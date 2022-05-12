9 интересных мероприятий лета, которые пройдут в Азербайджане, Армении и Грузии

Эти страны могут удивить вас не только колоритом и историей, но и культурной программой. Собрали список классных мероприятий, которые пройдут этим летом.





Грузия





Ежегодный международный фестиваль, где много рока и электронной музыки. Событие большого масштаба, которое нельзя пропустить.

Место: Lisi Wonderland, Тбилиси

Дата: 25-26 июля

Необычная выставка изысканных напитков. Будут представлены разные вкусы, участники смогут увидеть машину для виноградарства.

Место: Expo Georgia, Тбилиси

Дата: 10-12 июня

Армения





Популярная французская певица ZAZ впервые выступит в Армении в рамках фестиваля Haya 25 июня.

Также фестиваль представит выступление всемирно известного рэпера. На его концерте 1 июля вы сможете насладиться полюбившими хитами.

А 9 июля выступит еще одна легендарная группа — Led Zeppelin совместно с симфоническим оркестром.

Место: Стадион «Раздан», Ереван

Дата: 25 июня, 1 июля и 9 июля

Концерт на крыше, который надолго останется в памяти. Группа Another Story Band известна своими каверами на армянском языке.

Место: Garage Masters' Mall, Ереван

Дата: 11 июня

Серия мероприятий, которые будут длиться три дня. Кроме музыки на любой вкус, здесь можно найти приятные бонусы в виде еды, напитков и семейной зоны.

Место: Shéné, Ереван

Дата: 24-26 июня





Сольный концерт известного юмориста. Зрители смогут насладиться новой программой, насыщенной актуальными шутками и темами.

Место: Национальный академический театр, Ереван

Дата: 8 июля

Музыкальный фестиваль проводится в Армении с 2015 года. Это формат музыкальных встреч, которые не имеют границ. Здесь талантливые группы встречаются на одной сцене, а гости могут насладиться музыкой и природой.

Место: пляж озера Севан и парк города Севан, Армения

Дата: 6-7 августа

Азербайджан

Единственное событие в стране, которое собирает руководителей всех банков. Тема выставки: «Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность».

Место: Баку, Азербайджан

Дата: 16-17 июня

Сезон летних концертов, который откроет сольный концерт певца и музыканта EMIN. Это новый формат мероприятий в курортной зоне. Каждую неделю будет проходить новый концерт.

Место: Sea Breeze Resort, Баку

Дата: 25-29 июля