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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 казахстанцев, которые добились успеха в США
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15.07.2018

9 казахстанцев, которые добились успеха в США

Димаш Ниязов, @dimash.niyazov


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Лучший полицейский Нью-Йорка по версии Всемирного боксерского совета.

Димаш родом из Туркестанской области. Когда он переехал в США, то поступил на службу в полицию. Также занимается профессиональным боксом.


Тимур Бекмамбетов, @bekmambetovtimur


Тимур Бекмамбетов расскажет всё о «Русском интернете» - новости ...

Тимур Бекмамбетов — режиссер фильмов, главных героев в которых исполняют звезды мирового кинематографа. Окончил Московский энергетический институт, но после службы в армии работал художником театра «Ильхом» и на киностудии «Узбекфильм». Внес вклад в развитие российской рекламы, сняв 20 рекламных роликов «Всемирной истории от банка Империал». Затем в 2008 году дебютировал в Голливуде с картиной «Особо опасен».


Кеннет Алибек, Facebook


Кеннет Алибек ответил на обвинения в пособничестве Аблязову | NUR.KZ

Кеннет Алибек — американский ученый казахстанского происхождения, микробиолог, специалист в области инфекционных и хронических заболеваний. Он вице-президент частной компании Locus Fermentation Solutions по созданию принципиально новых биотехнологических продуктов для медицины, сельского хозяйства и других индустрий.


Айсултан Сеитов, @aisultan


 Клипмейкер Айсултан Сеитов бьет рекорды – 250 млн просмотров на ...

Айсултан Сеитов — режиссер, клипмейкер из Алматы. Окончил Нью-Йоркскую академию кино. В 2016 году получил номинацию «Лучшая режиссура» на Hollywood Boulevard Film Festival с короткометражкой «Шакал». Снимал клипы для Ивана Дорна, L`One, Скриптонита, Jah Khalib, MiyaGi & Эндшпиль, Noize MC, 21 Savage и Offset.


Булбул Картанбаевна, @kartanbay


Непросто играть на таком уровне»: Как живет в Америке первая в НХЛ ...

Булбул Картанбаевна — главный тренер хоккейного клуба США Princeton Tiger Lilies, штата Нью-Джерси. Она стала первой в истории представительницей Казахстана в женской лиге NWHL, подписавшей контракт с американским клубом «Метрополитен Риветерс». За национальную сборную Казахстана Булбул выступает с 2011 года.


Геннадий Головкин, @gggboxing


Геннадий Головкин победил в фэнтези-турнире

Геннадий Головкин — боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Он известен как мощный и техничный панчер, одержавший 23 победы нокаутом подряд в течение девяти лет. Обладает титулом чемпион мира по версии IBO.


Жанат Байдаралин, @zhanatbaidaralin


Казахстанцы в Америке. Жанат Байдаралин, хореограф

Жанат Байдаралин — хореограф и балетмейстер. С супругой Верой Курмашевой открыли частную балетную студию Ballet Prestige.


Гаухар Ахметова-Атертон, @gasya


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Гаухар Ахметова-Атертон родом из Алматы. Переехала в США на работу артистом Cirque du Soleil. Будучи в молодом возрасте, гастролировала по миру в составе знаменитого цирка в мире и выступала на церемонии награждения «Оскар».


Софи Манасян, @sofimanassyan


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Софи Манасян с двух лет выступает на сцене: с сольными танцевальными номерами и в цирковых шоу. Приняла участие в съемках известной американской телевизионной передачи Lip Sync Battle Shorties на Nickelodeon. По контракту с Mattel Studios в телешоу она тестировала новые коллекции кукол Barbie. В 2017 году Софи получила золотой знак отличия от американской Национальной гильдии учителей фортепиано.

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