9 карьерных советов от руководителей международных отелей Hampton by Hılton Tashkent и ibis Nur-Sultan

Познакомились с двумя девушками из Казахстана и Узбекистана, которые руководят крупными международными отелями и узнали, какие навыки помогли им построить успешную карьеру.





Дильноза Арзубаева, 34 года, город — Ташкент, генеральный менеджер отеля Hampton by Hılton Tashkent





О карьере





Я родилась и выросла в Ташкенте. Получила образование в банковской сфере, затем продолжила обучение в Малайзии.

Карьера в гостиничной сфере началась в отеле Dedeman Silk Road Tashkent, в финансовом отделе. Затем я присоединилась к команде отеля Radisson Blu Tashkent в качестве Менеджера по контролю за доходами. Это был бесценный опыт, так как понимание действия алгоритмов финансовой системы отеля позволяет грамотно спланировать его операционную деятельность.

В 2019 году я присоединилась к команде управляющей компании Wellmore Hotel Development. Нашим первым проектом стало открытие первого в Узбекистане отеля бренда Hampton by Hılton. Этот отель сразу произвел на меня впечатление — современный, необычный по своим дизайнерским решениям, но простой и дружелюбный по своей сути. Теперь я генеральный менеджер отеля Hampton by Hılton Tashkent и возглавляю команду людей, которые с энтузиазмом относятся к своей работе.

Карьерные советы





1. Выберите дело по душе

Прежде всего, советую делать только то, что вам по душе и искренне любить свою профессию. Это придаст вам сил и вдохновения в любой ситуации.

2. Научитесь работать в команде

Выражение «один в поле не воин» для меня имеет огромное значение. Ты можешь быть прекрасным исполнителем соло, но хороший отель — это оркестр, и качество его звучания зависит исключительно от слаженной игры всей команды.

3. Уделяйте время себе

Позволяйте себе иметь что-то личное, сугубо ваше — пространство, хобби, предпочтения. Для меня это утренние занятия йогой, которые позволяют держать внутренний баланс и быть в гармонии с собой и окружающим миром. Для отельера это жизненно необходимо.

4. Будьте позитивны и дружелюбны

Ваш искренний и позитивный посыл в мир всегда вернется вам стократно добрым отношением окружающих людей.

Асель Хусаинова , 36 лет, город — Астана, управляющий ibis Nur-Sultan





О карьере





Мой карьерный опыт — более 15 лет. Он всегда был связан с управлением проектами, внедрением стандартов, оптимизацией процессов и коммуникацией. Я работала как в международных организациях, так и в крупных местных компаниях. Дважды посчастливилось быть в pre-opening команде международных проектов.

В 2013 году я присоединилась к команде международного отеля ibis Nur-Sultan. Перед нами стояла задача не просто открыть отель, а достойно представить французский гостиничный оператор Accor Hotels в новом регионе.

За период работы в Accor Hotels я прошла уникальный путь, горизонтальный и вертикальный карьерный рост: от административного менеджера до управляющего.

Для меня непрерывное развитие — ключевой принцип во всем. Поэтому в 2019 году я поступила в магистратуру Leeds University Business School в Великобритании по направлению «Корпоративные коммуникации, Маркетинг и PR». Это учебное заведение входит в топ мировых бизнес-школ и лучшее в Европе по выбранной мной специальности. Также входит в элитную группу лучших университетов Британии Russell Group. Имеет тройную аккредитацию AACSB, AMBA and EQUIS.

В мае 2022 года наш отель удостоился первой награды «Лидер отрасли». Это заслуга всей команды отеля, и я уверена, что впереди нас ждут еще большие победы.

Карьерные советы





1. Не переставайте учиться

Один из американских футурологов Элвин Тоффлер сказал: «Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться».

2. Уделите внимание нетворкингу

В настоящих реалиях нетворкинг — неотъемлемая часть профессионального и личностного роста. Развивайте свой профессиональный круг общения, не ограничиваясь только вашей сферой деятельности.

3. Не бойтесь думать out of the box

В бизнес-школе нам постоянно повторяли «It depends …», что в переводе означает «все зависит...». Нет точного ответа ни в чем. Поэтому не нужно мыслить шаблонно, будьте креативными, широко смотрите на любую ситуацию.

4. Развивайте навык критического мышления

Это поможет анализировать информацию, определять релевантность идей, находить альтернативные подходы и принимать правильные решения.

5. Оберегайте свою репутацию

Что бы вы не делали, ориентируйтесь на качество и порядочность в работе, отношениях с коллегами, клиентами, партнерами. В современном мире быстрого распространения информации репутация — ваша главная визитная карточка.