8 молодежных брендов одежды из Казахстана и Кыргызстана

Nanu, @nanu.kz
Nanu — казахстанский бренд повседневной и вечерней одежды с оригинальным стилем. Создают коллекции из натуральных тканей.
Isao, @isao_couture
Isao — бренд, основанный в городе Нур-Султан. Шьют яркие костюмы для девушек из итальянского трикотажа.
You Can, @youcan_wear
You Can — казахстанская марка собственного производства. Создают худи, свитшоты и костюмы нежных цветов.
CODE7212, @code7212
CODE7212 — карагандинский бренд молодежной одежды. Выпускают стильные футболки, худи, шоперы с принтами.
Baikonur, @baikonurstreetwear
Baikonur — молодежная марка одежды, основанная в столице Казахстана. В своих коллекциях делают акцент на космосе, уличной культуре.
Bэlkovna, @belkovna_kz
Bэlkovna — казахстанский бренд. Создают легкие платья и костюмы для девушек.
Stretch, @stretch.kg
Stretch — бренд женской спортивной одежды Кыргызстана. Создают костюмы, топы, леггинсы для занятий спортом.
Bibotta, @bibotta_
Bibotta — казахстанский бренд одежды. Шьют футболки, топы, рубашки и платья. Одежду создает дизайнер бренда Бота Бакытжан — стилист группы Ninety One, DNA и певицы ALBA.