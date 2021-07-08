Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c66/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/c6645e746b0feb0b796ecfe52afa0591.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
8-sovremennyh-kazahstanskih-hudozhnikov-na-kotoryh-stoit-obratit-vnimanie
8 современных казахстанских художников, на которых стоит обратить внимание
38
Главная
/
Возможности
/
Арт

Сегодня в 20:45

8 современных казахстанских художников, на которых стоит обратить внимание

Современное искусство привлекает к себе все больше внимания. Мы подготовили список молодых художников, чьи работы отличаются интересным и самобытным стилем.

Ринат Абдрахманов, @lbank_


photo_2021-07-08 12.40.02.jpeg

Ринат — выпускник Кафедры Визуальных искусств и Дизайна в сфере визуальных коммуникаций, на протяжении долгого времени искал свое творческое «Я» в самых разных сферах, которые так или иначе пересекаются с дизайном. Впоследствии эти навыки послужили фундаментом для создания собственного и неповторимого стиля.

Сейчас Ринат Абдрахманов называет себя мультимедийным артистом. Его творчество относится к жанрам Contemporary и New Media. Работы Рината самобытные и разнообразные. Последняя выставка с участием его работ проводилась в рамках фестиваля цифрового искусства в Нижнем Новгороде.

Современное искусство для Рината — свобода.

Начинающим художникам Ринат дает совет работать над собой, постоянно развиваться, учиться новому и стремиться к своим целям.


Адиль Аубекеров, @adillaubekerov


photo_2021-07-08 12.43.10.jpeg

Адиль Аубекеров родился в 1991 году, в Астрахани. Учился в Инженерно-Строительном Институте на факультете архитектуры, где и пришел к пониманию, что жизнь в искусстве — его единственный путь.

В 2017 году Адиль презентует свою первую персональную выставку в Omelchenko Gallery в Москве. С этого времени его работы выставляются на различных международных ярмарках.

Своим искусством Адиль стремится вдохновлять людей на открытое созидательное мышление. В работах и проектах поднимает проблемы экологии, вопросы материнства, веры, красоты самобытности и индивидуальности каждого человека.

Одна из последних выставок Адиля: «Линия, как Вселенная: между Прошлым и Будущим» прошла весной этого года в Дубае.

Современное искусство для Адиля — симбиоз всего того, что происходит, все что мы можем увидеть вокруг — все это и есть искусство.


Алпамыс Батыр, @alpamysbatyr.art

photo_2021-07-08 12.45.12.jpeg

Выпускник American Intercontinental University of Arts Алпамыс, позиционирует себя как медиахудожник.

Основное направление, которое помогло художнику сформировать собственную пластику и смысловой ряд — графика.

За плечами Алпамыса участие в фестивалях: Art of you, ArtBatFest, Astana Art Fest, Street Art Fest Almaty и Astana Art Show 2019.

Последний проект Алпамыса — выставка Amazing Planets. В его рамках, цифровые скульптуры казахстанского художника демонстрировались на рекламных конструкциях Алматы.


Виолетта Богданова, @valtiyart


photo_2021-07-08 12.47.26.jpeg

Виолетта работает в смешанной технике, сочетая живопись и графику. Ее минималистичные картины заполняют холст эфемерными образами. Метафора воздуха и дыхания, по словам художницы, освобождает зрителя от информационного шума, как главного состояния современности.

Виолетта родом из Петропавловска, где с восьми лет училась академическому рисунку в художественной школе.

Период самоизоляции помог Виолетте сосредоточиться на развитии своей художественной практики. По словам Виолетты, главное в искусстве не концепция. Главное — процесс, который приносит внутреннее удовольствие и ощущение новизны.


Катя Кан, @___katyakan___


127690361_210077905_1427241307647693_7239845595820295472_n.jpg

Катя родилась в Алматы в 1988 году. Художница считает себя продуктом глобализации. Сразу несколько национальных культур соединились в ней в особый художественный стиль эклектики.

Для Кати Кан искусство представляет собой акт поиска, сборки и увековечения красоты. В своих работах художница старается запечатлеть эфемерные впечатления.

Катя Кан сотрудничала с Королевским акварельным обществом, Art Low, Art Wars в Лондоне, Red Dot Miami и Лос-Анджелесе, а одна из последних ее работ — групповая выставка: «Искусство диалога: ванные истории» проходила в Алматы.


Анвар Мусрепов, @anvarmusrepov


photo_2021-07-08 12.53.09.jpeg

Анвар родился в Алматы в 1994 году. Окончил Московскую школу фотографии и мультимедиа имени Родченко и Венскую академию художеств. Помимо своей художественной практики, он независимый куратор и издатель онлайн-журнала Horsemilk о современном искусстве в Центральной Азии.

В своем творчестве Анвар Мусрепов использует цифровые технологии, видео, фотографию, инсталляцию и перформанс. Рожденный в эпоху интернета, он интересуется поиском связей между местной идентичностью и глобальным контекстом, пространством интернета и сетевой культурой, которые определяют сегодняшнюю реальность. Исследуя идентичность после интернета, он изучает, в какой степени мы сформированы местным контекстом, в котором родились.

Среди последних выставок художника следует отметить коллективные выставки: «Евразийская утопия: Пост Скриптум» в Suwon I'Park Museum of Art в Сувон (2018), «На углу: Город, место, люди» в Центре современной культуры «Целинный» в Алматы (2018).


Дархан Рухолла, @darkhanrukholla


127690361_122353935_2804423059829261_1699361035694831434_n.jpg

Дархан начал рисовать с ранних лет. Первая персональная выставка состоялась, когда Дархан учился в девятом классе.

По словам художника, по мере поиска себя у него получилось выйти за рамки академизма.

Художник для Дархана — это не техника, а особое чистое видение мироздания.

Сейчас работы Дархана можно увидеть в галереях Esentai и Ala Art Residency.


Ляззат Ханим, @lzz77l


photo_2021-07-08 12.57.38.jpeg

Ляззат родилась в Актау. Свой художественный путь она начала в детской художественной школе клуба ЮНЕСКО в Астане. Следующий шаг — факультет дизайна в Parson’s The New School for Design в Нью-Йорке.

Писать картины художница начала в 2018 году. К тому моменту у Ляззат уже сформировался свой стиль, взгляд на мир и свое творчество.

Художница вдохновляется простыми вещами, в которых есть смысл, изюминка. Одно из любимых ее выражений: «Make it simple, but not simpler». В своем творчестве Ляззат пробовала разные направления и материалы: акварель, акрил, скульптуру, но остановила свой выбор на масле.

Работы Ляззат выставлялись в Esentai Gallery, Центре современной культуры «Целинный» и Ayusai.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#искусство #арт #художники
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новинки казахстанских исполнителей за прошедший месяц
14692
ЕКАТЕРИНА ПАК: ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ МОИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ — СОФИ
5354
ВДОХНОВЕНИЕ В ФОРМАТЕ А4
3511