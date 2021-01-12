Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/d13/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/d13e99a29de8beff36399fb274e511de.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
8-molodyh-kazahstancev-kotorye-sdelali-kazahstan-esche-populyarnee
8 молодых казахстанцев, которые сделали Казахстан еще популярнее
100
/
/

Вчера в 20:50

8 молодых казахстанцев, которые сделали Казахстан еще популярнее

Каракат Башанова


9D1446CF-0822-4B5A-8425-FB18B7A2400A.jpeg

12-летняя Каракат Башанова заняла второе место в международном конкурсе Junior Eurovision, который проходил в Варшаве. Она исполнила песню Forever, которую посвятила покойному отцу. Многие положительно отметили выступление юной исполнительницы.


Айсултан Сеитов


1630A766-E454-430B-8E7F-CBA8D7BEA8B6.jpeg

Он стал автором клипа для австралийского музыканта joji. Видео на песню Run — это абстрактная визуальная аллегория. Сеитов уже не впервые показывает себя не только одаренным режиссером, но и художником, визуальные образы которого трогают не одно сердце зрителя. Так, к концу года он снял еще два клипа молодому казахстанскому исполнителю «Масло черного тмина».


Скриптонит


648FCCD3-0FB4-4DC2-A436-729D3440F763.jpeg

В прошлом году на платформе Apple Music появился 10-минутный фильм о творчестве казахстанского музыканта. Скриптонит рассуждает о творчестве, трудолюбии, своей карьере и отцовстве. Также Скриптонит стал одним из самых популярных рэперов в СНГ.


Димаш Кудайберген


C27F8E84-36C9-45DB-A6E4-1E803C878A13.jpeg

Для Димаша 2020 год также был плодотворным. Он выпустил несколько клипов и песен, таких как «Я скучаю по тебе», Your Love, написанная Ларой Фабиан, и завораживающий клип на песню Qairan Elim.


Данелия Тулешова


8DCAD56D-CB69-43A9-9B27-012669AD3730.jpeg

Юная певица Данелия Тулешова в 2020 году участвовала в популярном американском шоу America’s Got Talent, который проходил в Лос-Анджелесе. Она оказалась в числе фаворитов по итогам зрительского голосования и дошла до финала.


The Limba


F1BF1F08-51A2-4016-A3F5-C120A1C67F73.jpeg

Казахстанский исполнитель Мухамед Ахметжанов опубликовал композицию X.O., записанную совместно с резидентом лейбла Raava Music — Andro. Этот трек стал самым настоящим поп-хитом. Сначала артисты опубликовали небольшое видео с фрагментом новой песни, тем самым подняв ажиотаж, а затем выпустили песню полностью, и она также стала хитом в TikTok.


Иманбек


иманбек.jpg

Иманбек — казахстанский диджей и музыкальный продюсер. В 2019 году он стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn Roses. А в 2020 он снова был у всех на устах, потому что в ноябре его номинировали на главную музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший ремикс».


Нурлан Сабуров и «Что было дальше?»


658CC1FE-C86E-44D9-9E70-C5E96742B06A.jpeg

Шоу стартовало весной прошлого года и стало абсолютным хитом. Каждый выпуск «ЧБД» собирает миллионы просмотров, превращая участников проекта в настоящих звезд. Суть программы заключается в том, что пятеро комиков приглашают отечественную знаменитость, слушают его историю из жизни и пытаются угадать ее финал. На данный момент они самые просматриваемые в русскоязычном пространстве YouTube — более 700 миллионов просмотров.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #димашкудайберген #нурлансабуров #евровидение #americasgottalent
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Какие цвета в тренде, о многослойности и какой главный цвет этого сезона
1224
Как прошел праздничный гала-балет в столице Казахстана
5510
Документальное кино, короткометражки, рекламные ролики — что снимают молодые режиссер...
4708