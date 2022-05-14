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9-luchshih-kazahstanskih-podkastov-pro-it-i-digital
9 лучших казахстанских подкастов про IT и digital
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Сегодня в 11:45

9 лучших казахстанских подкастов про IT и digital

Сегодня удобно потреблять контент, не отвлекаясь от тренировок, шопинга, домашних дел и других занятий. Казахстан не отстает от мировых трендов. Сфера подкастинга в 2021 году начала активно развиваться в стране, особенно интересны темы, касающиеся технологий и стартапов. Собрали все, что происходит в казахстанском IT и Digital прямо сейчас.


«Код и кофе»

Где слушать:

YouTube

Яндекс.Музыка

Apple Podcasts

Подкаст от Kolesa Group о казахстанской IT-тусовке, где гости из сферы IT пьют кофе и говорят о том, что творится на рынке, об актуальных и даже хайповых вещах, а также разбирают сложные вещи простым языком. Подкаст подойдет для разработчиков, product- и project-менеджеров, сисадминов, data-специалистов, QA-инженеров, дизайнеров и вообще для всех, кто хочет погрузиться в мир IT.

Совсем недавно вышел третий сезон в новом видеоформате.


Pinemelon.com

Pinemelon подкаст.jpg

Где слушать:

SoundCloud

Apple Podcasts

Podcast App

Listen Notes

Podtail

Данный подкаст — дневник стартапа из Казахстана Arbuz.kz, который выходит на рынок США. Неформальный еженедельный разговор о новом бизнесе и людях. Участники подкаста запускают foodtech-стартап Pinemelon.com в CША и разговаривают о бизнесе без купюр.


«Анатомия стартапа»

анатомия стартапа подкаст

Где слушать:

YouTube

Яндекс.Музыка

mave

Castbox

Подкаст ER10 Media. В первом сезоне подкаста «Анатомия стартапа» были встречи с экспертами, обсуждение теоретической составляющей создания новых проектов и разбор основных процессов на примерах. Во втором сезоне будет «прожарка» тех, кто прямо сейчас создает важные, интересные и необычные стартапы.


«Поговорим об ИБ»

подкаст поговорим об ИБ.png

Где слушать:

YouTube

Новый проект АО «Государственная техническая служба». Цель — обратить внимание общественности на вопросы информационной безопасности и цифровой гигиены. Раскрывая личности гостей, создатели проекта простыми словами рассказывают о проблемах насущных, делятся опытом и показывают, что быть IT-шником и ИБ-шником не так уж и сложно.


#тыжайтишник

подкаст_тыжайтишник.png

Новый подкаст группы компаний Sergek Group. Пока у ребят есть один выпуск на тему Smart City. В планах собирать различных практикующих soft- и hard-специалистов не только из мира IT, но и телекоммуникаций и связи.


uxuiтельные истории

подкасты uxuitelno.png

Где слушать:

Apple Podcasts

Listen Notes

Яндекс.Музыка

YouTube

Anchor

Radioline

Podtail

В этом подкасте вы найдете беседы с интересными людьми из сферы Digital и IT. Иногда — сольные выпуски ведущего с мыслями о дизайне или новостями.


Face ID

Face ID подкаст.png

Где слушать:

YouTube

Подкаст YouTube-канала «Цифровизация Великой Степи», где публикуют интервью с интересными и значимыми людьми в сфере IT и цифровизации. Помимо этого, ребята снимают научно-познавательные репортажи, блиц-опросы, а также разные полезные графические ролики и гайды.


«Власть финтеха»

подкасты Власть.jpg

Где слушать:

Apple Podcasts

Яндекс.Музыка

Castbox

Listen Notes

SoundCloud

Это подкаст интернет-журнала «Власть», в котором они разбираются, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. В планах запуск второго сезона.

«Казнет, бизнес и рок-н-ролл»

подкасты Казнет бизнес рок-н-ролл.jpeg

Где слушать:

Яндекс.Музыка

Это подкаст Tengrinews.kz, где говорят о Казнете и бизнесе с казахстанскими экспертами, а также делятся лайфхаками и новыми трендами в Digital.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.