8 Insta-мам из Узбекистана, у которых можно разместить рекламу 

Что вы знаете о блогинге в Узбекистане? Достаточно мало, верно? Вот список блогеров-мамочек из Узбекистана, которые подойдут для продвижения вашей компании.
Абдуллаева Сабина
409 000 подписчиков
Мама маленькой Сафии, Сабина — известная Insta-мама Узбекистана.
Шахзода Атакулова
136 000 подписчиков
Успешная и прогрессивная мама троих детей, Шахзода служит мотивацией и советником для своих подписчиков.
Lola Ikrambaeva
99,8 подписчиков
У Лолы необычная и романтичная история любви, благодаря которой о ней узнали многие.
Насиба Нигманова
193 000 подписчиков
В нынешних реалиях данный блог будет находкой для каждой мамы. Насиба — врач общей практики и педиатр.
Ирода Усманова
344 000 подписчиков
Ирода ведет красивый Instagram в формате lifestyle о семье и материнстве.
Мабрука Байдадаева
89 100 подписчиков
Мабрука — мама двух прелестных девочек: Михримах и Мариям, о которых она пишет у себя в блоге.
Юлдуз Мавлянова
109 000 подписчиков
Юлдуз — основательница двух брендов, успешная бизнес-леди, мотиватор и мама двух сыновей. Insta-мама, чей блог обязательно нужно посетить.
Анора Ильясова
132 000 подписчиков
Анора — многодетная мать, которая сейчас живет в Орландо, США. Но она популярна среди узбекистанской аудитории.