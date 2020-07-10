Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/f51/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/f51b5ec64a10edfb423c0a63091d46d6.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
8-predprinimateley-iz-ufy-kto-sozdayut-kreativnye-proekty
8 предпринимателей из Уфы, кто создают креативные проекты
14
/
/

10.07.2018

8 предпринимателей из Уфы, кто создают креативные проекты

Дарья Перфильева, родной город — Уфа, директор, @artlab_shkola_ufa


дарья (1).jpg

Мы представляем федеральную сеть школ рисования. Проводим в Уфе мастер-классы для детей и взрослых, праздники, корпоративы, арт-девичники. Радует, что современные люди стали выбирать такой способ проведения досуга. В Уфе есть тенденция к здоровому образу жизни. Люди приходят к осознанному потреблению.

Подробнее здесь.

Анастасия Сведенцова, родной город — Уфа,​ предприниматель, основатель салон красоты «Я не ожидала», @svedenci


анастасия (3).jpeg

Я стилист, работаю в этой сфере 16 лет. Участвовала в конкурсах в России и в странах СНГ, занимала призовые места. Проходила обучение в Лондоне и Москве.

Восемь лет назад стала предпринимателем и открыла салон красоты. Организовала пространство, где комфортно мне, моим сотрудникам и нашим гостям. Мы оказываем широкий спектр парикмахерских услуг.

Подробнее здесь.

Валериан Гагин, родной город — Уфа, руководитель центра современного искусства «Облака», @artoblaka


 1Io2bilgJck.jpg

Я руководитель центра современного искусства «Облака» в городе Уфа. Опыт в бизнесе у меня уже более 20 лет. В современном мире основной доход приносят креативные индустрии. Это проекты, где трудятся ученые, продюсеры, дизайнеры, архитекторы, разработчики программ, издатели и фотографы. Индустриальные гиганты уступили место гигантам креативным. Мы живем в эру такой экономики, где основное сырье — человек и его таланты.

Подробнее здесь.

Алина Сальманова и Зарема Халикова, родной город — Уфа, основатели мастерской Happy Home Market, @happyhomemarket


IMG_4171.JPG

Happy Home Market — это мастерская домашнего уюта. Наши изделия из натуральных материалов: лен, хлопок и дерево. И в нашем городе, как и в России, подобных мастерских нет. Уникальность проявляется в подаче и в самих творениях.

Подробнее здесь.

Елизавета Алина, родной город — Уфа, основатель проекта


кешью (2).jpg

«Кешью» — онлайн-магазин экотоваров. Мы активно участвуем в мероприятиях. Одно из главных направлений — лекции с целью экопросвещения, на которых мы делимся опытом. Все одноразовое мы меняем на многоразовое. То, что быть многоразовым не может, заменяем на более экологичную альтернативу.

Подробнее здесь.

Иван Кожемякин, родной город — Кумертау, студент, @spawn0911


предприниматели Уфы.jpeg

HOME — бренд одежды, который был основан в 2017 году в Уфе. Для каждого покупателя мы подбираем индивидуальный дизайн с картой его родного региона. Ассортимент товара — повседневная одежда: футболки и толстовки.

Подробнее здесь.

Альбина Фаррахова, родной город — Уфа, основатель детского экобренда одежды @meandmama.ru


me and mama Основатель.jpg

Me and Mama — экологичный проект детской одежды из органического хлопка. Идея возникла, когда я увидела, как люди выбрасывают большое количество одежды потому, что она не подходит ребенку. Я начала изучать тему подходящих материалов по цвету, составу, происхождению.

Подробнее здесь.

Алия Айсина, город — Уфа, куратор @mesto_ufa, организатор городских мероприятий, @domikasa


aliya5.jpg

Последние пять-семь лет организовывала городские мероприятия: от выставок, сферы искусства до фестивалей еды. Это творчество, то, что я люблю.

Также у меня есть творческое пространство — «Место». Это небольшой креативный кластер, малый бизнес в сфере творчества, объединившийся для совместной работы. У нас есть кофейня, шоу-рум.

Подробнее здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #креатив #башкортостан #уфа #предприниматели
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Чем Уфа привлекает предпринимателей и как компании зайти на рынок Башкортостана
2207
3 истории успеха известных ресторанных проектов из Уфы: Kumpan Cafe, Trend и #МАМАВА...
576
12 мест в Уфе, ради которых стоит посетить город
5300