8 советов, которые помогут вашим детям грамотно зарабатывать и тратить первые деньги

Научите ребенка копить на определенную цель

Научиться копить на конкретный предмет в раннем возрасте очень полезно. В процессе накопления у ребенка есть цель, он ее удерживает и с каждым следующим шагом осознает приближение к ней. Это крайне важная вещь в формировании личности, и очень немногие инструменты позволяют развивать ее так понятно и прозрачно, как деньги. Когда вы говорите: «Окончи четверть без троек, и мы купим тебе велосипед», вы используете схожий механизм, но менее осязаемо и измеримо показывающий промежуточные результаты, чем накопленные деньги.

Однако, чтобы накопление было эффективным, нужно удобное и безопасное хранилище, и тут копилка с наличными не самый лучший вариант. Она не решает основную задачу — трекинг приближения к цели, потому что по ней чаще всего вообще не видно, сколько уже накоплено денег. Копилка провоцирует на то, чтобы ее потрясти, поковырять, разбить, пересчитать монетки — и прощай, цель.

Лучше копить с помощью инструмента, который показывает баланс и не заставляет руки зудеть. Взрослые обычно для этого используют накопительные банковские счета, а для детей вполне годятся электронные кошельки, баланс которых легко увидеть в приложении на смартфоне или получить по СМС. Электронные деньги сложно внезапно потратить в ларьке на конфеты или потерять.

Научите ребенка «зарабатывать»

Разобравшись с электронной копилкой, вы должны дать ребенку четкий и управляемый алгоритм накоплений. Ребенок не должен бегать во дворе и ждать, когда на него с неба свалится очередной рубль. Он должен знать, что ему нужно сделать, чтобы этот рубль появился. Тут между любыми родителями должны разгореться споры о том, за что платить деньги ребенку. За уборку? За пятерки? За «просто так»?

Каждая семья уникальна, важно помнить, что категорически нельзя монетизировать заботу. Нельзя платить за ту деятельность, которая в вашей семье является нормальной заботой друг о друге. Если вы дружно моете пол по выходным, помогая друг другу, ребенок не должен получать за это плату. Если вы по очереди моете посуду — ребенку за это платить тоже нельзя. Но если в семье принято приглашать для уборки квартиры домработницу, и ребенок в какой-то раз сделает часть ее работы, за это можно и заплатить.





Переучите родственников

Еще один предсказуемый источник денег для ребенка — это подарки родственников. Будем честными: зачастую близкие дарят нашим детям огромное количество ненужных вещей, ведь лишь немногие так хорошо знают ребенка, чтобы своими подарками исполнить его мечты или увлечь чем-то безумно интересным. Большинство бабушек и тетушек дарят игрушки, в которые он не играет, и одежду, которую он не носит. И, если пересчитать, это огромные деньги, которые ребенок мог бы пустить на что-то по-настоящему желанное.

Попросите родственников, чтобы они дарили ребенку не вещи наугад, а живые деньги в конверте или подарочные карты, которые он может сам превращать в действительно интересные ему предметы.

Присматривайте, а не контролируйте

Контролировать деньги ребенка, лежащие на электронном кошельке, невероятно легко. Сегодня у любого электронного счета есть два уровня доступа: доступ к просмотру и доступ к платежам. В плане «родительского контроля» это очень удобно и ненавязчиво. Ведь, регистрируя вместе с ребенком его кошелек, вы будете знать его логин и пароль и в будущем сможете увидеть, что там происходит: сколько накопил, на что потратил. А вот авторизацию платежа вы привязываете к телефону ребенка, чтобы смс с одноразовыми паролями получал именно он и потратить деньги мог только он. Обеим сторонам удобно, все видно, все прозрачно.

Обсуждайте результаты, а не планы

Еще одна очень важная штука — научить ребенка самостоятельно взвешивать аргументы за и против покупки.

Обычно, когда ребенок просит у мамы разрешения купить ерунду, а мама отказывает, далеко не всегда у нее есть время и желание объяснять, почему «нет». «Я такую фигню уже покупала», «она ломается на второй день» или «у нас сейчас нет лишних денег» превращаются в лаконичное «нельзя». Приводить раскидистую аргументацию маме лень, некогда, она не хочет — устала. У ребенка остается впечатление, что мама просто вредная или жадная и в следующий раз надо только посильнее попросить.

И даже если маме не лень и она подробно описывает, почему не стоит покупать эту штуку, которая через неделю сломается, у ребенка остается ощущение, что мама притягивает аргументы за уши и сгущает краски ради того, чтобы отказать любой ценой. Чтобы научиться принимать решение, плохая вещь или хорошая, нужно совершать ошибки самому и анализировать их. Для этого у ребенка должна быть внутренняя «покупательская» свобода, а у родителей — готовность обсуждать, помогать в анализе результатов его покупок.

