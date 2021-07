8 современных казахстанских художников, на которых стоит обратить внимание

Ринат — выпускник Кафедры Визуальных искусств и Дизайна в сфере визуальных коммуникаций, на протяжении долгого времени искал свое творческое «Я» в самых разных сферах, которые так или иначе пересекаются с дизайном. Впоследствии эти навыки послужили фундаментом для создания собственного и неповторимого стиля.

Сейчас Ринат Абдрахманов называет себя мультимедийным артистом. Его творчество относится к жанрам Contemporary и New Media. Работы Рината самобытные и разнообразные. Последняя выставка с участием его работ проводилась в рамках фестиваля цифрового искусства в Нижнем Новгороде.

Современное искусство для Рината — свобода.

Начинающим художникам Ринат дает совет работать над собой, постоянно развиваться, учиться новому и стремиться к своим целям.





Адиль Аубекеров родился в 1991 году, в Астрахани. Учился в Инженерно-Строительном Институте на факультете архитектуры, где и пришел к пониманию, что жизнь в искусстве — его единственный путь.

В 2017 году Адиль презентует свою первую персональную выставку в Omelchenko Gallery в Москве. С этого времени его работы выставляются на различных международных ярмарках.

Своим искусством Адиль стремится вдохновлять людей на открытое созидательное мышление. В работах и проектах поднимает проблемы экологии, вопросы материнства, веры, красоты самобытности и индивидуальности каждого человека.

Одна из последних выставок Адиля: «Линия, как Вселенная: между Прошлым и Будущим» прошла весной этого года в Дубае.

Современное искусство для Адиля — симбиоз всего того, что происходит, все что мы можем увидеть вокруг — все это и есть искусство.





Выпускник American Intercontinental University of Arts Алпамыс, позиционирует себя как медиахудожник.

Основное направление, которое помогло художнику сформировать собственную пластику и смысловой ряд — графика.

За плечами Алпамыса участие в фестивалях: Art of you, ArtBatFest, Astana Art Fest, Street Art Fest Almaty и Astana Art Show 2019.

Последний проект Алпамыса — выставка Amazing Planets. В его рамках, цифровые скульптуры казахстанского художника демонстрировались на рекламных конструкциях Алматы.





Виолетта работает в смешанной технике, сочетая живопись и графику. Ее минималистичные картины заполняют холст эфемерными образами. Метафора воздуха и дыхания, по словам художницы, освобождает зрителя от информационного шума, как главного состояния современности.

Виолетта родом из Петропавловска, где с восьми лет училась академическому рисунку в художественной школе.

Период самоизоляции помог Виолетте сосредоточиться на развитии своей художественной практики. По словам Виолетты, главное в искусстве не концепция. Главное — процесс, который приносит внутреннее удовольствие и ощущение новизны.









Катя родилась в Алматы в 1988 году. Художница считает себя продуктом глобализации. Сразу несколько национальных культур соединились в ней в особый художественный стиль эклектики.

Для Кати Кан искусство представляет собой акт поиска, сборки и увековечения красоты. В своих работах художница старается запечатлеть эфемерные впечатления.

Катя Кан сотрудничала с Королевским акварельным обществом, Art Low, Art Wars в Лондоне, Red Dot Miami и Лос-Анджелесе, а одна из последних ее работ — групповая выставка: «Искусство диалога: ванные истории» проходила в Алматы.









Анвар родился в Алматы в 1994 году. Окончил Московскую школу фотографии и мультимедиа имени Родченко и Венскую академию художеств. Помимо своей художественной практики, он независимый куратор и издатель онлайн-журнала Horsemilk о современном искусстве в Центральной Азии.

В своем творчестве Анвар Мусрепов использует цифровые технологии, видео, фотографию, инсталляцию и перформанс. Рожденный в эпоху интернета, он интересуется поиском связей между местной идентичностью и глобальным контекстом, пространством интернета и сетевой культурой, которые определяют сегодняшнюю реальность. Исследуя идентичность после интернета, он изучает, в какой степени мы сформированы местным контекстом, в котором родились.

Среди последних выставок художника следует отметить коллективные выставки: «Евразийская утопия: Пост Скриптум» в Suwon I'Park Museum of Art в Сувон (2018), «На углу: Город, место, люди» в Центре современной культуры «Целинный» в Алматы (2018).





Дархан начал рисовать с ранних лет. Первая персональная выставка состоялась, когда Дархан учился в девятом классе.

По словам художника, по мере поиска себя у него получилось выйти за рамки академизма.

Художник для Дархана — это не техника, а особое чистое видение мироздания.

Сейчас работы Дархана можно увидеть в галереях Esentai и Ala Art Residency.





Ляззат родилась в Актау. Свой художественный путь она начала в детской художественной школе клуба ЮНЕСКО в Астане. Следующий шаг — факультет дизайна в Parson’s The New School for Design в Нью-Йорке.

Писать картины художница начала в 2018 году. К тому моменту у Ляззат уже сформировался свой стиль, взгляд на мир и свое творчество.

Художница вдохновляется простыми вещами, в которых есть смысл, изюминка. Одно из любимых ее выражений: «Make it simple, but not simpler». В своем творчестве Ляззат пробовала разные направления и материалы: акварель, акрил, скульптуру, но остановила свой выбор на масле.

Работы Ляззат выставлялись в Esentai Gallery, Центре современной культуры «Целинный» и Ayusai.