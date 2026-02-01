9 частных школ в Оше, куда стоит отдать ребенка

Современная школа — это не только место для получения знаний, но и пространство для развития личности. Родители все чаще обращают внимание на образовательную среду и дополнительные программы. Частные школы Оша предлагают разные подходы к обучению, и мы собрали лучшие из них, чтобы показать их преимущества и перспективы для учеников.
Aga Khan School
Учебная программа основана на Национальном учебном плане Кыргызской Республики, но дополнена расширенным английским курсом, соответствующим Общеевропейской системе языкового образования — CEFR, и активными STEAM-клубами. Ежегодно школа предоставляет стипендии и льготы для местных семей. Преподаватели ежегодно повышают квалификацию, чтобы расширять педагогические практики и стимулировать критическое мышление и самостоятельное обучение у школьников.
AKS делает упор на многоязычие, технологическую грамотность, экологическое сознание, плюрализм — уважение к культуре разных народов, и подготовку лидеров 21 века. Выпускники школы успешно поступают в престижные вузы Кыргызстана и за рубежом.
International School of Kyrgyzstan
Школа реализует программу, основанную на принципах Cambridge International Examinations, сочетая британскую систему образования и возможность подготовки к международным квалификациям как IGCSE и A Level, и развитию лидерских навыков в международном контексте.
В ISK доступно полное образование от начальной школы до старших классов. Широкий спектр внеклассных клубов: программирование, робототехника, кулинария, художественное творчество, спорт, шахматы, игра на комузе, быстрый набор текста, гимнастика и другие.
Kupuev Academy,
@kupuev.academy
Основанная в 2019 году, Kupuev Academy ориентирована на углубленное изучение английского языка, точных наук, математики и программирования. Школа уделяет особое внимание развитию критического мышления, креативности и навыков решения задач, делая акцент на математике и технологиях. Kupuev Academy делает ставку на академическую глубину и практические компетенции, что особенно ценно при подготовке к поступлению в зарубежные образовательные программы.
Academy of Innovation and Leadership
Современная школа с фокусом на STEAM-образование, лидерство и личностное развитие в небольших классах. AIL стремится развивать креативное мышление и инновационные подходы у школьников, предлагая современные методы обучения. Особое внимание уделяется инновациям, технологиям и критическому мышлению, а также подготовке учащихся к вызовам XXI века. AIL предлагает альтернативу традиционным учебным моделям, делая упор на навыки будущего и готовность выпускников становиться инноваторами и лидерами в своих областях.
«Ансар»,
@ansar_tayp
Образование с акцентом на изучение английского и арабского языков и активную внеурочную деятельность. Школа уделяет большое внимание робототехнике, шахматам, каратэ, хореографии, а также организации мероприятий, лагерей и конкурсов. Формат обучения — школа полного дня с упором на дисциплину и всестороннее развитие личности.
«Эврика»,
@evrikaosh
Школа активно организует мероприятия, олимпиады и школьные проекты, делая акцент на внеурочную деятельность и развитие разговорного английского. Ученикам предлагается широкий выбор творческих и спортивных секций, включая волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, тхэквондо и другие направления, которые помогают раскрывать интересы за пределами учебной программы. Один из ключевых приоритетов школы — углубленное изучение английского языка и развитие коммуникативных навыков, в том числе через формат Talking Club.
Asia Cambridge School,
@asia_cambridge
Школа с углубленным изучением английского языка функционирует в режиме полного учебного дня. В классах обучается не больше 20 человек, что позволяет каждому получать индивидуальную поддержку. Учебный процесс дополняется разнообразными кружками, такими как шахматы, театральное искусство, дзюдо, футбол.
KelBil,
@kelbil.school
Трилингвальная этношкола с углубленным изучением математики и современным образовательным подходом. Обучение ведется с нулевого по восьмой класс и включает программы STEAM и 4C — критическое мышление, креативность, коммуникация и сотрудничество. Школа активно участвует в международных олимпиадах, а английский язык преподается пять раз в неделю. В структуру KelBil также входит детский сад, что обеспечивает преемственность обучения с раннего возраста.
Kurmanzhan Datka High School,
@oshkyz_sapat
Школа для девочек при международном образовательном учреждении «Сапат», где ученицы достигают высоких баллов на ОРТ и успешно поступают в ведущие университеты Кыргызстана и мира.