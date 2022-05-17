8 специальностей, которые будут востребованы в метавселенной

Метавселенная растет и развивается. Каждый день появляются новые задачи, решить которые могут только специалисты. Рассказываем о профессиях, которые будут нужны в недалеком будущем.





Художник виртуальных предметов





Сегодня в создании виртуальных миров участвуют не только разработчики, но также и художники — они создают дизайн цифровых вещей и внешний образ предметов разного характера —одежды, аксессуаров, причесок и многого другого.

Сегодня многие известные дизайнеры и студии создают свои предметы в метавселенной. К примеру, студия DappCraft создала фирменные куртки CocaCola, которые можно носить в Decentraland.





Виртуальные артисты

Для проведения цифровых мероприятий нужны артисты — это еще одна профессия, которая будет востребована в ближайшем будущем. Музыканты, диджеи, комики и не только — все, кто участвует в создании развлекательного контента, найдут здесь свою нишу.

Главный плюс метавселенной — возможность устраивать ивенты с невозможными эффектами — мгновенной сменой сцены или полетом в космос.





Цифровые маркетологи

Метавселенная — новый рынок, на который стремятся выйти многие известные бренды. Только за последнее время мы были свидетелями, как Coca-Cola, Gucci, Adidas, Nike создавали свои проекты и продвигали их в цифровой реальности. И этот список продолжает пополняться!

Но для правильного и эффективного продвижения брендам нужны помощники — специалисты, которые будут знать, каким лучше сделать виртуальный продукт, где его можно рекламировать и как привлечь зрителей к цифровой новинке.





Организатор мероприятий





Все чаще в метавселенных проводятся концерты и выступления известных артистов. Скоро виртуальный концерт в Roblox проведет британская поп-исполнительница Charli XCX, где до нее выступали Lil Nas X и Twenty One Pilots.

Для организации таких ивентов нужны специалисты — они отвечают за создание нужных декораций, розыгрыши билетов, смену нарядов и зрительский опыт.





Юристы по виртуальному праву

Законодательство метавселенной — звучит, может, неправдоподобно, но такая профессия действительно набирает обороты. Все дело в сделках, которые заключаются в виртуальном мире, например по покупке или продаже цифровой земли. Так участки в цифровой реальности уже приобрели Adidas и Atari, а одна из самых крупных покупок остается за Tokens.com, которая стала владельцем земли в Decentraland за 2,4 миллиона долларов.

При таком размахе сделок юристы, которые разбираются в авторском праве и технологических решениях, становятся востребованными с каждым заключенным контрактом.





VR-экскурсовод

Метавселенная стремительно наполняется контентом — в ней все больше мест, которые пользователи хотят увидеть, рассмотреть с разных сторон и узнать подробную историю.

Если в реальном мире с этим справляются гиды, то в виртуальной реальности на помощь придут специалисты, которые хорошо ориентируются в метавселенной и смогут показать достопримечательности цифрового мира.





Digital-инженеры





В виртуальной реальности специалисты с инженерным образованием смогут заняться разработкой новых платформ, которые появляются каждый день — это могут быть сервисы для совместной игры или созданием цифровых аватаров.

Кроме того инженеры могут попробовать себя в проектировании VR-инструментов — очков, шлемов и других устройств. Задача таких экспертов — сделать так, чтобы человеку было комфортно и удобно проводить много времени в метавселенной.





Эксперт по кибербезопасности

Цифровой мир, в который со временем придет большое количество людей, не сразу станет безопасным местом. Для защиты персональных данных будут нужны профессионалы, способные определять уязвимости системы, устранять их и предотвращать утечки информации.

Эта профессия потребует навыков работы с информационной безопасностью и в реальном мире, а также наблюдательности и аналитических навыков.