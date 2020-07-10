8 предпринимателей из Уфы, кто создают креативные проекты

Дарья Перфильева, родной город — Уфа, директор, @artlab_shkola_ufa
Мы представляем федеральную сеть школ рисования. Проводим в Уфе мастер-классы для детей и взрослых, праздники, корпоративы, арт-девичники. Радует, что современные люди стали выбирать такой способ проведения досуга. В Уфе есть тенденция к здоровому образу жизни. Люди приходят к осознанному потреблению.
Подробнее здесь.
Анастасия Сведенцова, родной город — Уфа, предприниматель, основатель салон красоты «Я не ожидала», @svedenci
Я стилист, работаю в этой сфере 16 лет. Участвовала в конкурсах в России и в странах СНГ, занимала призовые места. Проходила обучение в Лондоне и Москве.
Восемь лет назад стала предпринимателем и открыла салон красоты. Организовала пространство, где комфортно мне, моим сотрудникам и нашим гостям. Мы оказываем широкий спектр парикмахерских услуг.
Подробнее здесь.
Валериан Гагин, родной город — Уфа, руководитель центра современного искусства «Облака», @artoblaka
Я руководитель центра современного искусства «Облака» в городе Уфа. Опыт в бизнесе у меня уже более 20 лет. В современном мире основной доход приносят креативные индустрии. Это проекты, где трудятся ученые, продюсеры, дизайнеры, архитекторы, разработчики программ, издатели и фотографы. Индустриальные гиганты уступили место гигантам креативным. Мы живем в эру такой экономики, где основное сырье — человек и его таланты.
Подробнее здесь.
Алина Сальманова и Зарема Халикова, родной город — Уфа, основатели мастерской Happy Home Market, @happyhomemarket
Happy Home Market — это мастерская домашнего уюта. Наши изделия из натуральных материалов: лен, хлопок и дерево. И в нашем городе, как и в России, подобных мастерских нет. Уникальность проявляется в подаче и в самих творениях.
Подробнее здесь.
Елизавета Алина, родной город — Уфа, основатель проекта
«Кешью» — онлайн-магазин экотоваров. Мы активно участвуем в мероприятиях. Одно из главных направлений — лекции с целью экопросвещения, на которых мы делимся опытом. Все одноразовое мы меняем на многоразовое. То, что быть многоразовым не может, заменяем на более экологичную альтернативу.
Подробнее здесь.
Иван Кожемякин, родной город — Кумертау, студент, @spawn0911
HOME — бренд одежды, который был основан в 2017 году в Уфе. Для каждого покупателя мы подбираем индивидуальный дизайн с картой его родного региона. Ассортимент товара — повседневная одежда: футболки и толстовки.
Подробнее здесь.
Альбина Фаррахова, родной город — Уфа, основатель детского экобренда одежды @meandmama.ru
Me and Mama — экологичный проект детской одежды из органического хлопка. Идея возникла, когда я увидела, как люди выбрасывают большое количество одежды потому, что она не подходит ребенку. Я начала изучать тему подходящих материалов по цвету, составу, происхождению.
Подробнее здесь.
Алия Айсина, город — Уфа, куратор @mesto_ufa, организатор городских мероприятий, @domikasa
Последние пять-семь лет организовывала городские мероприятия: от выставок, сферы искусства до фестивалей еды. Это творчество, то, что я люблю.
Также у меня есть творческое пространство — «Место». Это небольшой креативный кластер, малый бизнес в сфере творчества, объединившийся для совместной работы. У нас есть кофейня, шоу-рум.
Подробнее здесь.