8 лучших бесплатных онлайн-курсов для тех, кто изучает архитектуру

Собрали подборку классных курсов для тех, кто хочет получше изучить такую сферу как архитектура.











Курс состоит из шести лекций и четырех материалов. Расскажут о том, как возникли и преображались архитектурные стили, которые нас окружают. Также в курсе есть путеводитель по разным стилям, музыкальная игра и тест, помогающие выбрать идеальный дом.







Курс рассказывает о работе архитектора, начиная с основ профессии и заканчивая созданием масштабируемой модели объекта.

Makinf Architecture станет идеальной подготовкой для тех, кто заинтересован в получении степени бакалавра в области архитектуры.







Главная цель курса — формирование качественных специалистов, желающих получить право на ведение деятельности в области проектирования зданий.

Обучение длится 15 месяцев.







Этот курс по использованию программы Autodesk Revit. В нем вы разберете принципы и методы моделирования геометрии. По окончанию курса вы научитесь моделировать все, на что хватит воображения, и даже больше.

Курс состоит из 10 часовых видео уроков, трех статей и 15 дополнительных ресурсов.



Благодаря этому курсу, вы сможете спроектировать 3D-дом. Первый раздел посвящен моделированию современного дома. В последующих вам предоставят множественно полезных материалов. Вы также научитесь пользоваться программой Blender.







Бесплатный курс от Сиднейского университета для тех, кто интересуется дизайном и архитектурой.

Показывает дизайн как способ мышления.







Еще один бесплатный курс от топового университета — Harvard University.

Курс направлен на изучение фундаментальных принципов архитектуры как академического предмета или профессиональной карьеры путем изучения некоторых из самых важных зданий в истории. По окончанию курса вам выдается сертификат.







Бесплатный курс от Массачусетского технологического института, который посвящен изучению богатой архитектурной истории человечества по всему миру. Этот курс направлен на предоставление более глобального представления, сосредоточив внимание на различных архитектурных моментах.