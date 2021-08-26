8 Insta-мам из Узбекистана, у которых можно разместить рекламу 

Что вы знаете о блогинге в Узбекистане? Достаточно мало, верно? Вот список блогеров-мамочек из Узбекистана, которые подойдут для продвижения вашей компании.

Абдуллаева Сабина

409 000 подписчиков

@usmanova_sabina_





Мама маленькой Сафии, Сабина — известная Insta-мама Узбекистана.

Шахзода Атакулова

136 000 подписчиков

@mama.doda





Успешная и прогрессивная мама троих детей, Шахзода служит мотивацией и советником для своих подписчиков.

Lola Ikrambaeva

99,8 подписчиков

@lolee_korea





У Лолы необычная и романтичная история любви, благодаря которой о ней узнали многие.

Насиба Нигманова

193 000 подписчиков

@nasibash





В нынешних реалиях данный блог будет находкой для каждой мамы. Насиба — врач общей практики и педиатр.

Ирода Усманова

344 000 подписчиков

@iroda_usmanova





Ирода ведет красивый Instagram в формате lifestyle о семье и материнстве.

Мабрука Байдадаева

89 100 подписчиков

@mabruka_





Мабрука — мама двух прелестных девочек: Михримах и Мариям, о которых она пишет у себя в блоге.

Юлдуз Мавлянова

109 000 подписчиков

@yulduz_mav





Юлдуз — основательница двух брендов, успешная бизнес-леди, мотиватор и мама двух сыновей. Insta-мама, чей блог обязательно нужно посетить.

Анора Ильясова

132 000 подписчиков

@anora_ilyosova





Анора — многодетная мать, которая сейчас живет в Орландо, США. Но она популярна среди узбекистанской аудитории.