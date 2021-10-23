9 гаджетов, чтобы комфортно чувствовать себя в холодное время года

В холодное время года хочется проводить больше времени дома. Поэтому мы собрали для вас список из вещей, которые пригодятся вам уже этой осенью.







Увлажнитель воздуха





С подключением отопления, первыми страдают кожа лица, руки и волосы. Нанести питательную маску и крем может быть недостаточно. Поэтому попробуйте приобрести изящный увлажнитель воздуха. Многообразие выбора позволяет сделать этот гаджет красивым дополнением интерьера.





Электрогрелка





Универсальная вещь для тех, у кого постоянно мерзнут руки, ноги и другие части тела. Сегодня можно купить грелку самых разных расцветок, размеров и с регулировкой нагрева, было бы желание.





Обогреватель





Портативный обогреватель — это то, что нужно для квартир с большой площадью. Вариантов для их выбора также много: керамические, масляные, тепловентиляторы и конвекторы.





Тапочки с подогревом





Домашние тапочки с подогревом. С такой грелкой удобно сидеть дома, есть и работать за столом. У некоторых даже имеется такая функция, позволяющая отсоединить USB-провод, и носить как обычную домашнюю обувь.





Сушилка для обуви

Прибор для сушки влажной обуви. Подойдет как для случая непогоды за окном, так и после продуктивной тренировки в спортзале.





Термос или термокружка





Это то, что вы возьмете с собой в поход, на пикник, в машину, если на улице холодно.





Экшн-камеры

Для самых активных жителей, которые увлекаются фотографией и съемкой видео. Можно купить для того, чтобы запечатлеть яркие моменты, снять влог для канала на YouTube.





Домашний кинотеатр

Прошедший год показал нам, что иметь дома отличную технику для просмотра фильмов явное преимущество. Современная аппаратура, подписка на популярный стриминговый сервис и вечер субботы, разве не отличный план?





Мини-холодильник для косметики

Большинству продуктов уходовой косметики необходима определенная температура. Мини-холодильник — это то, что нужно.





Беспроводные наушники





Привычный аксессуар любых размеров, но советуем обратить внимание на те, которые полностью закрывают уши. Так, вы сможете сполна насладиться песней и будете держать уши в тепле.