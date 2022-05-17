8 специальностей, которые будут востребованы в метавселенной

Метавселенная растет и развивается. Каждый день появляются новые задачи, решить которые могут только специалисты. Рассказываем о профессиях, которые будут нужны в недалеком будущем.
Художник виртуальных предметов
Сегодня в создании виртуальных миров участвуют не только разработчики, но также и художники — они создают дизайн цифровых вещей и внешний образ предметов разного характера —одежды, аксессуаров, причесок и многого другого.
Сегодня многие известные дизайнеры и студии создают свои предметы в метавселенной. К примеру, студия DappCraft создала фирменные куртки CocaCola, которые можно носить в Decentraland.
Виртуальные артисты
Для проведения цифровых мероприятий нужны артисты — это еще одна профессия, которая будет востребована в ближайшем будущем. Музыканты, диджеи, комики и не только — все, кто участвует в создании развлекательного контента, найдут здесь свою нишу.
Главный плюс метавселенной — возможность устраивать ивенты с невозможными эффектами — мгновенной сменой сцены или полетом в космос.
Цифровые маркетологи
Метавселенная — новый рынок, на который стремятся выйти многие известные бренды. Только за последнее время мы были свидетелями, как Coca-Cola, Gucci, Adidas, Nike создавали свои проекты и продвигали их в цифровой реальности. И этот список продолжает пополняться!
Но для правильного и эффективного продвижения брендам нужны помощники — специалисты, которые будут знать, каким лучше сделать виртуальный продукт, где его можно рекламировать и как привлечь зрителей к цифровой новинке.
Организатор мероприятий
Все чаще в метавселенных проводятся концерты и выступления известных артистов. Скоро виртуальный концерт в Roblox проведет британская поп-исполнительница Charli XCX, где до нее выступали Lil Nas X и Twenty One Pilots.
Для организации таких ивентов нужны специалисты — они отвечают за создание нужных декораций, розыгрыши билетов, смену нарядов и зрительский опыт.
Юристы по виртуальному праву
Законодательство метавселенной — звучит, может, неправдоподобно, но такая профессия действительно набирает обороты. Все дело в сделках, которые заключаются в виртуальном мире, например по покупке или продаже цифровой земли. Так участки в цифровой реальности уже приобрели Adidas и Atari, а одна из самых крупных покупок остается за Tokens.com, которая стала владельцем земли в Decentraland за 2,4 миллиона долларов.
При таком размахе сделок юристы, которые разбираются в авторском праве и технологических решениях, становятся востребованными с каждым заключенным контрактом.
VR-экскурсовод
Метавселенная стремительно наполняется контентом — в ней все больше мест, которые пользователи хотят увидеть, рассмотреть с разных сторон и узнать подробную историю.
Если в реальном мире с этим справляются гиды, то в виртуальной реальности на помощь придут специалисты, которые хорошо ориентируются в метавселенной и смогут показать достопримечательности цифрового мира.
Digital-инженеры
В виртуальной реальности специалисты с инженерным образованием смогут заняться разработкой новых платформ, которые появляются каждый день — это могут быть сервисы для совместной игры или созданием цифровых аватаров.
Кроме того инженеры могут попробовать себя в проектировании VR-инструментов — очков, шлемов и других устройств. Задача таких экспертов — сделать так, чтобы человеку было комфортно и удобно проводить много времени в метавселенной.
Эксперт по кибербезопасности
Цифровой мир, в который со временем придет большое количество людей, не сразу станет безопасным местом. Для защиты персональных данных будут нужны профессионалы, способные определять уязвимости системы, устранять их и предотвращать утечки информации.
Эта профессия потребует навыков работы с информационной безопасностью и в реальном мире, а также наблюдательности и аналитических навыков.