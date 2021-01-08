9 онлайн-сервисов для изучения иностранных языков

Lingualeo
lingualeo.com
Страна: Россия
Lingualeo — образовательная платформа для изучения и практики иностранных языков, основанная на игровой механике. С помощью этого сервиса можно учить грамматику, правописание, новые слова, смотреть видео с субтитрами и разбирать тексты любимых песен.
Duolingo
duolingo.com
Страна: США
Duolingo — сервис для интерактивного изучения иностранных языков, следит за качеством усвоения информации и составляет личную программу на основе полученных данных. 34 часа занятий в Duolingo равны семестру изучения иностранного языка в вузе.
BBC. Learning English
bbc.co.uk/learningenglish
Страна: Великобритания
BBC. Learning English — ресурс от известного телеканала для всех желающих улучшить знания английского языка и повысить его уровень. В программе представлен огромный объем материалов, в том числе и по бизнес-английскому.
The Mixxer
language-exchanges.org
Страна: США
The Mixxer — образовательная платформа от американского колледжа Дикинсона, созданная специально для изучающих иностранные языки и позволяющая находить собеседников. Благодаря общению с носителями удается более эффективно прокачивать навыки и получать практический опыт. Система объединяет тысячи людей, разговаривающих на различных языках мира.
Busuu
busuu.com
Страна: Испания
Этот сервис отличается от остальных тем, что умеет создавать индивидуальный план обучения для конкретного пользователя с помощью нейросетей. Также здесь доступно общение с носителями языка, которые дают вам мгновенную обратную связь.
Memrise
memrise.com
Страна: США
Memrise — сервис по изучению китайского языка, здесь не применяется игровой подход, важно запоминать отдельные слова и фразы. На уроках изучается грамматика, лексика и произношение.
Hello Chinese
hellochinese.cc
Страна: Китай
Hello Chinese — приложение для веселого, удобного и эффективного изучения китайского языка, созданное для начинающих. Hello Chinese помогает максимально быстро достичь разговорного уровня.
Skritter: Write Chinese
skritter.com
Страна: Китай
Сервис напоминает обучающую игру, суть которой — написать иероглиф, пока он падает вниз. Принцип игры схож с тетрисом. В такой ненавязчивой и интересной форме пользователь учит лексику и грамматику китайского языка.
ChineseSkill
chineseskill.com
Страна: Китай
Сервис актуален для тех, кто только приступает к изучению китайского языка. Есть система повторений, автоматическая оценка произношения и контроль правильного написания иероглифов. Уроки подаются в виде игр и тестов.