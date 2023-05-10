8 карьерных советов от директора по разработке Kolesa Group для начинающих специалистов

Директор по разработке крупнейшей IT-компании Казахстана поделился советами для молодых людей, которые только начинают карьеру.





Николай Киндяков, 33 года, город — Алматы, директор по разработке, linkedin

О себе

Я занимаюсь разработкой и программированием еще со школы. Тогда это было моим хобби. Делал сайты, узнавал, как все работает. После выпуска работал в разных местах: на стройке, менеджером по продажам в отделе техники. В 2009 году получил первую коммерческую работу в качестве разработчика. Создал корпоративный сайт частной компании, а после устроился в Аппарат Страхового Омбудсмана Республики Казахстан в котором проработал больше 7 лет.

В 2017 году меня пригласили на должность fullstack-разработчика в Kolesa Group. Работа в этой компании была моей мечтой, хотя я был уверен, что моих навыков не хватит. Однако я успешно прошел собеседование. Пообщался с потенциальными руководителями и понял, что хочу быть частью этой компании.

В 2019 году я стал руководителем отдела backend-разработки, а в 2023 — директором по разработке Kolesa Group.





Карьерные советы





1. Не позволяйте никому загонять вас в рамки — особенно себе.





Когда вы только окончили школу или вуз, сложно понять, кем хотите стать. Представления о профессии часто не соответствуют реальности. Главное на этом этапе — не тратить много времени на выбор. Нужно пробовать на деле, вникать в суть. Чем раньше начнете это делать, тем лучше.

Нельзя замыкаться на чем-то одном. Если когда-то решили, что хотите быть юристом, но со временем поняли: вам не комфортно развиваться в этом направлении, меняйте специальность. Не бойтесь искать работу, которая будет приносить удовольствие.

2. Погружайтесь с места в карьер.





Когда выберете направление, погружайтесь полностью в работу. Это сложно морально и физически. Придется перерабатывать. Но эти действия приведут к взрывному росту, который в короткие сроки сделает из вас специалиста.

Это не предположение, а факт из практики. Когда-то я взял на работу молодого парня, которому было 20 лет. Всего за два года он вырос от стажера до хорошего middle-специалиста.

3. Прокачивайте Soft Skills.





Без Soft Skills будет сложно достичь значимых результатов. Потому что вся жизнь строится на коммуникациях — главном «мягком» навыке. Умение общаться с коллегами, уточнять требования, получать знания от других людей — самое важное в работе.

Второй важный «мягкий навык» — умение воспринимать фидбэк и контролировать эмоции. Это позволит делать правильные выводы из обратной связи и видеть точки, на которых можно вырасти.

4. Позвольте себе ошибаться, если ваши действия не наносят непоправимого вреда.

Ошибки — это лучшее, что с нами происходит. С их помощью мы понимаем, над чем нужно работать.

Но нужно понимать, что ошибки бывают разными. Если они не разрушают вашу карьеру, бизнес или здоровье, то на них можно и нужно учиться. Стесняться не стоит. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

5. Получайте знания везде, где можете.

Если вы горите работой, стараетесь как можно скорее повысить уровень, знания приходят к вам сами. Это происходит, когда вы работаете в компании, где вам комфортно. Если же вам не нравится работа, то даже классный ментор не сможет ничего вам дать.

За новыми сотрудниками часто закрепляют более опытных коллег. Постарайтесь наладить хорошие отношения с таким человеком. Это упростит период адаптации и работу в целом.

6. Не забывайте о сне.

На старте карьеры, когда мы только начинаем осваиваться, часто хочется посидеть еще после работы, почитать статьи или попробовать новые подходы. В этом нет ничего плохого, если вы получаете удовольствие от процесса. Но важно, чтобы это не отнимало ваш сон. От его нехватки ваш рост только замедлится. Да, ситуации бывают разные, но для долгосрочного построения карьеры баланс необходим.



7. Помните — карьерная лестница не линейна.

Важно задаваться вопросом: «Какого результата я хочу добиться?». Для кого-то важна высокая заработная плата. Для других — признание или возможность расти как специалист. Исходя из ответа, можно построить путь развития карьеры.

Советую полностью вникать в то, чем вы занимаетесь. Ваша зона обязанностей может быть небольшой, однако за ней целый мир. Чем больше вы узнаете о том, как устроена компания и откуда берется ваша заработная плата, тем больше возможностей откроете для себя.

8. Деньги — не главное.

Заработная плата — показатель вашей ценности на текущий момент. Ваша задача как специалиста — сохранить и приумножить ее. Если единственной целью будет заработок денег, скорее всего, вы будете часто менять компании, несильно задумываясь о своих обязанностях. В этом случае развиваться профессионально не получится.

Мы проводим много времени на работе. Целесообразно задуматься, стоит ли она этого. Возможно, кроме денег должно быть что-то еще, что вас мотивирует. Если вы не концентрируетесь на заработке, развиваетесь как специалист, приобретаете ценные навыки, то сможете брать на себя новые обязанности.