Не надо изобретать специальных воспитательных бесед: совершив покупку, ребенок обязательно с вами поделится впечатлениями и ощущениями, ведь это очень эмоциональный поступок — купить себе что-то самостоятельно. Главное, не входить в диалог с заведомо пуританской позицией, стараясь быть образцом здравого смысла, или чувством превосходства: «А мы тебе говорили, что все китайское — ерунда, а ты не слушал!». Нужно вместе осознать и принять как радость от факта покупки, так и разочарование от неправильного решения.





Нужно делиться опытом и впечатлениями, анализировать. Говорить с ним, как равный потребитель, просто более опытный. Не нужно скрывать от ребенка, что вы тоже человек и иногда у вас случаются иррациональные или неудачные покупки. Ошибка — не повод для стыда и замалчивания, наоборот, это ценный опыт, которым нужно поделиться, чтобы предостеречь от ошибок других.

Нет нехватки в деньгах? Пусть заработает для других

Мотивировать детей к накоплениям в обеспеченных семьях одновременно и сложнее, и проще. Очевидно, что у такого ребенка есть почти все и, что называется, «не о чем мечтать». Его лучше мотивировать не рациональными, а эмоциональными тратами — купить подарок другу, цветов любимой девочке, сводить приятелей в кино и на каток.

Ребенка в обеспеченной семье важно приучить к тому, что на нужное дадут, а на необязательное — заработай сам. Иначе по мере взросления ему будет все сложнее оторваться от родительской финансовой пуповины и начать самостоятельно принимать решения.

Решение задачи тут упрощается тем, что в богатых семьях объективно больше простых бытовых услуг оказываются чужими людьми, а значит, могут послужить заработку для ребенка. Съездить по поручению вместо курьера, собрать информацию вместо личного помощника — несложные задачи, которые по плечу подростку и будут полезны ему как для формирования ответственности, так и в качестве источника честно заработанных денег.





Балансируйте практичность и щедрость, скупость и транжирство

Ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок вырос скрягой. Но интересно то, что воспитание щедрости — это всегда история про покупку эфемерного, про покупку радости. В прагматичных и рассудительных семьях часто вырастают довольно жадные дети. «Надо воспитывать рациональным, чтобы относился к деньгам серьезно, не вырос транжирой». Это опасный подход. У ребенка в такой обстановке не возникнет мысль потратить свои деньги на другого человека просто для того, чтобы за него порадоваться.

Для воспитания этого важного свойства личности нужна внутренняя уверенность, что радость заслуживает траты денег, умение ощутить ее ценность. Нужно учить ребенка осознавать связь денег и радости, позволять себе этот вид трат и делать так, чтобы другие смогли себе то же позволить.

И не менее важно, чтобы вы сами делали внезапные подарки друзьям и близким, спонтанно делились возможностью получить новые впечатления, знания, ощущения, — ведь вы пример. Сходив в театр на прекрасный спектакль — подарить другу билет на него. Подарить подруге абонемент на йогу, который она сама себе не позволит. Подарить племяннику прыжок с парашютом, который он считает далекой мечтой. Купить и подарить цветы не по поводу, а от хорошей погоды. Внезапные — тут самое важное слово.

Примите право ребенка на собственные траты

Как бы мы ни обеспечивали ребенка, деньги ему все равно нужны. Детские траты бывают трех видов. Во-первых, еда в школе. Лишняя булочка, добавка к компоту, шоколадка — все, что не входит в «стандартный» обед. Второе — это развлечения. Смартфоны и планшеты, которые мы покупаем детям, предлагают им сотни игр, платных и бесплатных. Когда хочется покормить электронного зверя или вырастить собственную ферму, нужно либо платить, чтобы насытить нарисованной едой покемона, либо долго-долго играть, чтобы «заработать» необходимое количество баллов на это. Чтобы невольно не оказаться носителем подхода «играй часами, но только ни в коем случае не потрать 10 рублей», ребенка можно сделать независимым по части трат на такие вещи.

Третья категория — это бессмысленная ерунда. Но покупать ее — святое право. Нельзя ставить ребенка в унизительное положение, заставляя выпрашивать у родителей явно ненужный трехкопеечный магнитик. Как у любой женщины есть мелкие глупости, на которые она тратит деньги вне семейного бюджета, спонтанно, под настроение, так и у ребенка бывает порыв «хочу этого миленького пластмассового котика!». Лучше дать ребенку столько, сколько не жалко. Пусть покупает сам, обжигается на дешевых товарах, невкусных конфетах, выбрасывает через неделю и обнаруживает, что, пожалуй, все-таки стоило подкопить немного на что-то более интересное и качественное. Это ценнейшие ошибки, которые тем полезнее, чем раньше будут совершены и осознаны.

Источник: forbes.ru