9 онлайн-сервисов для изучения иностранных языков

Lingualeo

Duolingo

BBC. Learning English

The Mixxer

Busuu

Memrise

Hello Chinese

Skritter: Write Chinese

ChineseSkill

Россия— образовательная платформа для изучения и практики иностранных языков, основанная на игровой механике. С помощью этого сервиса можно учить грамматику, правописание, новые слова, смотреть видео с субтитрами и разбирать тексты любимых песен.США— сервис для интерактивного изучения иностранных языков, следит за качеством усвоения информации и составляет личную программу на основе полученных данных. 34 часа занятий в Duolingo равны семестру изучения иностранного языка в вузе.ВеликобританияBBC. Learning English — ресурс от известного телеканала для всех желающих улучшить знания английского языка и повысить его уровень. В программе представлен огромный объем материалов, в том числе и по бизнес-английскому.СШАThe Mixxer — образовательная платформа от американского колледжа Дикинсона, созданная специально для изучающих иностранные языки и позволяющая находить собеседников. Благодаря общению с носителями удается более эффективно прокачивать навыки и получать практический опыт. Система объединяет тысячи людей, разговаривающих на различных языках мира.ИспанияЭтот сервис отличается от остальных тем, что умеет создавать индивидуальный план обучения для конкретного пользователя с помощью нейросетей. Также здесь доступно общение с носителями языка, которые дают вам мгновенную обратную связь.СШАMemrise — сервис по изучению китайского языка, здесь не применяется игровой подход, важно запоминать отдельные слова и фразы. На уроках изучается грамматика, лексика и произношение.КитайHello Chinese — приложение для веселого, удобного и эффективного изучения китайского языка, созданное для начинающих. Hello Chinese помогает максимально быстро достичь разговорного уровня.КитайСервис напоминает обучающую игру, суть которой — написать иероглиф, пока он падает вниз. Принцип игры схож с тетрисом. В такой ненавязчивой и интересной форме пользователь учит лексику и грамматику китайского языка.КитайСервис актуален для тех, кто только приступает к изучению китайского языка. Есть система повторений, автоматическая оценка произношения и контроль правильного написания иероглифов. Уроки подаются в виде игр и тестов.