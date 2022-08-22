9 открытых вакансий для карьеры в банках Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Собрали подборку вакансий для тех, кто хотел бы построить карьеру в одном из банков Алматы, Астаны, Бишкека и Ташкента.
Казахстан
Junior SQL/PLSQL developer в Kaspi Bank
Обязанности:
— разработка и поддержка CRM системы
— разбор клиентских инцидентов
— участие в комплексных тестах
— написание технической документации.
Требования:
— аналитический склад ума
— хорошее знание SQL/PLSQL
— знание Javascript
— английский язык на уровне Intermediate
— коммуникабельность
— желание работать, развиваться в рамках нашей компании
— знание основ Java.
Аналитик в Jusan Bank
Обязанности:
— аналитическая поддержка подразделения: по исполнению коммерческих планов РБ
— по ключевым показателям эффективности сотрудников фронт-линии
— расчеты по эффективности отделений продаж.
Требования:
— высшее профессиональное образование в области экономики, менеджмента, ИТ.
Графический дизайнер в ForteBank
Обязанности:
— разработка креативных key visual, разработка анимация государственных открыток, полиграфическая продукция, наружная реклама
— разработка и адаптация push-уведомлений, лендинг, мобильных версий, сайтов партнеров, баннеров.
Требования:
— знание основ дизайна, работа с цветом, знание композиции
— уверенное владение Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Corel
— креативный и творческий подход, хороший вкус
— ответственность и внимательность к деталям
— оперативность, умение одновременно работать с несколькими задачами, соблюдение сроков.
Кыргызстан
Бизнес-аналитик в FINCA Bank
Обязанности:
— проведение сбора данных, анализ требований, разработка и согласование технического задания
— проектирование модулей и функций АС/ПО
— взаимодействие с поставщиками АС/ПО по разработке, изменению и улучшению функционала.
Требования:
— опыт работы в качестве ИТ аналитика, системного аналитика, бизнес аналитика от двух лет
— опыт работы по внедрению систем автоматизаций бизнес процессов, разработке и внедрению систем типа CRM, CBS, ERP, ECM
— знание принципов работы и архитектуры информационных систем, систем учета и автоматизации бизнес процессов, основ безопасности информации и информационных систем.
Системный инженер в «Банк Азии»
Обязанности:
— настройка и поддержка контейнеров, веб серверов, DB, различных сервисов
— организация CI и CD
— настройка и автоматизация тестового и боевого окружения.
Требования:
— образование: высшее, средне специальное
— опыт работы на аналогичной должности не менее одного года
— знание и практический опыт в контейнеризации и оркестрации
— знание ОС Linux, Windows, Git, Nginx, mysql, postrgesql.
Ассистент руководителя в «Банк Бай-Тушум»
Обязанности:
— ведение корреспонденции руководителя
— решение организационных вопросов по проведению встреч, собраний, заседаний, совещаний руководства Банка. По мере необходимости сопровождение руководителя и принятие участия на деловых встречах, переговорах, специальных приемах
— ведение записи на прием к руководителю, организация приема посетителей.
Требования:
— высшее образование
— отличные коммуникативные навыки
— наличие навыков в делопроизводстве
— отличное владение русским, кыргызским и английским языками, опыт устных, письменных переводов с английского на русский и наоборот.
Узбекистан
Java senior разработчик в «ДАВР БАНК»
Обязанности:
— умение работать с командой
— разработка сервисов для банковского продукта
— разработка бек-энда мобильного приложение
— работать с чужим кодом, изменить некоторые функции и разработка нового функционала.
Требования:
— знание Spring: Maven, Gradle
— опыт работы с Microservice
— опыт работы с Docker
— работать с базой данных Postgress.
Кассир в ANOR BANK
Обязанности:
— проведение розничных операций
— осуществление валютно-обменных операций
— прием коммунальных платежей
— прием наличных денежных средств во вклады и их выдача
— пересчет и упаковка наличностей
Требования:
— средне-специальное образование
— свободное владение русским и узбекским языком, приветствуется английский язык
— наличие опыта работы в банке
— уверенный пользователь ПК.
Специалист по маркетингу в «Капиталбанк»
Обязанности:
— общее понимание маркетинга: анализ рынка, потребительских потребностей, конъектуры рынка
— размещение наружной рекламы, анализ OTS, подборка дислокаций
— работа по раздаточным материалам: флаера, буклеты, сувенирная продукция.
Требования:
— опыт работы в сфере маркетинга более двух лет.