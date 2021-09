8 новых университетов в мире, на которые стоит обратить внимание

Astana IT University

Международный университет Астана





Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence

University of Paris

World University of Design

Atlas University

Astana IT University был открыт в 2019 году в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» по развитию человеческого капитала. Университет выпускает специалистов с современными IT-компетенциями по международным образовательным программам. Миссия вуза — стать лучшим в Центральной Азии с точки зрения цифровой компетенции в течение пяти лет.Hindi University был основан в 2020 году в Западной Бенгалии. Миссия учебного заведения — способствовать развитию исследований в разных областях науки. Здесь предоставляются возможности для углубленного изучения таких дисциплин как: язык и литература хинди, право, социальные и естественные науки.Международный университет Астана был создан 21 апреля 2018 года. Его миссия — быть ведущим образовательным учреждением в центральноазиатском регионе, обеспечивающим получение передовых знаний и опыта. Учебное заведение готовит квалифицированные кадры для развития экономических, социальных и культурных преобразований в обществе.Munster Technological University — учебное заведение, открытое в 2021 году в результате слияния двух вузов — Cork Institute of Technology и IT Tralee. Сейчас это второй в Ирландии технический университет, который состоит из нескольких кампусов. Каждый из них вносит вклад в развитие региона через разные академические программы. Студенческий контингент университета насчитывает более 18 000 человек.Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence — это научно-исследовательское учебное заведение, расположенное в Абу-Даби. Университет был основан в 2019 году и предлагает программы в области искусственного интеллекта как для местных, так и для иностранных студентов. Создание MBZUAI — часть стратегии Объединенных Арабских Эмиратов в области искусственного интеллекта до 2031 года. Миссия вуза — превратить Абу-Даби в центр международного сообщества AI.The University of Paris — государственный исследовательский университет, расположенный в Париже. Он был создан указом от 20 марта 2019 года в результате слияния университетов Paris Descartes и Paris Diderot. The University of Paris объединяет лидерство, педагогические инновации в образовании и передовой опыт исследований на уровне выпускников. Вуз охватывает широкий спектр дисциплин, предлагая одни из самых полных и амбициозных образовательных программ в мире.Всемирный университет дизайна — частный университет, расположенный в Образовательном городке Раджива Ганди в Индии. Университет был основан в 2018 году. Утверждается, что WUD — «первый и единственный университет Индии, специализирующийся на образовании в творческой сфере».Atlas University — частный университет в Стамбуле. Он был основан в 2018 году, но начал работу только в 2020 году. Университет предлагает 22 программы бакалавриата и 5 программ магистратуры. Учебное заведение принимает иностранных студентов из разных стран для обучения на турецком и английском языке.