8 фильмов о праздновании Нового года и Рождества, которые вы скорее всего не видели

Мы традиционно привыкли составлять новогодний список фильмов из американских, российских и советских фильмов. Онлайн-кинотеатр IVI предлагает расширить горизонты и посмотреть нетривиальную подборку праздничного кино из разных стран.







Великобритания





Праздничная романтическая мелодрама с Эмилией Кларк и Генри Голдингом в главных ролях, снятая по мотивам песни Last Christmas Джорджа Майкла. Сценарий для фильма написала известная британская актриса Эмма Томпсон вместе с мужем актером и продюсером Грегом Уайзом. В центре сюжета очаровательная «неудачница», которая имеет пристрастие к алкоголю и попаданию в нелепые ситуации. Каждый день она переодевается в костюм эльфа и продает рождественские подарки и украшения. Однажды она знакомится с милым парнем, который возвращает ей интерес к жизни.





Франция









Пожилой врач остается единственным дежурным в канун Рождества. Когда у старика прихватывает спину, он отправляет вместо себя к пациентам молодого доставщика еды и дает ему инструкции по удаленной связи. Ему предстоит сыграть роль спасителя в белом халате, получая консультации по телефонной гарнитуре. Получится ли у героев разыграть этот спектакль?





Ирландия









Трудно представить, но в 1843 году Рождество в Англии не было любимым народным праздником. И потому весьма сомнительной казалась идея Чарльза Диккенса написать успешную рождественскую историю. Фильм повествует об истории создания одной из величайших сказок. После череды неудач молодой Чарльз Диккенс начинает работу над «Рождественской песнью», рассказывающей о скупом Скрудже и его преображении. Картина идеально сочетает кошмары и юмор с оригинальным сюжетом, а международные критики назвали его одним из лучших в жанре комедийного хоррора.





Испания









Рождественский альманах историй разворачиваются на фоне праздничной Барселоны, что уже прекрасно. Влюбленные переживают, мечутся, ищут друг друга, но обретают счастье в самую волшебную ночь в году. Историй много, и герои каждой из них ищут свое счастье. А в канун Рождества в жизни самых отчаянных романтиков и заядлых скептиков могут случиться настоящие чудеса.





Нидерланды





Новогодние фильмы не всегда оказываются беззаботными комедиями. Иногда они становятся фильмами ужасов на новогодний лад. Сюжетом для картины стала легенда о том, что в XIV веке Николаса, который терроризировал жителей города, сожгли на корабле. Но Святой не умер и через столетия вернулся, чтобы отомстить. Его жертвы — обычные семьи, ожидающие наступление Нового года. В один и тот же день, в полнолуние, Николас выходит на работу «Санта Клауса». Только вместо подарков — смерть. Однако маленький мальчик, выживший в одной из расправ, намерен отомстить Санте за устроенный «праздник».





Финляндия









В канун Рождества два финских мальчика проникают на закрытую территорию, где идет бурение нефтяной скважины. Рабочие натыкаются на мистическое по местным поверьям захоронение Йолупукки — это и есть Санта-Клаус, но он совсем не добрый и веселый. За день до Рождества происходят странные вещи, но самое ужасное — пропадают почти все дети. Один из родителей ставит ловушку недалеко от дома, чтобы поймать нарушителей и виновников происходящего.





Норвегия









Добрая сказка для всей семьи с эффектом переплетения времен. Маленькая принцесса Златовласку мечтала, чтобы Рождественская звезда на небе украшала ее елку, но мама объяснила ей, что даже короли не могут лишить всех людей ее света и подарила Златовласке талисман. Разговор услышал племянник короля, который грезит троном, но для этого нужно избавиться от наследников. Он пообещал Златовласке достать Рождественскую звезду в обмен на ее сердце. Когда заклятье вступило в силу, принцесса исчезла. Королева не пережила такого горя, а король проклял звезду, погрузив свою страну во мрак. Спустя десятилетия эту таинственную историю узнает девочка Соня и начинаются приключения.





Германия









Молодой, безбородый, стройный и немного безответственный сам себе на уме Санта-Клаус совсем не соответствует традиционным представлениям о справедливом добряке, без которого не обходится ни одно Рождество. Но в грустный период мальчишеской жизни юному герою позарез нужно приключение. И оно находится в лице странноватого типа, свалившегося с неба на землю во время грозы. Он утверждает, что он и есть Санта-Клаус и ему срочно нужно раздобыть оленя, чтобы вернуться домой. Поисками подходящего транспорта и займутся герои увлекательной рождественской комедии.