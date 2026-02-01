Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
9-chastnyh-shkol-v-oshe-kuda-stoit-otdat-rebenka
logo
9 частных школ в Оше, куда стоит отдать ребенка
Центральная Азия

17.02.2026

9 частных школ в Оше, куда стоит отдать ребенка

Современная школа — это не только место для получения знаний, но и пространство для развития личности. Родители все чаще обращают внимание на образовательную среду и дополнительные программы. Частные школы Оша предлагают разные подходы к обучению, и мы собрали лучшие из них, чтобы показать их преимущества и перспективы для учеников.


Aga Khan School

Учебная программа основана на Национальном учебном плане Кыргызской Республики, но дополнена расширенным английским курсом, соответствующим Общеевропейской системе языкового образования — CEFR, и активными STEAM-клубами. Ежегодно школа предоставляет стипендии и льготы для местных семей. Преподаватели ежегодно повышают квалификацию, чтобы расширять педагогические практики и стимулировать критическое мышление и самостоятельное обучение у школьников.

AKS делает упор на многоязычие, технологическую грамотность, экологическое сознание, плюрализм — уважение к культуре разных народов, и подготовку лидеров 21 века. Выпускники школы успешно поступают в престижные вузы Кыргызстана и за рубежом.


International School of Kyrgyzstan

Школа реализует программу, основанную на принципах Cambridge International Examinations, сочетая британскую систему образования и возможность подготовки к международным квалификациям как IGCSE и A Level, и развитию лидерских навыков в международном контексте.

В ISK доступно полное образование от начальной школы до старших классов. Широкий спектр внеклассных клубов: программирование, робототехника, кулинария, художественное творчество, спорт, шахматы, игра на комузе, быстрый набор текста, гимнастика и другие.


Kupuev Academy, @kupuev.academy

Основанная в 2019 году, Kupuev Academy ориентирована на углубленное изучение английского языка, точных наук, математики и программирования. Школа уделяет особое внимание развитию критического мышления, креативности и навыков решения задач, делая акцент на математике и технологиях. Kupuev Academy делает ставку на академическую глубину и практические компетенции, что особенно ценно при подготовке к поступлению в зарубежные образовательные программы.


Academy of Innovation and Leadership

Современная школа с фокусом на STEAM-образование, лидерство и личностное развитие в небольших классах. AIL стремится развивать креативное мышление и инновационные подходы у школьников, предлагая современные методы обучения. Особое внимание уделяется инновациям, технологиям и критическому мышлению, а также подготовке учащихся к вызовам XXI века. AIL предлагает альтернативу традиционным учебным моделям, делая упор на навыки будущего и готовность выпускников становиться инноваторами и лидерами в своих областях.


«Ансар», @ansar_tayp

Образование с акцентом на изучение английского и арабского языков и активную внеурочную деятельность. Школа уделяет большое внимание робототехнике, шахматам, каратэ, хореографии, а также организации мероприятий, лагерей и конкурсов. Формат обучения — школа полного дня с упором на дисциплину и всестороннее развитие личности.


«Эврика», @evrikaosh

Школа активно организует мероприятия, олимпиады и школьные проекты, делая акцент на внеурочную деятельность и развитие разговорного английского. Ученикам предлагается широкий выбор творческих и спортивных секций, включая волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, тхэквондо и другие направления, которые помогают раскрывать интересы за пределами учебной программы. Один из ключевых приоритетов школы — углубленное изучение английского языка и развитие коммуникативных навыков, в том числе через формат Talking Club.


Asia Cambridge School, @asia_cambridge

Школа с углубленным изучением английского языка функционирует в режиме полного учебного дня. В классах обучается не больше 20 человек, что позволяет каждому получать индивидуальную поддержку. Учебный процесс дополняется разнообразными кружками, такими как шахматы, театральное искусство, дзюдо, футбол.


KelBil, @kelbil.school

Трилингвальная этношкола с углубленным изучением математики и современным образовательным подходом. Обучение ведется с нулевого по восьмой класс и включает программы STEAM и 4C — критическое мышление, креативность, коммуникация и сотрудничество. Школа активно участвует в международных олимпиадах, а английский язык преподается пять раз в неделю. В структуру KelBil также входит детский сад, что обеспечивает преемственность обучения с раннего возраста.


Kurmanzhan Datka High School, @oshkyz_sapat

Школа для девочек при международном образовательном учреждении «Сапат», где ученицы достигают высоких баллов на ОРТ и успешно поступают в ведущие университеты Кыргызстана и мира.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #кыргызстан #школа #ош
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 лучших баз отдыха в Уральске для комфортных выходных на природе
10 лучших баз отдыха в Уральске для комфортных выходных на природе
35 лучших заведений Актобе для встреч с семьей, друзьями и коллегами
35 лучших заведений Актобе для встреч с семьей, друзьями и коллегами
Где остановиться на Иссык-Куле: 10 лучших пансионатов, отелей и гостевых домов
Где остановиться на Иссык-Куле: 10 лучших пансионатов, отелей и гостевых домов
Где поплавать в Таразе: зоны отдыха, водоемы и бассейны
Где поплавать в Таразе: зоны отдыха, водоемы и бассейны
Где отдохнуть летом в Атырау: лучшие базы отдыха рядом с городом
Где отдохнуть летом в Атырау: лучшие базы отдыха рядом с городом