9 частных школ в Оше, куда стоит отдать ребенка

Современная школа — это не только место для получения знаний, но и пространство для развития личности. Родители все чаще обращают внимание на образовательную среду и дополнительные программы. Частные школы Оша предлагают разные подходы к обучению, и мы собрали лучшие из них, чтобы показать их преимущества и перспективы для учеников.





Aga Khan School





Учебная программа основана на Национальном учебном плане Кыргызской Республики, но дополнена расширенным английским курсом, соответствующим Общеевропейской системе языкового образования — CEFR, и активными STEAM-клубами. Ежегодно школа предоставляет стипендии и льготы для местных семей. Преподаватели ежегодно повышают квалификацию, чтобы расширять педагогические практики и стимулировать критическое мышление и самостоятельное обучение у школьников.

AKS делает упор на многоязычие, технологическую грамотность, экологическое сознание, плюрализм — уважение к культуре разных народов, и подготовку лидеров 21 века. Выпускники школы успешно поступают в престижные вузы Кыргызстана и за рубежом.





International School of Kyrgyzstan





Школа реализует программу, основанную на принципах Cambridge International Examinations, сочетая британскую систему образования и возможность подготовки к международным квалификациям как IGCSE и A Level, и развитию лидерских навыков в международном контексте.

В ISK доступно полное образование от начальной школы до старших классов. Широкий спектр внеклассных клубов: программирование, робототехника, кулинария, художественное творчество, спорт, шахматы, игра на комузе, быстрый набор текста, гимнастика и другие.





Основанная в 2019 году, Kupuev Academy ориентирована на углубленное изучение английского языка, точных наук, математики и программирования. Школа уделяет особое внимание развитию критического мышления, креативности и навыков решения задач, делая акцент на математике и технологиях. Kupuev Academy делает ставку на академическую глубину и практические компетенции, что особенно ценно при подготовке к поступлению в зарубежные образовательные программы.





Academy of Innovation and Leadership





Современная школа с фокусом на STEAM-образование, лидерство и личностное развитие в небольших классах. AIL стремится развивать креативное мышление и инновационные подходы у школьников, предлагая современные методы обучения. Особое внимание уделяется инновациям, технологиям и критическому мышлению, а также подготовке учащихся к вызовам XXI века. AIL предлагает альтернативу традиционным учебным моделям, делая упор на навыки будущего и готовность выпускников становиться инноваторами и лидерами в своих областях.





Образование с акцентом на изучение английского и арабского языков и активную внеурочную деятельность. Школа уделяет большое внимание робототехнике, шахматам, каратэ, хореографии, а также организации мероприятий, лагерей и конкурсов. Формат обучения — школа полного дня с упором на дисциплину и всестороннее развитие личности.





Школа активно организует мероприятия, олимпиады и школьные проекты, делая акцент на внеурочную деятельность и развитие разговорного английского. Ученикам предлагается широкий выбор творческих и спортивных секций, включая волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, тхэквондо и другие направления, которые помогают раскрывать интересы за пределами учебной программы. Один из ключевых приоритетов школы — углубленное изучение английского языка и развитие коммуникативных навыков, в том числе через формат Talking Club.





Школа с углубленным изучением английского языка функционирует в режиме полного учебного дня. В классах обучается не больше 20 человек, что позволяет каждому получать индивидуальную поддержку. Учебный процесс дополняется разнообразными кружками, такими как шахматы, театральное искусство, дзюдо, футбол.





Трилингвальная этношкола с углубленным изучением математики и современным образовательным подходом. Обучение ведется с нулевого по восьмой класс и включает программы STEAM и 4C — критическое мышление, креативность, коммуникация и сотрудничество. Школа активно участвует в международных олимпиадах, а английский язык преподается пять раз в неделю. В структуру KelBil также входит детский сад, что обеспечивает преемственность обучения с раннего возраста.









Kurmanzhan Datka High School, @oshkyz_sapat

Школа для девочек при международном образовательном учреждении «Сапат», где ученицы достигают высоких баллов на ОРТ и успешно поступают в ведущие университеты Кыргызстана и мира.