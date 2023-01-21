8 необычных гаджетов, которые меняют мир уже сегодня

Рассказываем про инновационные достижения из мира технологий, которые поражают воображение.





Brow Magic

Гаджет с технологией дополненной реальности, предназначенный для рисования идеальных бровей. Он разработан компанией L'Oréal совместно с Prinker. Для использования Brow Magic необходимо установить на смартфон одноименное приложение. С его помощью можно подобрать наиболее подходящие по форме брови и нарисовать их.







BMW iX Flow





Автомобиль iX Flow от BMW выделяется довольно необычной функцией: корпус автомобиля полностью меняет цвет с черного на белый за секунду. Управлять цветом можно через программу на телефоне, благодаря которой на поверхности концепт-кара будут появляться разные пигменты.







Lenovo Yoga Book 9i

Lenovo представил ноутбук Yoga Book 9i на выставке потребительской электроники CES. Устройство толщиной 1,6 см имеет два OLED-дисплея диагональю по 13,3 дюйма. Экраны работают в синхронизации друг с другом, их можно соединять вместе и даже подключать к съемной беспроводной клавиатуре.







Уникальная коллекция обуви от компании Digitsole способна подогревать ноги, подсчитывать количество шагов и сожженных за день калорий. Обувь оборудована Bluetooth и сопровождается официальным приложением.







Chip K9

Эмоциональный роботизированный пес, который полностью имитирует поведение живой собаки. Робот Chip чувствует голод, узнает хозяина, требует внимания, любит играть и спит по ночам. Характер и личность робота формируются индивидуально, благодаря использованию технологии искусственного интеллекта.







Airvida T1





Airvida T1 — первые в мире наушники с ионным очистителем воздуха. Они защищают пользователей от окружающего шума и вредных частиц. Также к нему есть мобильное приложение, которое выдает информацию о качестве воздуха.







Plevo Infinite

Чемодан станет идеальным компаньоном в любом путешествии: зарядит телефон и ноутбук в дороге, предупредит о перевесе багажа, надежно закроет ваши вещи внутри — открыть замок можно только с помощью Face ID, через специальное приложение на смартфоне. А еще гаджет отправляет уведомления о своем местоположении.







iPetWeaR





iPetWeaR от компании ITRI — это первое в мире интеллектуальное инновационное устройство, которое можно надеть на питомца. В нем используется технология бесконтактного микрофизиологического радиолокационного зондирования — она позволяет отслеживать здоровье домашних животных.







Велотренажер eKinekt BD 3 от Acer

Велотренажер eKinekt BD 3 от производителя электроники Acer оборудован столом для ноутбука. Это позволяет заниматься спортом прямо во время рабочего процесса. А во время тренировки устройство преобразует кинетическую энергию в электричество.







Источник фотографии на обложке: press.bmwgroup.com