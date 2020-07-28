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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 молодежных брендов одежды из Казахстана и Кыргызстана
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Сегодня в 16:50

8 молодежных брендов одежды из Казахстана и Кыргызстана

Nanu, @nanu.kz


 Nanu.jpg

Nanu — казахстанский бренд повседневной и вечерней одежды с оригинальным стилем. Создают коллекции из натуральных тканей.

Isao, @isao_couture


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Isao — бренд, основанный в городе Нур-Султан. Шьют яркие костюмы для девушек из итальянского трикотажа.

You Can, @youcan_wear


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You Can — казахстанская марка собственного производства. Создают худи, свитшоты и костюмы нежных цветов.

CODE7212, @code7212


 7212.jpg

CODE7212 — карагандинский бренд молодежной одежды. Выпускают стильные футболки, худи, шоперы с принтами.

Baikonur, @baikonurstreetwear


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Baikonur — молодежная марка одежды, основанная в столице Казахстана. В своих коллекциях делают акцент на космосе, уличной культуре.

Bэlkovna, @belkovna_kz


 Bэlkovna.jpg

Bэlkovna — казахстанский бренд. Создают легкие платья и костюмы для девушек.

Stretch, @stretch.kg


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Stretch — бренд женской спортивной одежды Кыргызстана. Создают костюмы, топы, леггинсы для занятий спортом.

Bibotta, @bibotta_

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 Bibotta — казахстанский бренд одежды. Шьют футболки, топы, рубашки и платья. Одежду создает дизайнер бренда Бота Бакытжан — стилист группы Ninety One, DNA и певицы ALBA.

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