержка подразделения: по исполнению коммерческих планов РБ

— по ключевым показателям эффективности сотрудников фронт-линии

— расчеты по эффективности отделений продаж.

Требования:



— высшее профессиональное образование в области экономики, менеджмента, ИТ.





Графический дизайнер в ForteBank

Обязанности:



— разработка креативных key visual, разработка анимация государственных открыток, полиграфическая продукция, наружная реклама

— разработка и адаптация push-уведомлений, лендинг, мобильных версий, сайтов партнеров, баннеров.

Требования:



— знание основ дизайна, работа с цветом, знание композиции

— уверенное владение Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Corel

— креативный и творческий подход, хороший вкус

— ответственность и внимательность к деталям

— оперативность, умение одновременно работать с несколькими задачами, соблюдение сроков.

Кыргызстан

Бизнес-аналитик в FINCA Bank







Обязанности:



— проведение сбора данных, анализ требований, разработка и согласование технического задания

— проектирование модулей и функций АС/ПО

— взаимодействие с поставщиками АС/ПО по разработке, изменению и улучшению функционала.

Требования:



— опыт работы в качестве ИТ аналитика, системного аналитика, бизнес аналитика от двух лет

— опыт работы по внедрению систем автоматизаций бизнес процессов, разработке и внедрению систем типа CRM, CBS, ERP, ECM

— знание принципов работы и архитектуры информационных систем, систем учета и автоматизации бизнес процессов, основ безопасности информации и информационных систем.





Системный инженер в «Банк Азии»

Обязанности:



— настройка и поддержка контейнеров, веб серверов, DB, различных сервисов

— организация CI и CD

— настройка и автоматизация тестового и боевого окружения.

Требования:



— образование: высшее, средне специальное

— опыт работы на аналогичной должности не менее одного года

— знание и практический опыт в контейнеризации и оркестрации

— знание ОС Linux, Windows, Git, Nginx, mysql, postrgesql.





Ассистент руководителя в «Банк Бай-Тушум»

Обязанности:



— ведение корреспонденции руководителя

— решение организационных вопросов по проведению встреч, собраний, заседаний, совещаний руководства Банка. По мере необходимости сопровождение руководителя и принятие участия на деловых встречах, переговорах, специальных приемах

— ведение записи на прием к руководителю, организация приема посетителей.

Требования:



— высшее образование

— отличные коммуникативные навыки

— наличие навыков в делопроизводстве

— отличное владение русским, кыргызским и английским языками, опыт устных, письменных переводов с английского на русский и наоборот.

Узбекистан

Java senior разработчик в «ДАВР БАНК»







Обязанности:



— умение работать с командой

— разработка сервисов для банковского продукта

— разработка бек-энда мобильного приложение

— работать с чужим кодом, изменить некоторые функции и разработка нового функционала.

Требования:



— знание Spring: Maven, Gradle

— опыт работы с Microservice

— опыт работы с Docker

— работать с базой данных Postgress.





Кассир в ANOR BANK

Обязанности:



— проведение розничных операций

— осуществление валютно-обменных операций

— прием коммунальных платежей

— прием наличных денежных средств во вклады и их выдача

— пересчет и упаковка наличностей

Требования:



— средне-специальное образование

— свободное владение русским и узбекским языком, приветствуется английский язык

— наличие опыта работы в банке

— уверенный пользователь ПК.





Специалист по маркетингу в «Капиталбанк»

Обязанности:



— общее понимание маркетинга: анализ рынка, потребительских потребностей, конъектуры рынка

— размещение наружной рекламы, анализ OTS, подборка дислокаций

— работа по раздаточным материалам: флаера, буклеты, сувенирная продукция.

Требования:



— опыт работы в сфере маркетинга более двух лет.