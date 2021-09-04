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8 новых университетов в мире, на которые стоит обратить внимание
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Сегодня в 13:50

8 новых университетов в мире, на которые стоит обратить внимание

Каждый год в мире открываются новые университеты. Мы составили список молодых учебных заведений, которые принимают студентов со всего мира.

Astana IT University


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Astana IT University был открыт в 2019 году в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» по развитию человеческого капитала. Университет выпускает специалистов с современными IT-компетенциями по международным образовательным программам. Миссия вуза — стать лучшим в Центральной Азии с точки зрения цифровой компетенции в течение пяти лет.

Hindi University


Hindi University был основан в 2020 году в Западной Бенгалии. Миссия учебного заведения — способствовать развитию исследований в разных областях науки. Здесь предоставляются возможности для углубленного изучения таких дисциплин как: язык и литература хинди, право, социальные и естественные науки.

Международный университет Астана


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Международный университет Астана был создан 21 апреля 2018 года. Его миссия — быть ведущим образовательным учреждением в центральноазиатском регионе, обеспечивающим получение передовых знаний и опыта. Учебное заведение готовит квалифицированные кадры для развития экономических, социальных и культурных преобразований в обществе.

Munster Technological University


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Munster Technological University — учебное заведение, открытое в 2021 году в результате слияния двух вузов — Cork Institute of Technology и IT Tralee. Сейчас это второй в Ирландии технический университет, который состоит из нескольких кампусов. Каждый из них вносит вклад в развитие региона через разные академические программы. Студенческий контингент университета насчитывает более 18 000 человек.

Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence


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Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence — это научно-исследовательское учебное заведение, расположенное в Абу-Даби. Университет был основан в 2019 году и предлагает программы в области искусственного интеллекта как для местных, так и для иностранных студентов. Создание MBZUAI — часть стратегии Объединенных Арабских Эмиратов в области искусственного интеллекта до 2031 года. Миссия вуза — превратить Абу-Даби в центр международного сообщества AI.

University of Paris


The University of Paris — государственный исследовательский университет, расположенный в Париже. Он был создан указом от 20 марта 2019 года в результате слияния университетов Paris Descartes и Paris Diderot. The University of Paris объединяет лидерство, педагогические инновации в образовании и передовой опыт исследований на уровне выпускников. Вуз охватывает широкий спектр дисциплин, предлагая одни из самых полных и амбициозных образовательных программ в мире.

World University of Design


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Всемирный университет дизайна — частный университет, расположенный в Образовательном городке Раджива Ганди в Индии. Университет был основан в 2018 году. Утверждается, что WUD — «первый и единственный университет Индии, специализирующийся на образовании в творческой сфере».

Atlas University


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Atlas University — частный университет в Стамбуле. Он был основан в 2018 году, но начал работу только в 2020 году. Университет предлагает 22 программы бакалавриата и 5 программ магистратуры. Учебное заведение принимает иностранных студентов из разных стран для обучения на турецком и английском языке.

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