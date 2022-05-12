9 интересных мероприятий лета, которые пройдут в Азербайджане, Армении и Грузии

Эти страны могут удивить вас не только колоритом и историей, но и культурной программой. Собрали список классных мероприятий, которые пройдут этим летом.
Грузия
Tbilisi Open Air 2022, @tbilisi.open.air
Ежегодный международный фестиваль, где много рока и электронной музыки. Событие большого масштаба, которое нельзя пропустить.
Место: Lisi Wonderland, Тбилиси
Дата: 25-26 июля
WinExpo Georgia 2022
Необычная выставка изысканных напитков. Будут представлены разные вкусы, участники смогут увидеть машину для виноградарства.
Место: Expo Georgia, Тбилиси
Дата: 10-12 июня
Армения
Фестиваль Haya, @hayafestival
Популярная французская певица ZAZ впервые выступит в Армении в рамках фестиваля Haya 25 июня.
Также фестиваль представит выступление всемирно известного рэпера. На его концерте 1 июля вы сможете насладиться полюбившими хитами.
А 9 июля выступит еще одна легендарная группа — Led Zeppelin совместно с симфоническим оркестром.
Место: Стадион «Раздан», Ереван
Дата: 25 июня, 1 июля и 9 июля
Another Story Band, @another_story_band
Концерт на крыше, который надолго останется в памяти. Группа Another Story Band известна своими каверами на армянском языке.
Место: Garage Masters' Mall, Ереван
Дата: 11 июня
InDrive Music Fest
Серия мероприятий, которые будут длиться три дня. Кроме музыки на любой вкус, здесь можно найти приятные бонусы в виде еды, напитков и семейной зоны.
Место: Shéné, Ереван
Дата: 24-26 июня
Концерт Ивана Абрамова
Сольный концерт известного юмориста. Зрители смогут насладиться новой программой, насыщенной актуальными шутками и темами.
Место: Национальный академический театр, Ереван
Дата: 8 июля
Sevan International Music Festival 2022
Музыкальный фестиваль проводится в Армении с 2015 года. Это формат музыкальных встреч, которые не имеют границ. Здесь талантливые группы встречаются на одной сцене, а гости могут насладиться музыкой и природой.
Место: пляж озера Севан и парк города Севан, Армения
Дата: 6-7 августа
Азербайджан
Fintex Summit 2022
Единственное событие в стране, которое собирает руководителей всех банков. Тема выставки: «Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность».
Место: Баку, Азербайджан
Дата: 16-17 июня
Фестиваль Sea Breeze Summer
Сезон летних концертов, который откроет сольный концерт певца и музыканта EMIN. Это новый формат мероприятий в курортной зоне. Каждую неделю будет проходить новый концерт.
Место: Sea Breeze Resort, Баку
Дата: 25-29 июля