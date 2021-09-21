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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 блогов дизайнеров интерьера, на которые стоит подписаться
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Не просто блогеры

Сегодня в 12:06

9 блогов дизайнеров интерьера, на которые стоит подписаться

Асель Баймахан, @interiordesigners

Количество подписчиков: 52 300

Асель — лауреат премии Designer of the Year в People Awards и SNC, профессионал международного уровня и основательница собственной компании Casa Azzurra Designs. Ее страница — сундук с вдохновением, где она показывает свои проекты, делится опытом, мыслями и моментами из жизни.


Элина, @elina_moo

Количество подписчиков: 7588

Ведущий дизайнер проекта Sdelaem Remont Элина, делится с подписчиками познавательным и вдохновляющим контентом. На ее странице вы найдете уникальный стиль дизайн проектов, посты о личной жизни, об архитектурном ремесле рекомендации по литературе, искусстве и многое другое.


Дина Жанибекова, @dina.in.design

Количество подписчиков: 24 300

Блог Дины — это двери в мир казахстанского дизайна интерьера, которые полны инсайтов, советов и обзоров. Посетив ее страницу, вы сможете узнать мнение специалиста и о жизни предпринимательницы.


Данара Ахметова, @danaro4kaa

Количество подписчиков: 15 000

Данара публиковалась в известных изданиях Elle Decor, Houzz, Interior Plus Design. В своем блоге пишет о себе, дизайне, построении уютного и современного интерьера.


Диора, @diora_design

Количество подписчиков: 19 900

Диора дизайнер из Узбекистана, которая специализируется на дизайне интерьера и экстерьера, делится своими проектами с аудиторией, а также рассказывает о том, как реализуются проекты. Большинство работ Диоры в современном классическом стиле, но также с примесью множества других стилей.


Жылдыз Кожоева, @kozhoeva_interiors

Количество подписчиков: 2010

Дизайнер интерьера из Бишкека, чье мото — «Дизайн должен быть простым, но не примитивным». В своем блоге она делится проектами и опытом накопленным за восемь лет на рынке, а также рассказывает о том, как привнести уют в дом.


Хасанова Сати, @saty_interior

Количество подписчиков: 13 600

Сати ведет познавательный и вдохновляющий блог на тему интерьера и ремонта. Она рассказывает подписчикам о том, как планировать бюджет, подбирать мебель, о трендах в мире интерьера и многих других базовых моментах.


Иван Ляненко

Количество подписчиков: 4770


Иван — основатель студии дизайна Luxury Design Kyrgyzstan. Он создает эксклюзивные проекты и работает на рынке больше десяти лет. Блог Ивана насыщен полезными советами, лайфхаками, разборами его объектов и креативными решениями. Еще Иван проводит курсы по дизайну и 3D моделированию.


Темирлан Нурбатыров, @nurbvtyrov

Количество подписчиков: 32 900

Дизайнер, проектировщик и художник родом из Казахстана. На данный момент является основателем Архитектурно -визуализационной студии URSA. Темирлан работает над многими объектами за рубежом, чаще всего в США и России. Его страница — это его портфолио, где каждый может приметить для себя выгодную планировку, вдохновиться и узнать о некоторых тонкостях реализации проектов.

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