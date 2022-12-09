8 лучших бесплатных онлайн-курсов для тех, кто изучает архитектуру

Собрали подборку классных курсов для тех, кто хочет получше изучить такую сферу как архитектура.
«Языки архитектуры XX века», Arzamas Academy
Курс состоит из шести лекций и четырех материалов. Расскажут о том, как возникли и преображались архитектурные стили, которые нас окружают. Также в курсе есть путеводитель по разным стилям, музыкальная игра и тест, помогающие выбрать идеальный дом.
Making Architecture, Coursera
Курс рассказывает о работе архитектора, начиная с основ профессии и заканчивая созданием масштабируемой модели объекта.
Makinf Architecture станет идеальной подготовкой для тех, кто заинтересован в получении степени бакалавра в области архитектуры.
«Проектирование зданий и сооружений», Учеба.ру
Главная цель курса — формирование качественных специалистов, желающих получить право на ведение деятельности в области проектирования зданий.
Обучение длится 15 месяцев.
«Autodesk Revit. Полный функционал программы», Udemy
Этот курс по использованию программы Autodesk Revit. В нем вы разберете принципы и методы моделирования геометрии. По окончанию курса вы научитесь моделировать все, на что хватит воображения, и даже больше.
Курс состоит из 10 часовых видео уроков, трех статей и 15 дополнительных ресурсов.
Create & Design a Modern 3D House in Blender, Udemy
Благодаря этому курсу, вы сможете спроектировать 3D-дом. Первый раздел посвящен моделированию современного дома. В последующих вам предоставят множественно полезных материалов. Вы также научитесь пользоваться программой Blender.
Innovation Through Design: Think, Make, Break, Repeat, Coursera
Бесплатный курс от Сиднейского университета для тех, кто интересуется дизайном и архитектурой.
Показывает дизайн как способ мышления.
The Architectural Imagination, edX
Еще один бесплатный курс от топового университета — Harvard University.
Курс направлен на изучение фундаментальных принципов архитектуры как академического предмета или профессиональной карьеры путем изучения некоторых из самых важных зданий в истории. По окончанию курса вам выдается сертификат.
A Global History of Architecture, edX
Бесплатный курс от Массачусетского технологического института, который посвящен изучению богатой архитектурной истории человечества по всему миру. Этот курс направлен на предоставление более глобального представления, сосредоточив внимание на различных архитектурных моментах.