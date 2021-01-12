8 молодых казахстанцев, которые сделали Казахстан еще популярнее

Каракат Башанова

12-летняя Каракат Башанова заняла второе место в международном конкурсе Junior Eurovision, который проходил в Варшаве. Она исполнила песню Forever, которую посвятила покойному отцу. Многие положительно отметили выступление юной исполнительницы.





Айсултан Сеитов

Он стал автором клипа для австралийского музыканта joji. Видео на песню Run — это абстрактная визуальная аллегория. Сеитов уже не впервые показывает себя не только одаренным режиссером, но и художником, визуальные образы которого трогают не одно сердце зрителя. Так, к концу года он снял еще два клипа молодому казахстанскому исполнителю «Масло черного тмина».





Скриптонит





В прошлом году на платформе Apple Music появился 10-минутный фильм о творчестве казахстанского музыканта. Скриптонит рассуждает о творчестве, трудолюбии, своей карьере и отцовстве. Также Скриптонит стал одним из самых популярных рэперов в СНГ.





Димаш Кудайберген

Для Димаша 2020 год также был плодотворным. Он выпустил несколько клипов и песен, таких как «Я скучаю по тебе», Your Love, написанная Ларой Фабиан, и завораживающий клип на песню Qairan Elim.





Данелия Тулешова

Юная певица Данелия Тулешова в 2020 году участвовала в популярном американском шоу America’s Got Talent, который проходил в Лос-Анджелесе. Она оказалась в числе фаворитов по итогам зрительского голосования и дошла до финала.





The Limba

Казахстанский исполнитель Мухамед Ахметжанов опубликовал композицию X.O., записанную совместно с резидентом лейбла Raava Music — Andro. Этот трек стал самым настоящим поп-хитом. Сначала артисты опубликовали небольшое видео с фрагментом новой песни, тем самым подняв ажиотаж, а затем выпустили песню полностью, и она также стала хитом в TikTok.





Иманбек

Иманбек — казахстанский диджей и музыкальный продюсер. В 2019 году он стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn Roses. А в 2020 он снова был у всех на устах, потому что в ноябре его номинировали на главную музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший ремикс».





Нурлан Сабуров и «Что было дальше?»

Шоу стартовало весной прошлого года и стало абсолютным хитом. Каждый выпуск «ЧБД» собирает миллионы просмотров, превращая участников проекта в настоящих звезд. Суть программы заключается в том, что пятеро комиков приглашают отечественную знаменитость, слушают его историю из жизни и пытаются угадать ее финал. На данный момент они самые просматриваемые в русскоязычном пространстве YouTube — более 700 миллионов просмотров.