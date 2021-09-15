8 fashion-блогеров и стилистов из ЦА, которые рассказывают о моде

Количество подписчиков: 81 000

Известная многим в Казахстане и за его пределами стилист и блогер с докторской степенью Маржан, знает толк в сочетании нарядов. Любовь к моде и стилю была столь сильна, что она сменила профессию и теперь радует подписчиков эстетичными нарядами. Она делится своими покупками, показывает, что происходит за кулисами показов мировых брендов, и продвигает отечественные бренды.





Количество подписчиков: 20 200

Молодая и талантливая девушка, стилист Маржан, отличается необыкновенным стилем и нарядами, которые соответствуют последним трендам. Маржан активно занимается стайлингом для фото и видео съемок звезд, съемками рекламы и многим другим.





Количество подписчиков: 132 000

Бизнес-леди, мама и фэшн-стилист Алия, покоряет сердца подписчиков модными образами. Являясь частью модной индустрии Казахстана, Алия появляется на многих показах в нашей стране, вдохновляет одеваться стильно и всегда выглядеть на миллион.





Количество подписчиков: 389 000

Аккредитованный стилист, которая профессионально занимается модой, имиджмейкер и эстет. Карина переехала на Бали со своей семьей и, будучи там, обучает аудиторию основам стиля, последним трендам, а также показывает красоты волшебного острова.





Количество подписчиков: 4479

Валентина позиционирует себя как стилист фешн-инфлюенсер, который делится своими нарядами на каждый день, идеями сочетаний цветов и тканей и, в целом, вдохновляет красиво одеваться. Она профессионально подбирает гардероб на предстоящий сезон и подсказывает, как правильно носить вещи.





Количество подписчиков: 29 300

Выпускница школы стиля, имиджмейкер с семилетним стажем, эксперт-стилист, который может научить вас чувствовать свой стиль и адаптировать под себя тренды. Она пишет посты о том, как работать с разными типами фигур и о многом другом.

Количество подписчиков: 8821

Выпускница школы стиля, имиджмейкер с семилетним стажем, эксперт-стилист, который может научить вас чувствовать свой стиль и адаптировать под себя тренды.

Она пишет посты о том, как работать с разными типами фигур и о многом другом.





Количество подписчиков: 2 500 000

Шахзода — излюбленный блогер из Узбекистана, но ее также знают и в других странах Центральный Азии. Шахзода участвует во многих съемках в качестве модели и актрисы и перевоплощается в самые разные образы. Она делится интересными, повседневными нарядами, показывает красивые сочетания местных и зарубежных брендов.