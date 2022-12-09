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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 лучших бесплатных онлайн-курсов для тех, кто изучает архитектуру
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Сегодня в 11:45

8 лучших бесплатных онлайн-курсов для тех, кто изучает архитектуру

Собрали подборку классных курсов для тех, кто хочет получше изучить такую сферу как архитектура.


«Языки архитектуры XX века», Arzamas Academy

архитектор


Курс состоит из шести лекций и четырех материалов. Расскажут о том, как возникли и преображались архитектурные стили, которые нас окружают. Также в курсе есть путеводитель по разным стилям, музыкальная игра и тест, помогающие выбрать идеальный дом.


Making Architecture, Coursera


Курс рассказывает о работе архитектора, начиная с основ профессии и заканчивая созданием масштабируемой модели объекта.

Makinf Architecture станет идеальной подготовкой для тех, кто заинтересован в получении степени бакалавра в области архитектуры.


«Проектирование зданий и сооружений», Учеба.ру


Главная цель курса — формирование качественных специалистов, желающих получить право на ведение деятельности в области проектирования зданий.

Обучение длится 15 месяцев.


«Autodesk Revit. Полный функционал программы», Udemy


Этот курс по использованию программы Autodesk Revit. В нем вы разберете принципы и методы моделирования геометрии. По окончанию курса вы научитесь моделировать все, на что хватит воображения, и даже больше.

Курс состоит из 10 часовых видео уроков, трех статей и 15 дополнительных ресурсов.


Create & Design a Modern 3D House in Blender, Udemy

архитектор


Благодаря этому курсу, вы сможете спроектировать 3D-дом. Первый раздел посвящен моделированию современного дома. В последующих вам предоставят множественно полезных материалов. Вы также научитесь пользоваться программой Blender.


Innovation Through Design: Think, Make, Break, Repeat, Coursera


Бесплатный курс от Сиднейского университета для тех, кто интересуется дизайном и архитектурой.

Показывает дизайн как способ мышления.


The Architectural Imagination, edX


Еще один бесплатный курс от топового университета — Harvard University.

Курс направлен на изучение фундаментальных принципов архитектуры как академического предмета или профессиональной карьеры путем изучения некоторых из самых важных зданий в истории. По окончанию курса вам выдается сертификат.


A Global History of Architecture, edX


Бесплатный курс от Массачусетского технологического института, который посвящен изучению богатой архитектурной истории человечества по всему миру. Этот курс направлен на предоставление более глобального представления, сосредоточив внимание на различных архитектурных моментах.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.