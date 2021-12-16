8 стартапов Узбекистана, которые привлекли инвестиции в 2021 году

Думаете над идеей собственного стартапа или ищите куда вложиться? Читайте в материале об узбекистанских стартапах, которые получили финансирование в этом году.





IMAN





Проект IMAN объединяет в себе три продукта: сервис инвестиций и управления капиталом, сервис для покупки товаров в рассрочку и маркетплейс.

В 2021 году стартап вышел в финал Seedstars World Competition 2021 — международного инвестиционного конкурса, а затем привлек $2 миллиона от американского фонда. С их помощью основатели IMAN планируют выйти на рынки ОАЭ, США, Великобритании, Малайзии и Индонезии.





Zip24









Zip24 — стартап от ташкентской компании Data Site Technology, который был запущен в Дубае. В его основе — SaaS B2B, система по управлению логистикой, цепочками поставок и фулфилментом в сфере электронной коммерции. Его технологии позволяют облегчить ведение бизнеса за счет автоматизации процессов.

В основе Zip24 два продукта: Shipox — программное обеспечение для управления доставкой и Storfox — система управления складом.

В этом году стартап привлек $1,2 миллиона инвестиций от британского фонда Sturgeon Capital.





Tass Vision





tass-vision.uz





Tass Vision — интеллектуальная система видеонаблюдения, которая помогает повысить производительность работы в компаниях. Стартап предоставляет три сервиса:

1. Face HR — табель учета рабочего времени сотрудников

2. Visitor analytics — сбор данных о клиентах

3. Heat map — тепловая карта посещаемых мест в здании.

Tass Vision привлек $500 000 от венчурного фонда MOST Ventures.





Girgitton





@girgittonuz





Girgitton — стартап по доставке еды из кафе и товаров из магазинов на территории Ферганы, Коканда, Андижана и Намангана.

Летом 2021 года фонд MOST Ventures вложил $500 000 инвестиций в проект.





Micros24





multibank.uz





Проект Micros24 — один из участников программы акселерации от IT Park. Стартап развивает несколько направлений: электронный документооборот, онлайн-ККМ и виртуальную кассу, мультибанк и проверку контрагентов.

Micros24 привлек инвестиции в размере $120 000 от венчурного фонда Semurg VC, которые планирует направить на разработку и маркетинг проекта.





Kiva Sesame





Стартап по производству натуральных продуктов. Проект подходит к производству семян с научной стороны и создает собственные улучшенные сорта.

Kiva Sesame получил 1,4 миллиона сумов от Министерства инновационного развития. Они будут потрачены на создание экономически эффективных сортов масличных культур и организацию их переработки.





Aico Cybernetics





aicocybernetics.uz





Миссия Aico Cybernetics — привнести технологию искусственного интеллекта в каждый бизнес. Алгоритм работы стартапа такой: обнаружение проблемы, сбор данных, анализ и выдача решения. Помимо этого, проект разрабатывает технологии в области машинного обучения и хранения данных.

В 2021 году Aico Cybernetics привлекли 1,1 миллиарда сумов от Министерства инновационного развития.





Data Union​





Data Learning Centre — это инновационный центр обучения, в работе которого активно применяется искусственный интеллект.

Проект проводит курсы по обучению веб-программированию, видеомонтажу, графическому дизайну, робототехнике, созданию мобильных игр и SMM.

За этот год стартап привлек миллион сумов для расширенияи развития от Министерства инновационного развития.