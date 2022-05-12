Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
9-interesnyh-meropriyatiy-leta-kotorye-proydut-v-azerbaydzhane-armenii-i-gruzii
9 интересных мероприятий лета, которые пройдут в Азербайджане, Армении и Грузии
122
Главная
/
Возможности
/
Путешествия

Сегодня в 11:55

9 интересных мероприятий лета, которые пройдут в Азербайджане, Армении и Грузии

Эти страны могут удивить вас не только колоритом и историей, но и культурной программой. Собрали список классных мероприятий, которые пройдут этим летом.


Грузия


Tbilisi Open Air 2022, @tbilisi.open.air


Ежегодный международный фестиваль, где много рока и электронной музыки. Событие большого масштаба, которое нельзя пропустить.

Место: Lisi Wonderland, Тбилиси

Дата: 25-26 июля

WinExpo Georgia 2022


1c8f449e62ff9a9785773340596afee7.jpg


Необычная выставка изысканных напитков. Будут представлены разные вкусы, участники смогут увидеть машину для виноградарства.

Место: Expo Georgia, Тбилиси

Дата: 10-12 июня

Армения


Фестиваль Haya, @hayafestival


Популярная французская певица ZAZ впервые выступит в Армении в рамках фестиваля Haya 25 июня.

Также фестиваль представит выступление всемирно известного рэпера. На его концерте 1 июля вы сможете насладиться полюбившими хитами.

А 9 июля выступит еще одна легендарная группа — Led Zeppelin совместно с симфоническим оркестром.

Место: Стадион «Раздан», Ереван

Дата: 25 июня, 1 июля и 9 июля

Another Story Band, @another_story_band


alexander-popov-hTv8aaPziOQ-unsplash.jpg


Концерт на крыше, который надолго останется в памяти. Группа Another Story Band известна своими каверами на армянском языке.

Место: Garage Masters' Mall, Ереван

Дата: 11 июня

InDrive Music Fest


Серия мероприятий, которые будут длиться три дня. Кроме музыки на любой вкус, здесь можно найти приятные бонусы в виде еды, напитков и семейной зоны.

Место: Shéné, Ереван

Дата: 24-26 июня

Концерт Ивана Абрамова


34781c9f_resizedScaled_1020to574.jpg

Сольный концерт известного юмориста. Зрители смогут насладиться новой программой, насыщенной актуальными шутками и темами.

Место: Национальный академический театр, Ереван

Дата: 8 июля

Sevan International Music Festival 2022


Музыкальный фестиваль проводится в Армении с 2015 года. Это формат музыкальных встреч, которые не имеют границ. Здесь талантливые группы встречаются на одной сцене, а гости могут насладиться музыкой и природой.

Место: пляж озера Севан и парк города Севан, Армения

Дата: 6-7 августа

Азербайджан

Fintex Summit 2022


Единственное событие в стране, которое собирает руководителей всех банков. Тема выставки: «Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность».

Место: Баку, Азербайджан

Дата: 16-17 июня

Фестиваль Sea Breeze Summer


matthew-kalapuch-sqJ4tLBiurw-unsplash.jpg


Сезон летних концертов, который откроет сольный концерт певца и музыканта EMIN. Это новый формат мероприятий в курортной зоне. Каждую неделю будет проходить новый концерт.

Место: Sea Breeze Resort, Баку

Дата: 25-29 июля

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#грузия #азербайджан #армения #мероприятия #закавказье
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Почему стоит поехать в Восточный Казахстан на праздники
6549
Что вы не знали о Кувейте: образ жизни, популярные профессии и развитие культуры
1027
КУДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОЕХАТЬ КАЗАХСТАНЦАМ В ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ
7666
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.