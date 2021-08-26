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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 Insta-мам из Узбекистана, у которых можно разместить рекламу 
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Сегодня в 12:00

8 Insta-мам из Узбекистана, у которых можно разместить рекламу 

Что вы знаете о блогинге в Узбекистане? Достаточно мало, верно? Вот список блогеров-мамочек из Узбекистана, которые подойдут для продвижения вашей компании.

Абдуллаева Сабина

409 000 подписчиков

@usmanova_sabina_

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Мама маленькой Сафии, Сабина — известная Insta-мама Узбекистана.


Шахзода Атакулова

136 000 подписчиков

@mama.doda

photo_2021-08-26_11-53-47.jpg

Успешная и прогрессивная мама троих детей, Шахзода служит мотивацией и советником для своих подписчиков.


Lola Ikrambaeva

99,8 подписчиков

@lolee_korea

photo_2021-08-26_11-53-53.jpg

У Лолы необычная и романтичная история любви, благодаря которой о ней узнали многие.


Насиба Нигманова

193 000 подписчиков

@nasibash

photo_2021-08-26_11-53-57.jpg

В нынешних реалиях данный блог будет находкой для каждой мамы. Насиба — врач общей практики и педиатр.


Ирода Усманова

344 000 подписчиков

@iroda_usmanova

photo_2021-08-26_11-54-03.jpg

Ирода ведет красивый Instagram в формате lifestyle о семье и материнстве.


Мабрука Байдадаева

89 100 подписчиков

@mabruka_

photo_2021-08-26_11-54-08.jpg

Мабрука — мама двух прелестных девочек: Михримах и Мариям, о которых она пишет у себя в блоге.


Юлдуз Мавлянова

109 000 подписчиков

@yulduz_mav

photo_2021-08-26_11-54-13.jpg

Юлдуз — основательница двух брендов, успешная бизнес-леди, мотиватор и мама двух сыновей. Insta-мама, чей блог обязательно нужно посетить.


Анора Ильясова

132 000 подписчиков

@anora_ilyosova

photo_2021-08-26_11-54-21.jpg

Анора — многодетная мать, которая сейчас живет в Орландо, США. Но она популярна среди узбекистанской аудитории.

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