9 новых сервисов и приложений в Центральной Азии: такси для детей, маркетплейс и сервис для родителей

Узнали, какие новые платформы запустили разработчики Центральной Азии за последние месяцы.





Казахстан

Uvu.kz





iOS

Android

Новый сервис по безопасной перевозке детей с умной системой совместных поездок. Это приложение, где мама может вызвать машину для своего ребенка, а водителем такого такси будет другая мама.

Особенности сервиса: более доступная цена и хороший заработок для мам-водителей. За одну поездку водитель может взять сразу несколько детей, если их маршрут совпадает.









Vostok





iOS

Новый маркетплейс в Казахстане. Его особенность в том, что все товары представлены в приложении в видеоформате. Можно посмотреть, например, распаковки, обзоры, лайфстайл. Здесь можно приобрести вещи от казахстанских дизайнеров и брендов.





e-Salyq Business

iOS

Android

Новое приложение в было создано для предпринимателей Комитетом государственных доходов Министерства финансов. Оно помогает зарегистрировать ИП, выбрать подходящий налоговый режим, следить за доходом сотрудников. Также приложение делает исполнение налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам более удобным и простым.





NutriSteppe













iOS

Android

Общественное объединение «Национальный центр здорового питания» разработало для пользователей приложение по здоровому питанию. Согласно описанию, NutriSteppe — это карманный нутрициолог, который поможет составить план питания на основе ваших данных. Еще сервис предлагает вести дневник питания, который считает калории, белки, жиры, углеводы и поступление витаминов и минералов.

Другие полезные функции: рецепты, список покупок, статьи и книги о питании.

Узбекистан





Tapp.uz

iOS

Android

Суперапп, который включает в себя несколько сервисов для ежедневного использования. Здесь можно сделать покупки, перевести деньги, оплатить коммунальные и другие услуги, забронировать отель в Узбекистане, купить билеты или посмотреть курс валют.





Tenge24

iOS

Android

Tenge Bank объявил о запуске нового приложения для физических лиц. В нем можно совершать переводы и платежи, погасить кредит или открыть вклад. Основная идея сервиса в том, чтобы клиент мог получить все услуги без необходимости посещения отделения банка.





Kapitalbank













Android

Новое приложение для клиентов «Капиталбанка». Помогает управлять банковскими продуктами и сервисами быстро и удобно. Внутри сервиса доступны все классические банковские операции с картами и счетами.





AloqaMobile





iOS

Еще одно новое приложение от банка. «Алокабанк» предлагает обслуживание клиентов через мобильный сервис AloqaMobile. Здесь можно получить доступ к счету, сделать перевод с карты на карту, погасить кредит, оплатить услуги, купить иностранную валюту и другое.





Бонус





Bebbo App

iOS

Android

Приложение от ЮНИСЕФ было запущено в странах Европы и Центральной Азии. Это полезный сервис для родителей, который помогает им в вопросах ухода за ребенком и его развития. Здесь можно читать интересными статьи, выбирать подходящие игры, отслеживать процесс развития ребенка, проверять здоровье малыша и другое.